QS世界大學學科排名出爐，台灣135個學科名次下滑，退步幅度亞洲第二僅次於香港
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QS指出，台灣今年僅6個大學院校學科搶進全球前50名，去年則是12個；台灣今年僅28個大學院校學科搶進全球前100名，去年則是38個。台灣各大學院校中，排名最佳的是台灣大學，有2個學科擠入全球前50名，且所有受評學科都進入全球前200名，其中排名最高（全球排名第22）的是「古典學與古代史」。
（中央社）英國高等教育調查機構QS指出，台灣在2023世界大學學科排名的退步幅度為亞洲第二大，僅次於香港。在台灣223個參與評鑑的大學學科中，高達135個學科的全球排名較去年下滑。
Quacquarelli Symonds（QS）22日公布世界大學學科排名，總計有來自93個國家地區的1594所大學院校接受評鑑。
這是QS第13次發布世界大學學科排名。根據QS提供的資料，排名以5大指標為基礎，包括學術和雇主聲望、研究獲引用頻率、反映研究人員學術產能與產出品質的「H指數」（H index），以及國際研究網絡。學術和雇主聲望這兩項指標以QS對全球15萬1000名學者與9萬9000名雇主所作意見調查結果為基礎。
QS資深副總裁索特（Ben Sowter）指出，台灣的大學院校今（2023）年在世界大學學科排名表現退步，主要原因是「學術和雇主聲望」下滑。在223個受評學科中，分別有120個和192個在「學術聲望」和「雇主聲望」這兩項指標表現退步。
此外，索特說，全球大學院校競爭日益激烈，「光是為了維持既有排名，各大學院校就必須持續精進，遑論爭取在排行榜的名次上升。」
QS評鑑了台灣23所大學院校的223個學科；與去年相較，僅19個學科的排名今年上升。
此外，QS指出，台灣今年僅6個大學院校學科搶進全球前50名，去年則是12個；台灣今年僅28個大學院校學科搶進全球前100名，去年則是38個。
台灣各大學院校中，排名最佳的是台灣大學，有2個學科擠入全球前50名，且所有受評學科都進入全球前200名，其中排名最高（全球排名第22）的是「古典學與古代史」。
不過，在台灣大學41個受評學科中，高達30個學科的全球排名下滑。
特別的是，高雄餐旅大學僅「餐旅暨休閒管理」1個學科入榜，但全球排名達第38，較去年進步11個名次。
進入全球前50名的台灣6個大學院校學科，按排名由高至低依序是台灣大學的「古典學與古代史」、台灣師範大學的「教育學」（全球排名第28）、台北醫學大學的「護理學」（全球排名與高雄餐旅大學的「餐旅暨休閒管理」並列第38）、政治大學的「古典學與古代史」（全球排名第43）、台灣大學的「社會政策與行政」（全球排名第46）。
索特表示，為提升在全球學科排名的表現，台灣的大學院校宜增加投資於發展國際網絡和合作關係，同時持續為建立國際聲望努力。
在亞洲地區，QS指出，排名進步幅度最大的是中國，接著是印度，日本則持續退步。日本退步幅度達亞洲第3大，新加坡則是第4大。
另一方面，在亞洲，僅4個國家地區的大學院校有學科搶進全球排名前10名，按數量由多至少依序是新加坡（19個）、中國（8個），以及日本和香港（各3個）。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。