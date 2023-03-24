TikTok執行長出席美國會作證面臨嚴酷盤問，中國商務部：出售或剝離TikTok須中方許可

TikTok在美存滅之戰，執行長國會作證面臨嚴酷盤問

（中央社）短影音分享應用程式（App）TikTok疑似和中國政府有關係，其執行長周受資昨（23）日面對抱持懷疑態度的美國議員時，得為此一廣受歡迎App在美國的存滅而戰。

《法新社》報導，新加坡籍、40歲的周受資上午10時（格林威治標準時間下午2時）在具影響力的眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）作證，接受共和、民主兩黨議員盤問。他們擔心北京可能透過TikTok從事間活動或進行大外宣。

北京字節跳動公司（ByteDance）旗下TikTok在西方各國蒙受巨大壓力，美國、歐洲聯盟執行委員會（European Commission），以及英國、加拿大政府官員都已被迫從他們的裝置中刪除這個應用程式。

英國廣播公司（BBC）21日也告知員工刪除手機裡的TikTok。

TikTok面臨的最嚴重威脅發生在美國。美國總統拜登政府已經下達最後通牒，公司的中國所有者必須出售他們在這款應用程式的股權，否則TikTok在美將面臨徹底遭禁的命運。

TikTok在美國擁有1億5000萬用戶，已經成為對文化極具影響力的平台，對年輕人尤其具有影響力，它同時也是點閱僅次於串流平台Netflix的娛樂來源。政府對媒體公司祭出禁令、關閉這樣一個應用程式，在美國是史無前例舉措。

根據委員會公布的書面證詞，周受資將告訴國會議員：「讓我明確表示：字節跳動不是中國或任何其他國家的代理人。」

「TikTok從來沒有和中國政府分享，或是被要求和中國政府分享美國用戶數據。即便有人提出這樣的要求，TikTok也不會理會。」

儘管他提出保證，在華府的形勢似乎對周受資不利。包括一項白宮支持法案在內，數項立法已為關閉這個應用程式舖平道路。

眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）表示：「美國人應當知道他們隱私遭受危害的程度，以及他們的資料因為北京字節跳動公司旗下TikTok與中國的關係而遭到操控的程度。」

共和黨籍的羅傑斯還說：「更糟糕的是，我們知道諸如TikTok之類的科技巨擘運用有害演算法剝削兒童賺取利潤，並且讓他們曝露在網路上的危險內容之中。」

TikTok執行長周受資在眾議院能源暨商業委員會進行超過5小時的作證答詢：

TikTok's CEO, Shou Chew, faced over five hours of questioning from lawmakers of the House Energy and Commerce Committee, reflecting their distrust of the popular video app over its ties to China, data practices and the app's potential effects on children. https://t.co/QctiF4yaXj pic.twitter.com/CwzDS6xNBU — The New York Times (@nytimes) March 23, 2023

TikTok執行長出席美國會聽證，未能緩解生存危機

（中央社）短影音分享應用程式TikTok被控與中國有關係，並對青少年構成危害，其執行長周受資昨天遭到美國兩黨國會議員嚴厲質問，仍未能緩解TikTok在美國的生存威脅。

《法新社》報導，現年40歲、新加坡籍的周受資受到共和黨與民主黨議員異常尖銳地盤問。議員們擔心，北京可能把TikTok當成間諜活動和蒐集數據的平台，並用以暗中協助中國共產黨。

哈佛大學畢業的周受資經歷艱辛的數小時，仍未能緩解TikTok在美國的生存威脅。這款App正試圖撐過白宮下達的最後通牒，公司的中國所有者必須出售他們在這款應用程式的股權，否則TikTok在美將面臨徹底遭禁的命運。

在眾議院能源暨商業委員會上午的會議中，議員們不給周受資喘息機會，一直不給他機會進一步闡述答案，或是讓他吹噓TikTok多受全球年輕人歡迎。

周受資在開場時告訴議員：「（TikTok的中國母公司）字節跳動並非中國政府擁有或受其控制，是一家私人公司。」

「我們相信，需要的是清楚、透明且廣泛適用於所有科技公司的規範。所有權並非因應這些疑慮的核心。」

但共和黨籍的委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在開始聽證時表示：「TikTok屢次選擇加強控制、監控和操縱的路線。你們的平台應該被禁。」

羅傑斯還說，美國1億5000萬TikTok用戶「是中國共產黨可以蒐集敏感資訊，並控制我們最終將看到、聽到和相信什麼」的對象。

眾議員畢里拉基斯（Gus Bilirakis）則說：「你們的技術確實導致死亡。」畢里拉基斯指向觀眾席的一家人，這個家庭的兒子死於一場火車慘劇，家人認為與他使用TikTok有關。

TikTok在美國每月用戶達1億5000萬，已經成為對文化極具影響力的平台，對年輕人尤其具有影響力。美國政府若對TikTok祭出禁令，將是一項針對媒體公司的空前舉措。

TikTok CEO Shou Chew claims TikTok “proactively removes” all “harmful content.”



Clearly, that is FALSE.



WATCH this TikTok inciting violence against the @HouseCommerce Committee hearing today.



It's been up since February 10th, 2023. pic.twitter.com/nO2CMOSm11 — Energy and Commerce Committee (@HouseCommerce) March 23, 2023

英政府公務機禁用TikTok後，國會基於安全也跟進

（中央社）英國國會今天跟進政府作法，對中國短影音應用程式TikTok下達禁令，讓議員們不能再透過國會網路連上TikTok。

與此同時，TikTok因被控與北京的共產黨政府有關，執行長周受資正在美國國會接受議員們不友善的盤問。

《法新社》報導，英國國會上下議院表示，TikTok「將遭所有國會裝置及國會網路封鎖」，並稱「網路安全是國會第一要務」。

熱中使用TikTok的個別議員之後還是能在私人手機上使用這款App，但連結國會本身的Wifi網路時，將無法使用。

英國政府上週宣布，基於安全考量，禁止在公務機使用TikTok，與歐洲聯盟（EU）和美國的做法一致。

能源安全與淨零事務大臣夏普斯（Grant Shapps）在TikTok上有1萬4000多人追蹤，他說自己的公務機將遵守禁令，但還是會在私人手機上使用TikTok。

人口走私集團招攬客戶，TikTok成廣告平台