烏軍稱將在巴赫姆特發動逆襲，歐盟高峰會同意1年內籌集100萬枚彈藥援烏
我們想讓你知道的是
由27個會員國領導人出席的歐盟高峰會今天對加碼軍援烏克蘭達成共識，包括聯合採購彈藥。不在議程上的中國也屢成話題，數名總理質疑中國在俄烏戰爭的親俄立場，不相信習近平能成為和平調解人。
（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，中國雖對俄羅斯加強外交支持，但尚未提供大量軍事援助，另外，烏克蘭軍方聲稱在巴赫姆特鎮（Bakhmut）的俄軍筋疲力竭，將對他們發動逆襲。
- 布林肯：中國尚未越線提供俄國大量軍援
美國國務卿布林肯22日表示，中國雖對俄羅斯加強外交支持，但尚未提供大量軍事援助。
布林肯在美國國會參議院一個委員會針對議員質詢中國是否已提供俄國「致命援助」時答稱：「當我們現在談話時，尚未發現他們越過那個界線。」
布林肯數週來公開警告，中國正考慮俄羅斯為烏克蘭戰事所提出的武器要求。也有些報導指出，中國公司已交運俄方數量有限的武器。
- 俄軍師老兵疲，烏軍稱即將在巴赫姆特發動逆襲
烏克蘭陸軍總司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）23日誓言，即將對烏東巴赫姆特鎮附近「筋疲力竭」的俄軍發動逆襲。巴赫姆特是俄軍入侵以來，兩軍交戰時間最長的地點。
席爾斯基說，「侵略部隊的人力和裝備雖已減損，仍未放棄不惜代價攻占巴赫姆特的希望。俄國在此戰線的主要戰力是瓦格納傭兵集團（Wagner Group ）」。
席爾斯基在提到烏軍去年成功的逆襲經驗時說：「俄軍絕不手軟的結果是軍力大幅減弱，筋疲力竭，很快我軍就能利用這個機會發動逆襲，一如我軍在基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、巴拉克列亞（Balakliya）和庫皮揚斯克（Kupiansk）附近的作法。」
巴赫姆特原本擁有大約7萬人口，但經兩軍數月激戰後，實際上城內已無平民。
- 澤倫斯基視察赫爾松州，誓言重建住宅和民用基礎設施
烏克蘭去（2022）年11月從俄軍手中奪回烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）首府後，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日前往赫爾松州視察，此州部分地區仍由俄軍控制。
澤倫斯基在社群媒體發文表示：「前往赫爾松州展開視察工作。由於俄軍全面入侵，波薩德-波克羅夫斯克村（Posad Pokrovske）的房屋和民用基礎設施遭到破壞。我與當地人討論他們面臨的問題以及需求。我們將恢復和重建一切被破壞的東西。」
他並說：「正在恢復電力和供水，正在重建醫療門診，人們正在返回家園。」
- 世界銀行：烏克蘭戰後重建需求增至4110億美元
世界銀行（World Bank）22日表示，俄羅斯去年2月底侵略烏克蘭，一年多來，烏克蘭的重建和復甦需求已增至4110億美元（約新台幣12.5兆元）。
世界銀行與烏克蘭政府、歐洲聯盟執行委員會和聯合國共同進行這項評估，最新數字比去年9月估算的3490億美元增加不少。
最新評估預計烏克蘭政府需要140億美元用於今年的關鍵、優先重建工作和復甦投資。
根據評估報告，要滿足這些需求，除了烏克蘭政府已在2023年度預算案的安排外，另外還需要110億美元融資。
歐盟高峰會同意援烏彈藥，中國親俄角色受質疑
由27個會員國領導人出席的歐盟高峰會（European Council）今天（當地時間23日）對加碼軍援烏克蘭達成共識，包括聯合採購彈藥。不在議程上的中國也屢成話題，數名總理質疑中國在俄烏戰爭的親俄立場，不相信習近平能成為和平調解人。
歐洲聯盟最高決策機構歐盟高峰會今明2天召開例行高峰會，首先通過的議程是持續援助烏克蘭，包括認可20日外交部長與國防部長聯席會議的結論，也就是在一年內籌集100萬枚砲彈援烏，並為歐盟開先例，允許會員國可動用歐盟資金聯合採購武器。
歐盟高峰會也重申支持烏克蘭總統澤倫斯基的10點和平方案，包括俄軍全面撤出烏國領土；在譴責白俄羅斯及伊朗對俄國提供軍事援助之餘，也提到「力勸所有國家勿對俄國侵略戰爭提供物資或其他形式的援助」，等於間接警告中國。
正值中國國家主席習近平剛結束出訪莫斯科，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）表現親密的畫面揮之不去，多位歐盟國家領導人在今天高峰會前的媒體堵訪時也對中國議題表態。
愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說她對習近平會見普亭沒什麼意見，因為他們本來就是好朋友，但重要的是中國應尊重以法治為基礎的國際秩序和聯合國憲章，也就是沒有國家可被允許侵犯他國，且被侵犯的國家有權保衛自己。
拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）直言中俄關係是由中國主導，並批評中國未如許多人期待的擔任俄烏戰爭調人，而是公然站在俄國那一邊。
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）則希望習近平盡快與澤倫斯基通話，他對北京日前提出對俄烏戰爭的12點立場表示有的可期待、有的不令人信服，並說目前還無法評估中國能否擔任調人，需由澤倫斯基團隊來決定。
預計4月將赴北京為歐中高峰會舖路的歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），對中國話題頗為謹慎，先是說他今天參與高峰會的角色沒有要談中國，再被追問中國是否協助俄國時，他說：「中國截至目前並沒有幫助俄國（指提供武器）。」
盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）對是否禁止中國短影音應用程式TikTok一事表示，他不會為了打擊中國（China-bashing）而打擊中國，他還在等待歐盟執委會（European Commission）提供明確資安疑慮的證據，之後才會決定是否禁止公務系統使用TikTok。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
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無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。