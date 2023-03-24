2023/03/24,
商業

TikTok執行長出席美國會作證面臨嚴酷盤問，中國商務部：出售或剝離TikTok須中方許可

TikTok執行長出席美國會作證面臨嚴酷盤問，中國商務部：出售或剝離TikTok須中方許可
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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TikTok隸屬於北京字節跳動，為避免在美國被禁的命令，TikTok執行長周受資昨天出席美國國會聽證會。現年40歲、新加坡籍的周受資受到共和黨與民主黨議員異常尖銳地盤問。議員們擔心，北京可能把TikTok當成間諜活動和蒐集數據的平台，並用以暗中協助中國共產黨。

TikTok在美存滅之戰，執行長國會作證面臨嚴酷盤問

（中央社）短影音分享應用程式（App）TikTok疑似和中國政府有關係，其執行長周受資昨（23）日面對抱持懷疑態度的美國議員時，得為此一廣受歡迎App在美國的存滅而戰。

《法新社》報導，新加坡籍、40歲的周受資上午10時（格林威治標準時間下午2時）在具影響力的眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）作證，接受共和、民主兩黨議員盤問。他們擔心北京可能透過TikTok從事間活動或進行大外宣。

北京字節跳動公司（ByteDance）旗下TikTok在西方各國蒙受巨大壓力，美國、歐洲聯盟執行委員會（European Commission），以及英國、加拿大政府官員都已被迫從他們的裝置中刪除這個應用程式。

英國廣播公司（BBC）21日也告知員工刪除手機裡的TikTok。

TikTok面臨的最嚴重威脅發生在美國。美國總統拜登政府已經下達最後通牒，公司的中國所有者必須出售他們在這款應用程式的股權，否則TikTok在美將面臨徹底遭禁的命運。

TikTok在美國擁有1億5000萬用戶，已經成為對文化極具影響力的平台，對年輕人尤其具有影響力，它同時也是點閱僅次於串流平台Netflix的娛樂來源。政府對媒體公司祭出禁令、關閉這樣一個應用程式，在美國是史無前例舉措。

根據委員會公布的書面證詞，周受資將告訴國會議員：「讓我明確表示：字節跳動不是中國或任何其他國家的代理人。」

「TikTok從來沒有和中國政府分享，或是被要求和中國政府分享美國用戶數據。即便有人提出這樣的要求，TikTok也不會理會。」

儘管他提出保證，在華府的形勢似乎對周受資不利。包括一項白宮支持法案在內，數項立法已為關閉這個應用程式舖平道路。

眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）表示：「美國人應當知道他們隱私遭受危害的程度，以及他們的資料因為北京字節跳動公司旗下TikTok與中國的關係而遭到操控的程度。」

共和黨籍的羅傑斯還說：「更糟糕的是，我們知道諸如TikTok之類的科技巨擘運用有害演算法剝削兒童賺取利潤，並且讓他們曝露在網路上的危險內容之中。」

TikTok執行長周受資在眾議院能源暨商業委員會進行超過5小時的作證答詢：

TikTok執行長出席美國會聽證，未能緩解生存危機

（中央社）短影音分享應用程式TikTok被控與中國有關係，並對青少年構成危害，其執行長周受資昨天遭到美國兩黨國會議員嚴厲質問，仍未能緩解TikTok在美國的生存威脅。

《法新社》報導，現年40歲、新加坡籍的周受資受到共和黨與民主黨議員異常尖銳地盤問。議員們擔心，北京可能把TikTok當成間諜活動和蒐集數據的平台，並用以暗中協助中國共產黨。

哈佛大學畢業的周受資經歷艱辛的數小時，仍未能緩解TikTok在美國的生存威脅。這款App正試圖撐過白宮下達的最後通牒，公司的中國所有者必須出售他們在這款應用程式的股權，否則TikTok在美將面臨徹底遭禁的命運。

在眾議院能源暨商業委員會上午的會議中，議員們不給周受資喘息機會，一直不給他機會進一步闡述答案，或是讓他吹噓TikTok多受全球年輕人歡迎。

周受資在開場時告訴議員：「（TikTok的中國母公司）字節跳動並非中國政府擁有或受其控制，是一家私人公司。」

「我們相信，需要的是清楚、透明且廣泛適用於所有科技公司的規範。所有權並非因應這些疑慮的核心。」

但共和黨籍的委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在開始聽證時表示：「TikTok屢次選擇加強控制、監控和操縱的路線。你們的平台應該被禁。」

羅傑斯還說，美國1億5000萬TikTok用戶「是中國共產黨可以蒐集敏感資訊，並控制我們最終將看到、聽到和相信什麼」的對象。

眾議員畢里拉基斯（Gus Bilirakis）則說：「你們的技術確實導致死亡。」畢里拉基斯指向觀眾席的一家人，這個家庭的兒子死於一場火車慘劇，家人認為與他使用TikTok有關。

TikTok在美國每月用戶達1億5000萬，已經成為對文化極具影響力的平台，對年輕人尤其具有影響力。美國政府若對TikTok祭出禁令，將是一項針對媒體公司的空前舉措。

英政府公務機禁用TikTok後，國會基於安全也跟進

（中央社）英國國會今天跟進政府作法，對中國短影音應用程式TikTok下達禁令，讓議員們不能再透過國會網路連上TikTok。

與此同時，TikTok因被控與北京的共產黨政府有關，執行長周受資正在美國國會接受議員們不友善的盤問。

《法新社》報導，英國國會上下議院表示，TikTok「將遭所有國會裝置及國會網路封鎖」，並稱「網路安全是國會第一要務」。

熱中使用TikTok的個別議員之後還是能在私人手機上使用這款App，但連結國會本身的Wifi網路時，將無法使用。

英國政府上週宣布，基於安全考量，禁止在公務機使用TikTok，與歐洲聯盟（EU）和美國的做法一致。

能源安全與淨零事務大臣夏普斯（Grant Shapps）在TikTok上有1萬4000多人追蹤，他說自己的公務機將遵守禁令，但還是會在私人手機上使用TikTok。

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