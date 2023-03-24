2023/03/24,
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選戰期間稱「小偷都姓莫迪」，印度法院判決反對黨領袖拉胡爾甘地誹謗罪名成立

選戰期間稱「小偷都姓莫迪」，印度法院判決反對黨領袖拉胡爾甘地誹謗罪名成立
拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）。Photo Credit: GettyImages

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本案源自於2019年選戰期間，現年52歲的拉胡爾當時曾說，「怎麼那麼剛好，小偷都姓莫迪」。這番言論被認為意在詆毀後來壓倒性成功連任總理的莫迪。政府官員也批評，拉胡爾此言是針對所有以莫迪為姓、較低種姓階級的集體抹黑。

（中央社）印度法院23日針對反對黨領袖拉胡爾・甘地（Rahul Gandhi）在2019年選戰期間影射總理莫迪（Narendra Modi）是罪犯一案，判決他的誹謗罪名成立。

《法新社》報導，莫迪政府屢次遭控利用法律打壓異議人士，讓他們噤聲。在莫迪老家、印度西部古茶拉底省（Gujarat）進行訴訟的本案，也是莫迪近年來對主要政敵拉胡爾・甘地所提的數起案件之一。

法院判處國大黨（Congress Party）領袖拉胡爾2年有期徒刑。被告律師宣布有意上訴後，法院立刻准予拉胡爾保釋。

本案源自於2019年選戰期間，現年52歲的拉胡爾當時曾說，「怎麼那麼剛好，小偷都姓莫迪。」這番言論被認為意在詆毀後來壓倒性成功連任總理的莫迪。

政府官員也批評，拉胡爾此言是針對所有以莫迪為姓、較低種姓階級的集體抹黑。

執政黨印度人民黨（BJP）籍國會議員普拉薩（Ravi Shankar Prasad）告訴記者：「如果你侮辱所有姓莫迪的人，這就是徹頭徹尾的誹謗。本案經過適當審理，他有機會陳述立場，經過完整司法程序才作成判決。」

拉胡爾的委任律師曼古基雅（B. M. Mangukiya）則強調，他的當事人無意侮辱任何人。

曼古基雅告訴法庭外的記者：「法官問拉胡爾・甘地有何答辯時，這位國大黨領袖回答，他當時正為揭露我國貪腐醜聞而奮戰。」

「他無意傷害或侮辱任何族群。」

拉胡爾是尼赫魯－甘地家族（Nehru-Gandhi family）的傳人。印度於1947年獨立後，他的外曾祖父尼赫魯（Jawaharlal Nehru）成為首任總理，此後交棒給拉胡爾的祖母英蒂拉・甘地（Indira Gandhi），再由拉胡爾的父親拉吉夫・甘地（Rajiv Gandhi）接手。3代人一共統治印度38年。

2014年，拉胡爾領導的國大黨在執政10年後，遭新德里政壇局外人、「茶販之子」莫迪徹底擊垮。此後，莫迪和他對印度教徒主流人口的民族主義訴求也讓這位印度最著名政治王朝後裔陷入艱困挑戰。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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