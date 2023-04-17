2023/04/17,
國際

不滿俄羅斯袖手旁觀，亞美尼亞國內出現退出「集體安全公約組織」呼聲

不滿俄羅斯袖手旁觀，亞美尼亞國內出現退出「集體安全公約組織」呼聲
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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俄羅斯獨立分析家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）指出，莫斯科當局不想因為亞美尼亞問題，損害俄國與力挺亞塞拜然的土耳其之間關係。他告訴《法新社》：「莫斯科基於務實考量，沒有在雙亞衝突中選邊站……亞美尼亞無論如何都無路可退。」

（中央社）長期與俄羅斯結盟的高加索地區小國亞美尼亞，不滿莫斯科當局不願協助對抗宿敵亞塞拜然，國內出現退出「集體安全公約組織」呼聲，還有民眾說俄國「不是我們的朋友」。

《法新社》報導，俄羅斯去（2022）年2月全面侵略烏克蘭，震驚一票前蘇聯國家，也促使莫斯科當局的傳統夥伴國往別處尋求盟友。

亞美尼亞至今仍是莫斯科當局最親密的盟邦之一，但同時也是俄國的區域影響力減弱一大關鍵例證。

自1991年蘇聯解體以來，擁有約300萬人口的亞美尼亞一直仰賴俄國提供軍事及經濟支援。亞美尼亞不僅有俄軍的軍事基地，國內也有許多講俄語的人口。

不過，如今許多亞美尼亞人都表示，他們無法原諒莫斯科當局推卸責任，沒有在軍事上保護亞美尼亞並協助對抗與土耳其結盟的亞塞拜然。

26歲亞美尼亞語言學家薩格斯揚（Artur Sargsyan）談到莫斯科當局主導的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）時說：「我夢想著有一天，亞美尼亞能脫離集體安全公約組織和俄國的影響力範圍。」

薩格斯揚告訴《法新社》：「在非常艱難的時期，俄國和集體安全公約組織沒有協助亞美尼亞。」他意指亞美尼亞面對宿敵亞塞拜然的敵意時，集體安全公約組織卻無所作為。

2020年秋天，亞美尼亞與亞塞拜然爆發長達6週的嚴重衝突，造成數以千計人員喪命。土耳其在外交和軍事上支持亞塞拜然，但克里姆林宮只進行外交干預，留下亞美尼亞獨自面對更強大的勁敵。

兩國最終在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）促成下簽訂停火協議，亞美尼亞割讓他們已經控制數十年的部分領土，俄國還部署維和人員來監督這項脆弱的停火協議。

這次割地被亞美尼亞視為國恥。亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）曾公開對普亭抱怨俄國維和人員在納戈爾諾－卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）地區的問題，並呼籲國際社會伸援，以防當地出現「種族滅絕」情事。

今年1月，亞美尼亞宣布不主辦集體安全公約組織的聯合軍演，但迄今一直拒絕完全退出該組織。今年3月，普亭因俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭而遭國際刑事法院（ICC）通緝，更是加劇俄國與亞美尼亞之間的緊張關係。

家住首都葉里凡的42歲教師瑪達爾揚（Arpine Madaryan）說：「亞美尼亞是一個小國，它必須加入西方集團，一個能獲得真正幫助的聯盟……我們應該脫離集體安全公約組織，他們沒有幫助我們，他們不是我們的朋友。」

俄羅斯獨立分析家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）指出，莫斯科當局不想因為亞美尼亞問題，損害俄國與力挺亞塞拜然的土耳其之間關係。

他告訴《法新社》：「莫斯科基於務實考量，沒有在雙亞衝突中選邊站……亞美尼亞無論如何都無路可退。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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