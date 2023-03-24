法國350萬人上街示威反年改，馬克宏強渡關山、缺乏社會對話手段引爆怒火
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節目主持人雨果說，政府提出的數據沒有錯，勞動人口確實減少、退休人士增加，活的時間也更長，所以無法像20年前那般支付年金。「這是可以辯論的，說不定可透過延長繳付保險分攤金或其他方式，但無論如何需經過辯論。」雨果強調，改革可以討論，政府法案也不全是負面，但強制通過法案的手段令人不滿。
（中央社）法國反退改法第9度全國動員今天（當地時間23日）登場，也是法案強制通過後首次。巴黎人數創新高，顯示人民怒火持續延燒。多位受訪者告訴《中央社》，改革可討論，但無法接受強硬、缺乏社會對話的手段。
法國反退休改革法案第9次動員今天登場，全國各大城街頭湧進大批示威群眾，教師、全國鐵路與地鐵員工也進行罷工，抗議總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲。
國民議會20日針對政府的不信任案進行投票，其中獲跨黨派支持的議案以9票之差遭否決，法案形同通過。
因此今天也是法案通過後首度全國抗爭，加之總統馬克宏（Emmanuel Macron）22日顧左右而言他的退改演說，對民眾頗有火上澆油的作用，使得巴黎今天動員人數創新高。
巴黎下午人潮擠進象徵法國大革命的巴士底廣場，示威者手拿標語、高喊口號緩慢向共和廣場方向遊行。不僅各大工會動員，許多學生組織也參與其中，隊伍浩蕩，氣氛歡樂，音樂不絕於耳。
據巴黎警察局表示，首都動員人數達11萬9000人，為1月底抗爭開始後最高紀錄。根據法國總工會（CGT），全國示威者人數為350萬人；內政部數字則為108萬人，比前一次動員多2倍。
從事機場運輸業的柏多（Marjorie Bertho）向《中央社》表示，「政府想要強制通過改革，透過憲法第49.3條這項工具，雖是依法國憲法行之，但我們看來並非民主之舉，今天人民上街就為表達不滿。」
身為全國自主工會聯盟（UNSA）成員，柏多指出，多數人都認為改革有必要，「因現行制度已經很久了，有調整必要，時間與社會都變了。而人民今天反對的原因，是由於沒有討論與諮詢。所以要抗議，要求撤回，或許重啟討論好找到共識」。她告訴記者，工會也提出改革建議，卻無人聞問。
從事傳播業的馬蒂厄（Mathieu）和節目主持人雨果（Hugo）也都同意改革是需要的，反對的是政府強渡關山、不顧人民聲音的態度。
馬蒂厄告訴《中央社》，他不滿眼前的偽善。「馬克宏說要辯論，卻祭出一堆手段避免對話，很少社會討論。只要求人民做出努力，然而那些享有特殊制度、政治人物等卻不受影響。」
馬蒂厄認為，退休制度改革的辯論是必須的，「因人口老化，未來需更多年金預算。但我們不能讓更多人討論，尋找其他解決方法，而非只是延後退休年齡嗎？」此外他表示曾看過報導，指出法國貧窮線下人口中，有三分之一活不到60歲，他們一輩子繳年金，卻無法享用，「做為人民，我們想要協助和保護最弱勢的群體。」
雨果則說，政府提出的數據沒有錯，勞動人口確實減少、退休人士增加，活的時間也更長，所以無法像20年前那般支付年金。「這是可以辯論的，說不定可透過延長繳付保險分攤金或其他方式，但無論如何需經過辯論。」
雨果強調，改革可以討論，政府法案也不全是負面，但強制通過法案的手段令人不滿，「辯論未被尊重，自詡為民主大國的法國竟動用憲法49.3。」
友人羅曼（Romain）表示，在聽到馬克宏22日讓76％民眾拒絕買單的演說後，覺得有義務再次參與動員，「更廣地來說，是人民在這場民主辯論中被對待的方式。我們可以支持或反對改革，但政府對人民聲音的反應真的很不恰當。」
有趣的是，柏多和雨果聽聞記者來自台灣，都主動表示支持台灣面對鄰國威脅，且法國和台灣共享民主，可彼此學習。柏多說，「法國和台灣友好，台灣也需要民主與捍衛自身權益」；雨果則表示，「面對中國多年的衝突，大力支持台灣，不要放棄。」
法國總工會的克里斯黛（Christelle）持不同看法，她認為法國年金沒有破產危險，「他們只是想多拿些錢，繼續給企業股東。想敲詐勞工是不可能的，我們不會放棄，直到法案撤回。」
然而，隊伍前端在通過共和廣場往巴黎歌劇院前進後氣氛變調，出現上千名極端團體「黑塊」（Black Bloc）與破壞者，部分商家遭砸、書報攤被縱火。警方投擲煙霧彈，並多次爆發衝突，傍晚時分情況混亂，最終至少58人遭逮。柏納今晚在推特上譴責，暴力「無法接受」。
左翼領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）慶賀今天動員成功，稱「寫下法國社會史的新頁」。
工會也在今晚宣布，將於3月28日舉行第10次反退改全國動員。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。