TNL+ 2023/03/24,
美加

要求調薪30%談判破局，洛杉磯學校職員大罷工3天、逾42萬學生受影響

要求調薪30%談判破局，洛杉磯學校職員大罷工3天、逾42萬學生受影響
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2021年美國公立學校教師的年薪約為6.5萬美金（約197萬新臺幣）看似明顯高於最低標準。但在加州一年的生活費用高達5.3萬美金（約160萬新臺幣），意味著教師扣除生活所需的花費後，能投入儲蓄的金額所剩無幾。此外，這些學校教師與美國民眾平均領到7.5萬美金（約新臺幣227萬）的年薪相比，仍有一段差距。

文：Taylor Mei

為響應「服務業僱員國際工會99分會」（SEIU Local 99）的號召，近日美國洛杉磯地區多所學校內的職員，集體發動了一場長達三天的罷工抗議。此罷工行動，除了向學區表達先前談判破裂的不滿外，同時希望能為相關工作人員調薪30％。不過這次的罷工，也導致當地逾上千所中小學課程不得不停擺，受影響的學生人數突破42.2萬人。

薪水太低，洛杉磯教師聯合罷工

繼2019年「洛杉磯教師聯合工會」（UTLA）的罷工後，這次號召罷工的服務業僱員國際工會99分會對外表示，透過罷工所希望達到的訴求，就是為所代表的3萬多名在洛杉磯聯合學區（LAUSD）任職的教育工作者，拿到30％的調薪。這場從聖費爾南多谷（San Fernando Valley）開始的罷工，隨著雨水滴滴噠噠地落下，共計3.5萬名洛杉磯聯合學區的工作者走上街頭，在規定的罷工警戒線內齊聲高喊抗議。

根據《紐約時報》（NYT）報導，先前在這個全美第二大的學區，決定要展開罷工行動後不久，該區負責人卡瓦合（Alberto Carvalho）於Twitter上寫道：「我們必須正式宣佈，所有洛杉磯聯合學區的學校明天不會對學生和對外開放。」參與這次罷工的工作者除了校車司機、學餐工作人員、特教老師及工友等人，部分教師也表達力挺。

至於為何這個行動只維持三天，工會表示，因先前協助工會成員與學區討論調薪談判卻破裂，因此主要希望能透過這次的罷工，來向過程中學區使用不公平的談判手段進行抗議，並非純粹為了要求加薪或改善工作環境。

加州教師年薪低於全美平均，但學校其他僱員薪資更低

美國教育界的薪水偏低眾所皆知，許多在南加州擔任教職的勞工，賺到的薪水不是比平均薪資低，不然就是只比平均薪資略高一些。據《USA Facts》及《Monster Jobs》統計資料指出，雖然全美最低年薪為1.5萬美元（約45.5萬新臺幣），而2021年公立學校教師的年薪約為6.5萬美金（約197萬新臺幣）看似明顯高於最低標準。

但在加州一年的生活費用高達5.3萬美金（約160萬新臺幣），意味著教師扣除生活所需的花費後，能投入儲蓄的金額所剩無幾。此外，這些學校教師與美國民眾平均領到7.5萬美金（約新臺幣227萬）的年薪相比，仍有一段差距。

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