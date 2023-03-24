央行升息半碼，全年CPI估2.09％高於通膨警戒，千萬房貸族估每年多付4萬，楊金龍決策QA一次看
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中央銀行昨天召開今年首場理監事會議，宣布升息半碼（1碼是0.25個百分點），超出外界預期，為去年3月以來，連續5度升息，累計升息3碼。楊金龍表示，美國與台灣同樣都是升息，聯準會會後聲明有些措辭調整，台灣也是，都釋出政策視狀況調整的訊號，「（我跟鮑爾）好像也是有異曲同工之妙」，態度上應該可以解讀為偏鴿。
央行升息半碼，全年CPI估2.09％高於通膨警戒
（中央社）中央銀行昨（23）日舉行理監事會議，考量台灣物價上漲壓力仍高，決議利率連5升，重貼現率將升至1.875％，創近8年新高紀錄。央行有別於過往溫和作風放鷹，讓市場人士相當意外。
重貼現率（Discount rate）
一般銀行資金不夠時，除同業間相互調借外，便向中央銀行融通借款，用手上現有的商業票據向中央銀行重貼現，以獲得資金。這種重貼現時支付的利率叫重貼現率（Discount rate）。重貼現率常為中央銀行控制通貨的手段之一。即當市面資金過多時，中央銀行可提高利率，以促進市場一般利率提升。（參考資料：Money DJ理財網）
央行指出，近年國內物價漲幅持續攀高，恐形成較高的通膨預期，為了抑制國內通膨預期心理，理事會認為續調升政策利率，有助達成促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。
央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.75％、2.125％及4％調整為1.875％、2.25％及4.125％，自3月24日起實施。
展望今（2023）年經濟情勢，央行預期上半年受出口與投資疲弱影響，經濟成長低緩；下半年投資動能仍緩，但隨著全球產業供應鏈庫存去化，出口動能漸漸回升，加上民間消費穩健成長，以及政府推動疫後經濟韌性及全民共享經濟成果措施，有助支撐內需，下半年經濟成長可望回溫。
央行下修2023年經濟成長率預測值為2.21％，雖然低於去年的2.45％，但仍順利「保2」。
不過通膨壓力仍未平息，央行指出，疫後生活正常化，娛樂服務價格攀高，加上近來全球爆發禽流感疫情，推升國內食物類價格，且電價大幅調升，央行因而上修今年CPI及核心CPI年增率預測值，同為2.09％，續高於2％的通膨警戒線。
央行表示，國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，均可能影響國內通膨發展。
升息持續發酵，2月新增房貸利率1.98％創逾7年半新高
（中央社）升息效應持續發酵，中央銀行昨天公布2月五大銀行新承做房貸金額新台幣462.65億元，月增93.11億元；新承做房貸平均利率則持續走揚、升達1.98％，創下2015年7月以來新高紀錄。央行昨天宣布升息半碼，後續也將反映在房貸利率上。
中央銀行每月公布台灣銀行、合庫銀行、土地銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行的新增放款金額與利率，由於五大銀行房貸市占率合計約4成，因此相關數據變化，被視為房市景氣風向球。
央行昨天統計2月五大銀行新承做房貸金額為462.65億元，月增93.11億元。央行官員解釋，由於今年1月碰到農曆年，工作天數較少，民眾也比較少在過年交屋，因此2月的金額相對成長，也反映在2月六都建物買賣移轉棟數月增率呈現25.4％。
央行統計，五大銀行新增房貸利率則持續走高，月增0.027個百分點，來到1.98％，創下2015年7月以來、逾7年半新高。央行官員表示，銀行與民眾房貸合約有月調整、季調機制，貨幣政策效果確實會有遞延性，央行昨天宣布升息半碼，升息效應也會慢慢顯現，後續可能還會進一步反應在房貸利率上。
如果觀察房價相關指標，以象徵中古屋行情的信義房價指數而言，2月大台北地區房價月增0.92％、年增4.56％，年增率較1月的4.98％也有縮減。
其中，台北市房價月增0.08％、年增2.93％，新北市房價月增2.01％、年增6.73％，兩者年增率較1月都有微幅下滑。
央行昨天同步公布2月金融情況，M1B年增率下降至2.03％，主要是活期性存款成長減緩所致；M2年增率上升到6.80％，主要是外資淨匯入，以及放款與投資年增率上升。累計今年1至2月M1B及M2平均年增率分別為2.38％及6.73％。
利率連5升，房仲估千萬房貸族每年多付4萬元
（中央社）中央銀行昨天宣布升息半碼，是連5度升息；房仲指出，多數房貸族利率恐跨越2％大關，且若以貸款新台幣1000萬元、30年期本息均攤計，這次升息半碼後，每年還款金額比啟動升息循環前多4萬元以上，堪比當前平均實質月薪。
中央銀行昨天召開今年首場理監事會議，宣布升息半碼（1碼是0.25個百分點），超出外界預期，為去年3月以來，連續5度升息，累計升息3碼。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，去年反應央行升息前，五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）平均房貸利率為1.378％，若以貸款1000萬元、30年期本息均攤計算，每月還款金額為3萬3930元。
今天央行宣布再升息半碼，郎美囡指出，若以相同貸款條件、利率足額反應升息至2.078％，每月房貸負擔可能會比啟動升息循環前多3423元，一年約增加4萬1076元，堪比當前平均實質月薪。
根據主計總處統計，1月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5376元。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，面對大環境不振，央行仍決定升息半碼，意味著CPI（消費者物價指數）年增率長期逾2％，已成一大壓力，打通膨比穩定經濟更重要；此次升息後，多數房貸族利率跨越2％大關，當前房市交易已冷清，對於後續買氣，市場很難期待。
永慶房屋分析，全球經濟展望下修、兩岸關係充滿不確定性，民眾信心受衝擊，且目前物價、房價高漲，房貸利率突破2％，薪資卻沒有明顯增加，讓部分民眾購屋態度轉趨審慎，等待房價走跌，因此房市能否回溫，價格仍是關鍵，若賣方願意讓利，縮小買賣雙方對價格認知的差距，才能增加成交機會。
楊金龍鴿派升息半碼考量為何？今年還會再調嗎？決策QA一次看
（中央社）美國貨幣政策風向逐漸改變，台灣選擇大膽做出升息半碼決策，利率連5升，出乎市場意料，不過央行總裁楊金龍定調「適度緊縮」，是憂心外食費易漲難跌、電價調漲帶來的通膨預期，究竟台灣通膨情勢如何、央行升息到頂了嗎？9大關鍵問答一次看懂。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。