央行升息半碼，全年CPI估2.09％高於通膨警戒，千萬房貸族估每年多付4萬，楊金龍決策QA一次看

央行升息半碼，全年CPI估2.09％高於通膨警戒

（中央社）中央銀行昨（23）日舉行理監事會議，考量台灣物價上漲壓力仍高，決議利率連5升，重貼現率將升至1.875％，創近8年新高紀錄。央行有別於過往溫和作風放鷹，讓市場人士相當意外。

央行指出，近年國內物價漲幅持續攀高，恐形成較高的通膨預期，為了抑制國內通膨預期心理，理事會認為續調升政策利率，有助達成促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.75％、2.125％及4％調整為1.875％、2.25％及4.125％，自3月24日起實施。

展望今（2023）年經濟情勢，央行預期上半年受出口與投資疲弱影響，經濟成長低緩；下半年投資動能仍緩，但隨著全球產業供應鏈庫存去化，出口動能漸漸回升，加上民間消費穩健成長，以及政府推動疫後經濟韌性及全民共享經濟成果措施，有助支撐內需，下半年經濟成長可望回溫。

央行下修2023年經濟成長率預測值為2.21％，雖然低於去年的2.45％，但仍順利「保2」。

不過通膨壓力仍未平息，央行指出，疫後生活正常化，娛樂服務價格攀高，加上近來全球爆發禽流感疫情，推升國內食物類價格，且電價大幅調升，央行因而上修今年CPI及核心CPI年增率預測值，同為2.09％，續高於2％的通膨警戒線。

央行表示，國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，均可能影響國內通膨發展。

Photo Credit: 中央社 央行指出，疫後生活正常化，娛樂服務價格攀高，加 上近來全球爆發禽流感疫情，推升國內食物類價格，且電價大幅調升，央行因而上修今年CPI及核心CPI年增率預測值，同為2.09％，續高於2％的通膨警戒線。圖為台北市區小吃店營業。

升息持續發酵，2月新增房貸利率1.98％創逾7年半新高

（中央社）升息效應持續發酵，中央銀行昨天公布2月五大銀行新承做房貸金額新台幣462.65億元，月增93.11億元；新承做房貸平均利率則持續走揚、升達1.98％，創下2015年7月以來新高紀錄。央行昨天宣布升息半碼，後續也將反映在房貸利率上。

中央銀行每月公布台灣銀行、合庫銀行、土地銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行的新增放款金額與利率，由於五大銀行房貸市占率合計約4成，因此相關數據變化，被視為房市景氣風向球。

央行昨天統計2月五大銀行新承做房貸金額為462.65億元，月增93.11億元。央行官員解釋，由於今年1月碰到農曆年，工作天數較少，民眾也比較少在過年交屋，因此2月的金額相對成長，也反映在2月六都建物買賣移轉棟數月增率呈現25.4％。

央行統計，五大銀行新增房貸利率則持續走高，月增0.027個百分點，來到1.98％，創下2015年7月以來、逾7年半新高。央行官員表示，銀行與民眾房貸合約有月調整、季調機制，貨幣政策效果確實會有遞延性，央行昨天宣布升息半碼，升息效應也會慢慢顯現，後續可能還會進一步反應在房貸利率上。

如果觀察房價相關指標，以象徵中古屋行情的信義房價指數而言，2月大台北地區房價月增0.92％、年增4.56％，年增率較1月的4.98％也有縮減。

其中，台北市房價月增0.08％、年增2.93％，新北市房價月增2.01％、年增6.73％，兩者年增率較1月都有微幅下滑。

央行昨天同步公布2月金融情況，M1B年增率下降至2.03％，主要是活期性存款成長減緩所致；M2年增率上升到6.80％，主要是外資淨匯入，以及放款與投資年增率上升。累計今年1至2月M1B及M2平均年增率分別為2.38％及6.73％。

Photo Credit: 中央社 中央銀行23日宣布升息半碼，是連5度升息；房仲指出，多數房貸族利率恐跨越2％大關，且若以貸款新台幣1000萬元、30年期本息均攤計，這次升息半碼後， 每年還款金額比啟動升息循環前多4萬元以上，堪比當前平均實質月薪。圖為台北市街頭大樓掛上賣房廣告。

利率連5升，房仲估千萬房貸族每年多付4萬元

（中央社）中央銀行昨天宣布升息半碼，是連5度升息；房仲指出，多數房貸族利率恐跨越2％大關，且若以貸款新台幣1000萬元、30年期本息均攤計，這次升息半碼後，每年還款金額比啟動升息循環前多4萬元以上，堪比當前平均實質月薪。

中央銀行昨天召開今年首場理監事會議，宣布升息半碼（1碼是0.25個百分點），超出外界預期，為去年3月以來，連續5度升息，累計升息3碼。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，去年反應央行升息前，五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）平均房貸利率為1.378％，若以貸款1000萬元、30年期本息均攤計算，每月還款金額為3萬3930元。

今天央行宣布再升息半碼，郎美囡指出，若以相同貸款條件、利率足額反應升息至2.078％，每月房貸負擔可能會比啟動升息循環前多3423元，一年約增加4萬1076元，堪比當前平均實質月薪。

根據主計總處統計，1月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5376元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，面對大環境不振，央行仍決定升息半碼，意味著CPI（消費者物價指數）年增率長期逾2％，已成一大壓力，打通膨比穩定經濟更重要；此次升息後，多數房貸族利率跨越2％大關，當前房市交易已冷清，對於後續買氣，市場很難期待。

永慶房屋分析，全球經濟展望下修、兩岸關係充滿不確定性，民眾信心受衝擊，且目前物價、房價高漲，房貸利率突破2％，薪資卻沒有明顯增加，讓部分民眾購屋態度轉趨審慎，等待房價走跌，因此房市能否回溫，價格仍是關鍵，若賣方願意讓利，縮小買賣雙方對價格認知的差距，才能增加成交機會。

Photo Credit: 中央社 中央銀行23日舉行理監事會議，決議升息半碼、利率連5升，重貼現率將升至1.875％，創近8年新高紀錄。 央行總裁楊金龍（圖）下午在記者會進行相關說明。

楊金龍鴿派升息半碼考量為何？今年還會再調嗎？決策QA一次看

（中央社）美國貨幣政策風向逐漸改變，台灣選擇大膽做出升息半碼決策，利率連5升，出乎市場意料，不過央行總裁楊金龍定調「適度緊縮」，是憂心外食費易漲難跌、電價調漲帶來的通膨預期，究竟台灣通膨情勢如何、央行升息到頂了嗎？9大關鍵問答一次看懂。