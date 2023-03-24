2023/03/24,
教育

QS世界大學學科排名出爐，台灣135個學科名次下滑，退步幅度亞洲第二僅次於香港

QS世界大學學科排名出爐，台灣135個學科名次下滑，退步幅度亞洲第二僅次於香港
圖為國立台灣大學校門｜Photo Credit: Solomon203 @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

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QS指出，台灣今年僅6個大學院校學科搶進全球前50名，去年則是12個；台灣今年僅28個大學院校學科搶進全球前100名，去年則是38個。台灣各大學院校中，排名最佳的是台灣大學，有2個學科擠入全球前50名，且所有受評學科都進入全球前200名，其中排名最高（全球排名第22）的是「古典學與古代史」。

（中央社）英國高等教育調查機構QS指出，台灣在2023世界大學學科排名的退步幅度為亞洲第二大，僅次於香港。在台灣223個參與評鑑的大學學科中，高達135個學科的全球排名較去年下滑。

Quacquarelli Symonds（QS）22日公布世界大學學科排名，總計有來自93個國家地區的1594所大學院校接受評鑑。

這是QS第13次發布世界大學學科排名。根據QS提供的資料，排名以5大指標為基礎，包括學術和雇主聲望、研究獲引用頻率、反映研究人員學術產能與產出品質的「H指數」（H index），以及國際研究網絡。學術和雇主聲望這兩項指標以QS對全球15萬1000名學者與9萬9000名雇主所作意見調查結果為基礎。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）指出，台灣的大學院校今（2023）年在世界大學學科排名表現退步，主要原因是「學術和雇主聲望」下滑。在223個受評學科中，分別有120個和192個在「學術聲望」和「雇主聲望」這兩項指標表現退步。

此外，索特說，全球大學院校競爭日益激烈，「光是為了維持既有排名，各大學院校就必須持續精進，遑論爭取在排行榜的名次上升。」

QS評鑑了台灣23所大學院校的223個學科；與去年相較，僅19個學科的排名今年上升。

此外，QS指出，台灣今年僅6個大學院校學科搶進全球前50名，去年則是12個；台灣今年僅28個大學院校學科搶進全球前100名，去年則是38個。

台灣各大學院校中，排名最佳的是台灣大學，有2個學科擠入全球前50名，且所有受評學科都進入全球前200名，其中排名最高（全球排名第22）的是「古典學與古代史」。

不過，在台灣大學41個受評學科中，高達30個學科的全球排名下滑。

特別的是，高雄餐旅大學僅「餐旅暨休閒管理」1個學科入榜，但全球排名達第38，較去年進步11個名次。

進入全球前50名的台灣6個大學院校學科，按排名由高至低依序是台灣大學的「古典學與古代史」、台灣師範大學的「教育學」（全球排名第28）、台北醫學大學的「護理學」（全球排名與高雄餐旅大學的「餐旅暨休閒管理」並列第38）、政治大學的「古典學與古代史」（全球排名第43）、台灣大學的「社會政策與行政」（全球排名第46）。

索特表示，為提升在全球學科排名的表現，台灣的大學院校宜增加投資於發展國際網絡和合作關係，同時持續為建立國際聲望努力。

在亞洲地區，QS指出，排名進步幅度最大的是中國，接著是印度，日本則持續退步。日本退步幅度達亞洲第3大，新加坡則是第4大。

另一方面，在亞洲，僅4個國家地區的大學院校有學科搶進全球排名前10名，按數量由多至少依序是新加坡（19個）、中國（8個），以及日本和香港（各3個）。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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