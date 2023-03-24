TikTok執行長出席美國會作證面臨嚴酷盤問，中國商務部：出售或剝離TikTok須中方許可
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TikTok隸屬於北京字節跳動，為避免在美國被禁的命令，TikTok執行長周受資昨天出席美國國會聽證會。現年40歲、新加坡籍的周受資受到共和黨與民主黨議員異常尖銳地盤問。議員們擔心，北京可能把TikTok當成間諜活動和蒐集數據的平台，並用以暗中協助中國共產黨。
TikTok在美存滅之戰，執行長國會作證面臨嚴酷盤問
（中央社）短影音分享應用程式（App）TikTok疑似和中國政府有關係，其執行長周受資昨（23）日面對抱持懷疑態度的美國議員時，得為此一廣受歡迎App在美國的存滅而戰。
《法新社》報導，新加坡籍、40歲的周受資上午10時（格林威治標準時間下午2時）在具影響力的眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）作證，接受共和、民主兩黨議員盤問。他們擔心北京可能透過TikTok從事間活動或進行大外宣。
北京字節跳動公司（ByteDance）旗下TikTok在西方各國蒙受巨大壓力，美國、歐洲聯盟執行委員會（European Commission），以及英國、加拿大政府官員都已被迫從他們的裝置中刪除這個應用程式。
英國廣播公司（BBC）21日也告知員工刪除手機裡的TikTok。
TikTok面臨的最嚴重威脅發生在美國。美國總統拜登政府已經下達最後通牒，公司的中國所有者必須出售他們在這款應用程式的股權，否則TikTok在美將面臨徹底遭禁的命運。
TikTok在美國擁有1億5000萬用戶，已經成為對文化極具影響力的平台，對年輕人尤其具有影響力，它同時也是點閱僅次於串流平台Netflix的娛樂來源。政府對媒體公司祭出禁令、關閉這樣一個應用程式，在美國是史無前例舉措。
根據委員會公布的書面證詞，周受資將告訴國會議員：「讓我明確表示：字節跳動不是中國或任何其他國家的代理人。」
「TikTok從來沒有和中國政府分享，或是被要求和中國政府分享美國用戶數據。即便有人提出這樣的要求，TikTok也不會理會。」
儘管他提出保證，在華府的形勢似乎對周受資不利。包括一項白宮支持法案在內，數項立法已為關閉這個應用程式舖平道路。
眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）表示：「美國人應當知道他們隱私遭受危害的程度，以及他們的資料因為北京字節跳動公司旗下TikTok與中國的關係而遭到操控的程度。」
共和黨籍的羅傑斯還說：「更糟糕的是，我們知道諸如TikTok之類的科技巨擘運用有害演算法剝削兒童賺取利潤，並且讓他們曝露在網路上的危險內容之中。」
TikTok執行長周受資在眾議院能源暨商業委員會進行超過5小時的作證答詢：
TikTok執行長出席美國會聽證，未能緩解生存危機
（中央社）短影音分享應用程式TikTok被控與中國有關係，並對青少年構成危害，其執行長周受資昨天遭到美國兩黨國會議員嚴厲質問，仍未能緩解TikTok在美國的生存威脅。
《法新社》報導，現年40歲、新加坡籍的周受資受到共和黨與民主黨議員異常尖銳地盤問。議員們擔心，北京可能把TikTok當成間諜活動和蒐集數據的平台，並用以暗中協助中國共產黨。
哈佛大學畢業的周受資經歷艱辛的數小時，仍未能緩解TikTok在美國的生存威脅。這款App正試圖撐過白宮下達的最後通牒，公司的中國所有者必須出售他們在這款應用程式的股權，否則TikTok在美將面臨徹底遭禁的命運。
在眾議院能源暨商業委員會上午的會議中，議員們不給周受資喘息機會，一直不給他機會進一步闡述答案，或是讓他吹噓TikTok多受全球年輕人歡迎。
周受資在開場時告訴議員：「（TikTok的中國母公司）字節跳動並非中國政府擁有或受其控制，是一家私人公司。」
「我們相信，需要的是清楚、透明且廣泛適用於所有科技公司的規範。所有權並非因應這些疑慮的核心。」
但共和黨籍的委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在開始聽證時表示：「TikTok屢次選擇加強控制、監控和操縱的路線。你們的平台應該被禁。」
羅傑斯還說，美國1億5000萬TikTok用戶「是中國共產黨可以蒐集敏感資訊，並控制我們最終將看到、聽到和相信什麼」的對象。
眾議員畢里拉基斯（Gus Bilirakis）則說：「你們的技術確實導致死亡。」畢里拉基斯指向觀眾席的一家人，這個家庭的兒子死於一場火車慘劇，家人認為與他使用TikTok有關。
TikTok在美國每月用戶達1億5000萬，已經成為對文化極具影響力的平台，對年輕人尤其具有影響力。美國政府若對TikTok祭出禁令，將是一項針對媒體公司的空前舉措。
英政府公務機禁用TikTok後，國會基於安全也跟進
（中央社）英國國會今天跟進政府作法，對中國短影音應用程式TikTok下達禁令，讓議員們不能再透過國會網路連上TikTok。
與此同時，TikTok因被控與北京的共產黨政府有關，執行長周受資正在美國國會接受議員們不友善的盤問。
《法新社》報導，英國國會上下議院表示，TikTok「將遭所有國會裝置及國會網路封鎖」，並稱「網路安全是國會第一要務」。
熱中使用TikTok的個別議員之後還是能在私人手機上使用這款App，但連結國會本身的Wifi網路時，將無法使用。
英國政府上週宣布，基於安全考量，禁止在公務機使用TikTok，與歐洲聯盟（EU）和美國的做法一致。
能源安全與淨零事務大臣夏普斯（Grant Shapps）在TikTok上有1萬4000多人追蹤，他說自己的公務機將遵守禁令，但還是會在私人手機上使用TikTok。
人口走私集團招攬客戶，TikTok成廣告平台
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。