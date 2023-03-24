貝多芬頭髮DNA研究登生物學期刊：死於肝病，可能為非婚生子女
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貝多芬用盡一生創作古典樂許多最具影響力作品後，於近200年前在維也納病逝。《當代生物學》（Current Biology）昨（23）日刊出的這份最新研究指出，研究人員從貝多芬的頭髮進行DNA檢測，並未發現貝多芬耳聾或胃痛的遺傳性原因，但發現他有肝病的遺傳風險及感染B型肝炎的證據，B肝正是肝硬化的元凶之一。
（中央社）德國名作曲家貝多芬（Ludwig van Beethoven）近200年前病逝，後世一直想釐清他的健康狀況。一份最新科研指出，貝多芬有極強的肝病遺傳風險且恐罹患B肝，Y染色體也與目前在世親族不盡匹配。
貝多芬用盡一生創作古典樂許多最具影響力作品後，於近200年前在維也納病逝。歷史學家和醫學學者長期以來一直在貝多芬的日記和信件中尋找有關他健康問題的線索，試圖解釋貝多芬於56歲死亡、漸進性聽力喪失及與慢性病纏鬥的原因。
《華爾街日報》報導，《當代生物學》（Current Biology）昨（23）日刊出的這份最新研究指出，研究人員從貝多芬的頭髮進行DNA檢測，並未發現貝多芬耳聾或胃痛的遺傳性原因，但發現他有肝病的遺傳風險及感染B型肝炎的證據，B肝正是肝硬化的元凶之一。
研究使用不同的幾份貝多芬所遺留的頭髮，甚至包含一撮據信為作曲家希勒（Ferdinand Hiller）當年在貝多芬葬禮時所剪下、名喚「希勒之束」的髮絲，但這份知名的「希勒之束」經化驗確認是女性頭髮。
《華爾街日報》等美媒報導，研究還意外揭露一個新發現：貝多芬的Y染色體與目前在世的親族並不匹配，雖然他們的共祖是生活在16世紀的阿爾特．馮．貝多芬（Aert van Beethoven，1535-1609），貝多芬算是他的5世孫。
但在中間的幾世裡，貝多芬家譜中的某個女子與一不知名男性生了一個孩子，貝多芬似乎是這對夫婦的後代。研究顯示貝多芬頭髮DNA與在世親族間的DNA有親等差異，這意味貝多芬家族紀錄上的譜系與遺傳學譜系不符，族譜紀錄上的父輩恐非他的生父。
《法新社》報導，這個國際研究團隊使用經過驗證的貝多芬頭髮替他的基因組定序，認為肝衰竭或肝硬化是貝多芬死亡的可能原因，而這個疾病是由酗酒等諸多因素引起。
研究的共同作者、波恩大學醫院（University Hospital of Bonn）人類遺傳學研究所（Institute of Human Genetics）學者諾森（Markus Nothen）說：「我們探究了貝多芬漸進式聽力喪失、腸胃問題與導致死亡的肝衰竭3個主要症狀的可能遺傳原因。」
諾森說貝多芬「有得到肝臟疾病的強烈基因傾向」，研究人員在他的頭髮驗出B型肝炎病毒定序。
諾森說：「我們認為他的肝病是因遺傳傾向、由可查的長期酗酒習慣與感染B型肝炎的交互作用所引起。」
麥斯普蘭克演化人類學研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）的克勞瑟（Johannes Krause）說，B肝「在19世紀初可能相當常見，至少在他死前的最後幾個月，他感染了B型肝炎」。
這份研究報告昨天發表於《當代生物學》期刊，作者無法判定最終導致貝多芬1818年耳聾的漸進式聽力喪失遺傳原因。
劍橋大學（University of Cambridge）博士生、這份研究的主要作者貝格（Tristan Begg）說，研究人員分析8縷據稱是取自貝多芬的頭髮，判定其中5撮「幾可肯定為真」。
貝多芬1770年出生於波昂（Bonn），一生中有多段時間都在對抗腸胃問題與黃疸，最後於1827年病逝。
貝格說：「他有好幾段時間因為急性疾病而無法工作，像是在1825年春天有一個月都深受急症所苦。」
塔爾圖大學（University of Tartu）基因組研究所（Institute of Genomics）的奇維希德（Toomas Kivisild）說，他們發現貝多芬的父系直系血親中有「一段額外的親子關係」，也就是婚外情所生的孩子。
奇維希德說，這發生在16世紀末到貝多芬1770年出生期間，即共祖阿爾特．馮．貝多芬（Aert van Beethoven）7代以內的某個時期。
貝格說：「無法排除貝多芬本人是非婚生子女的可能。我不是在大肆宣揚，我只是說有這個可能性，這個因素必須考量。」
貝多芬在1802年寫給兄弟們的信中要求，要在他死後描述他的健康問題，尤其是他喪失聽力。
克勞瑟說：「他希望死後驗屍。基本上，我們透過這個計畫，在某種程度上實現了他的願望。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
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經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
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應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
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「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
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訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
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