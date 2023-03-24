2023/03/24,
歐洲

烏軍稱將在巴赫姆特發動逆襲，歐盟高峰會同意1年內籌集100萬枚彈藥援烏

烏軍稱將在巴赫姆特發動逆襲，歐盟高峰會同意1年內籌集100萬枚彈藥援烏
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由27個會員國領導人出席的歐盟高峰會今天對加碼軍援烏克蘭達成共識，包括聯合採購彈藥。不在議程上的中國也屢成話題，數名總理質疑中國在俄烏戰爭的親俄立場，不相信習近平能成為和平調解人。

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，中國雖對俄羅斯加強外交支持，但尚未提供大量軍事援助，另外，烏克蘭軍方聲稱在巴赫姆特鎮（Bakhmut）的俄軍筋疲力竭，將對他們發動逆襲。

  • 布林肯：中國尚未越線提供俄國大量軍援

美國國務卿布林肯22日表示，中國雖對俄羅斯加強外交支持，但尚未提供大量軍事援助。

布林肯在美國國會參議院一個委員會針對議員質詢中國是否已提供俄國「致命援助」時答稱：「當我們現在談話時，尚未發現他們越過那個界線。」

布林肯數週來公開警告，中國正考慮俄羅斯為烏克蘭戰事所提出的武器要求。也有些報導指出，中國公司已交運俄方數量有限的武器。

  • 俄軍師老兵疲，烏軍稱即將在巴赫姆特發動逆襲

烏克蘭陸軍總司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）23日誓言，即將對烏東巴赫姆特鎮附近「筋疲力竭」的俄軍發動逆襲。巴赫姆特是俄軍入侵以來，兩軍交戰時間最長的地點。

席爾斯基說，「侵略部隊的人力和裝備雖已減損，仍未放棄不惜代價攻占巴赫姆特的希望。俄國在此戰線的主要戰力是瓦格納傭兵集團（Wagner Group ）」。

席爾斯基在提到烏軍去年成功的逆襲經驗時說：「俄軍絕不手軟的結果是軍力大幅減弱，筋疲力竭，很快我軍就能利用這個機會發動逆襲，一如我軍在基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、巴拉克列亞（Balakliya）和庫皮揚斯克（Kupiansk）附近的作法。」

巴赫姆特原本擁有大約7萬人口，但經兩軍數月激戰後，實際上城內已無平民。

  • 澤倫斯基視察赫爾松州，誓言重建住宅和民用基礎設施

烏克蘭去（2022）年11月從俄軍手中奪回烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）首府後，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日前往赫爾松州視察，此州部分地區仍由俄軍控制。

澤倫斯基在社群媒體發文表示：「前往赫爾松州展開視察工作。由於俄軍全面入侵，波薩德-波克羅夫斯克村（Posad Pokrovske）的房屋和民用基礎設施遭到破壞。我與當地人討論他們面臨的問題以及需求。我們將恢復和重建一切被破壞的東西。」

他並說：「正在恢復電力和供水，正在重建醫療門診，人們正在返回家園。」

  • 世界銀行：烏克蘭戰後重建需求增至4110億美元

世界銀行（World Bank）22日表示，俄羅斯去年2月底侵略烏克蘭，一年多來，烏克蘭的重建和復甦需求已增至4110億美元（約新台幣12.5兆元）。

世界銀行與烏克蘭政府、歐洲聯盟執行委員會和聯合國共同進行這項評估，最新數字比去年9月估算的3490億美元增加不少。

最新評估預計烏克蘭政府需要140億美元用於今年的關鍵、優先重建工作和復甦投資。

根據評估報告，要滿足這些需求，除了烏克蘭政府已在2023年度預算案的安排外，另外還需要110億美元融資。

歐盟高峰會同意援烏彈藥，中國親俄角色受質疑

由27個會員國領導人出席的歐盟高峰會（European Council）今天（當地時間23日）對加碼軍援烏克蘭達成共識，包括聯合採購彈藥。不在議程上的中國也屢成話題，數名總理質疑中國在俄烏戰爭的親俄立場，不相信習近平能成為和平調解人。

歐洲聯盟最高決策機構歐盟高峰會今明2天召開例行高峰會，首先通過的議程是持續援助烏克蘭，包括認可20日外交部長與國防部長聯席會議的結論，也就是在一年內籌集100萬枚砲彈援烏，並為歐盟開先例，允許會員國可動用歐盟資金聯合採購武器。

歐盟高峰會也重申支持烏克蘭總統澤倫斯基的10點和平方案，包括俄軍全面撤出烏國領土；在譴責白俄羅斯及伊朗對俄國提供軍事援助之餘，也提到「力勸所有國家勿對俄國侵略戰爭提供物資或其他形式的援助」，等於間接警告中國。

正值中國國家主席習近平剛結束出訪莫斯科，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）表現親密的畫面揮之不去，多位歐盟國家領導人在今天高峰會前的媒體堵訪時也對中國議題表態。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說她對習近平會見普亭沒什麼意見，因為他們本來就是好朋友，但重要的是中國應尊重以法治為基礎的國際秩序和聯合國憲章，也就是沒有國家可被允許侵犯他國，且被侵犯的國家有權保衛自己。

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）直言中俄關係是由中國主導，並批評中國未如許多人期待的擔任俄烏戰爭調人，而是公然站在俄國那一邊。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）則希望習近平盡快與澤倫斯基通話，他對北京日前提出對俄烏戰爭的12點立場表示有的可期待、有的不令人信服，並說目前還無法評估中國能否擔任調人，需由澤倫斯基團隊來決定。

預計4月將赴北京為歐中高峰會舖路的歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），對中國話題頗為謹慎，先是說他今天參與高峰會的角色沒有要談中國，再被追問中國是否協助俄國時，他說：「中國截至目前並沒有幫助俄國（指提供武器）。」

盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）對是否禁止中國短影音應用程式TikTok一事表示，他不會為了打擊中國（China-bashing）而打擊中國，他還在等待歐盟執委會（European Commission）提供明確資安疑慮的證據，之後才會決定是否禁止公務系統使用TikTok。


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