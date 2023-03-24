王世堅登記初選挑戰何志偉，民進黨高層：議員挑戰立委違誠信條款，民調前盡力協調

登記民進黨立委初選，何志偉：尊重王世堅參選

（中央社）民進黨啟動2024立委初選，立委何志偉21日在多名里長陪同下赴台北市黨部登記；針對市議員王世堅已登記參選同區，何志偉表示尊重，並表示他20日提到的誠信是對自我的期許。

民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，4月17日至5月初進行初選民調。

民進黨現任台北市第2選區（大同、士林）立委何志偉21日上午在多名當地里長陪同下赴市黨部登記，會後接受媒體聯訪時表示，擔任立委不僅點出問題更要解決問題，他是台北市立委更是台灣立委，會協助解決民眾需求，並讓台灣結交更多國際好朋友。

針對王世堅20日登記參選，何志偉對此表示，這是王世堅的個人選擇，他不能替王發言；媒體追問，由多名里長陪同是否要與王世堅拚場，何志偉則說，這是既定行程和計畫，里長平時都很忙碌，感謝里長的陪同。

此外，針對王世堅參加初選，何志偉20日受訪表示，誠信是做人最基本的標準，尊重王世堅的個人生涯規劃；何志偉21日受訪時則說，20日提到的內容是在描述他2018年參選台北市議員的狀況，因為當時獲最高票當選，才認為誠信是做人基本道理，這段話是在告訴自己，並期許自己走好政治生涯路。

另一方面，民進黨台北市議員許淑華21日上午在幕僚陪同下赴北市黨部登記投入北市第7選區（松山、信義）立委黨內初選。她說，面對黨內初選會全力以赴，並會透過能力獲選民支持，更相信2024選舉可旗開得勝。

媒體詢問，同黨台北市議員洪健益傳出會投入同選區初選。許淑華表示，黨內任何人參選都尊重，期待是良性選舉，此外，她會獨自到場登記，就是不希望像過去一樣找很多人到場造勢。

許淑華說，她與洪健益都是擔任5屆的台北市議員，但雙方深耕議題不同，最後要看選民希望由誰出線，並期待通過初選的人，應要全力相互支持。

至於「誠信條款」部分，許淑華表示，她在此選區耕耘17年，要參選立委沒有落跑問題，是把服務升格至中央層級，主要是希望地方改變，願意替民眾服務做事才是最重要，若贏得黨內初選，會誠心聆聽第三勢力聲音，並努力整合；至於國民黨推出參選人，都以平常心看待。

議員挑戰立委違誠信條款，綠高層：民調前盡力協調

民進黨立委初選領表登記24日將截止，雖然民進黨有「誠信條款」，但仍有部分選區出現現任議員挑戰現任立委情況；黨內高層說，從登記人數比例來看，約占2％到3％，已經非常少，在4月17日立委初選民調前，仍會盡力協調。

民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，這次立委初選，民進黨內有不建議現任議員參與這次立委選舉的「誠信條款」。24日登記截止，目前已有台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉、嘉義市議員黃露慧挑戰現任立委王美惠、屏東縣議員陳明達挑戰現任立委鍾佳濱等情況。

民進黨高層說，目前來看，已經有多位現任議員選擇不登記參選，挑戰現任立委的只有2、3位議員，從近百名的登記參選人計算，約只有2％到3％比例，已經非常少，但少數不代表不存在。本週登記結束，4月17日開始進行立委初選民調，在此之前都是協調期，協調時也會參考誠信原則。

黨內高層表示，因為提名條例並未修改，再交全代會通過，所以，誠信條款沒有強制性，就是一個指引的價值取向，最終的權力還是來自選民的決定。

至於這些違反誠信條款的初選區，未來是否會由黨主席賴清德出面協調。黨內高層說，初選還是有機制，是不是由主席出面，目前言之過早，中央黨部責任還是在於確保若協調不成，初選機制公平公開。

除了立委初選區，黨內高層說，上次得票未超過42.5％的艱困選區，也要開始布局，有些艱困選區有潛在人選，可以表達意願，此外，提名小組也會徵詢適合人才，或者考量跟無黨、它黨合作，艱困立委選區的提名比較彈性，徵召人選送提名策略小組，再送中執會。

他說，既然是艱困選區，留給候選人競選的時間當然愈長愈好，待人選確定之後，應該會分批公布，布局希望愈早愈好。

民進黨：盼不分區代表不同領域，避免與初選畫上關聯

民進黨正在進行立委初選登記，外界關注立委初選協調過程，是否與不分區立委一起談，民進黨高層23日說，不分區代表民進黨對社會負的責任及對社會不同領域需求的關照，不希望不分區立委與初選畫上太多關聯。

民進黨正在進行立委初選登記，外界也關注，目前民進黨協調立委初選過程，是不是會一起談不分區立委的布局。

民進黨內高層說，很少談到，也不希望立委初選與不分區有太多牽連，民進黨希望不分區是代表黨對社會負責任、對社會不同領域需求的關照，不希望太多不分區立委與初選畫上太多關聯。

他說，政治組還是會有，不可能全部沒有政治組，但會盡量照顧各群族、職業領域，特別是比較弱勢部分。

在艱困選區的立委布局，黨內高層提到，艱困選區或與他黨合作的選區，同樣適用「排黑條款」，一審有罪確定不予提名或合作。

此外，立法院長游錫堃23日接受「POP撞新聞」廣播節目訪問，被問到2024立委選舉，民進黨在立法院席次能否繼續過半。他說，是有可能。

被問到民進黨去（2022）年縣市長選舉大敗的原因，游錫堃指出，從選票來看，2020年總統蔡英文連任的得票跑掉，但大部分都跑到「中間」，真正跑到在野黨的很少，國民黨增加的選票很少，民進黨支持者對民進黨失望，但也不願意支持國民黨，於是跑到「中間」。