2023/03/25,
美加

TikTok CEO周受資：美國國會聽證中的關鍵人物

TikTok CEO周受資：美國國會聽證中的關鍵人物
TikTok CEO周受資預料將會面對美國國會議員的強勢詰問。Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

現在，周受資面臨著他的TikTok生涯當中最重大的挑戰。美國國會議員要求該公司從其美國業務當中撤資，否則將面臨禁令。這一問題對於中國人來說也成為了一個矛盾點。

在全球對於TikTok的懷疑態度越來越強，且可能導致美國對這一中國應用程序實施禁令之際，如今焦點落在了該公司神秘的CEO周受資（Shou Zi Chew）身上。

這名40歲的新加坡人將於周四（3月23日）就該應用程式的數據安全和隱私保護，以及被指與北京有關聯等問題，向美國眾議院能源及商業委員會（US House Energy and Commerce Committee）作證。

對於他的工作方式，甚至他實際上掌握公司多少權力等等，外界都知之甚少。

COO凡妮莎・帕帕斯（Vanessa Pappas）一直都是TikTok面對公眾時的代表人物，而她去年9月就曾就美國流向中國的數據問題遭到國會的拷問。

去年9月，《紐約時報》發表的一篇人物報導當中引述前TikTok和字節跳動（ByteDance）的前行政高管指，周受資做決定的能力有限，而字節跳動的創始人張一鳴掌握著公司的大權。

但是現在，就在TikTok與中國政府的關聯備受仔細審視之際，TikTok將周受資公開推上了前台。

去年6月，在一封致國會議員的信中，該公司強調自己是在母公司字節跳動之外自主運作，並且極力指出，周受資並非來自中國，而是「駐留在新加坡的新加坡人」。

周受資和妻子薇薇安·高（Vivian Kao）在2022年出席美國紐約大都會藝術博物館服裝學院舉辦的年度慈善晚會資料照片。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

周受資和妻子薇薇安・高（Vivian Kao）在2022年出席美國紐約大都會藝術博物館服裝學院舉辦的年度慈善晚會資料照片。

在這座城邦出生並長大的他，曾就讀於新加坡精英中文學校華僑中學（Hwa Chong Institution），操流利英文和普通話。他在服兵役期間曾是新加坡武裝部隊的軍官——這是一個備受尊崇的職位。

周受資在倫敦大學學院取得經濟學學士學位之後前往哈佛商學院就讀，取得工商管理學碩士（MBA）學位，並在社交媒體巨頭企業臉書（Facebook）尚處在初創階段時在該公司實習。

據媒體報導，他在投資公司數碼天空科技（DST）任職五年，領導一個團隊。該團隊後來在2013成為字節跳動的早期投資人。他也曾在高盛（Goldman Sachs）做了兩年的投資銀行家。

周受資之後在中國智慧手機巨頭公司小米擔當重要角色，任CFO和國際業務總裁，之後在2018年帶領該公司上市。

他在2021年3月跳槽至字節跳動，成為這家媒介巨頭的第一任CFO。

僅兩個月後，他就又坐上了TikTok CEO的位置，當時是他的前任凱文・梅爾（Kevin Mayer）在川普政府試圖逼迫TikTok出售美國資產之際忽然辭職。

最重大的挑戰

字節跳動總部大樓

Photo Credit: Getty Images / BBC News

自2020年以來，TikTok高層多次試圖向大眾保證，中國員工無法訪問非中國用戶的數據。

現在，周受資面臨著他的TikTok生涯當中最重大的挑戰。美國國會議員要求該公司從其美國業務當中撤資，否則將面臨禁令。

這一問題對於中國人來說也成為了一個矛盾點。

官媒《環球時報》於周二在一篇評論中表示，推動TikTok禁令的是「有毒的美國政治環境」，這將違反自由市場的原則。該報表示，「在美國官員和政客眼裏，TikTok的中國背景是一種『原罪』。」

面對來自兩邊的密切審視，周受資在最近數月似乎展開了某種形式的魅力攻勢。

他在2月開設了自己的TikTok帳戶「@shou.time」，展示他個人生活的點滴——這距離他成為這個平台的掌舵人已有近一年。自此，周受資的1.8萬粉絲看到他出席超級盃（Super Bowl）和NBA比賽，與比爾・穆雷（Bill Murray）等明星見面，還與歌手席亞拉（Ciara）跳了一段「尬舞」

他善用媒介資源，在採訪中透露他是一個高爾夫愛好者，也是喜劇演員凱文・哈特（Kevin Hart）的粉絲。他妻子是投資公司CEO薇薇安・高（Vivian Kao）。作為兩個小孩的父親，他還曾說他不允許他的孩子玩TikTok，因為他們「太年幼」。

美國和中國國旗上的TikTok倒影

Photo Credit: Getty Images / BBC News

近日，他在美國各大媒體上走了一圈，反覆保證TikTok不會對美國利益構成威脅。

他還直接求助於美國用戶。在周一的華盛頓，他通過TikTok的官方帳戶發佈一段影片，邀請用戶告訴他，他們想對美國國會議員說些什麼。

該影片獲得超過50萬點讚。他在當中說道：「這對我們來說是一個關鍵時刻。這可能會將TikTok從你們1.5億人手中奪走。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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