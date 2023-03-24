台宏何時斷交？外交部次長俞大㵢：召回大使是外交舉措，仍會努力到最後一刻

台灣在中美洲友邦宏都拉斯恐生變，為抗議宏都拉斯派代表團赴中國洽商建交，我國外交部也召回駐宏大使。外交部次長俞大㵢今（24）日對此表示，昨日召回大使是外交舉措，還是希望宏都拉斯珍惜82年的邦誼，仍會努力到最後一刻。

外交部次長俞大㵢今日出席立法院「台灣拉丁美洲國會推動體育教育文化促進會」成立大會，致詞時表示，最近拉丁美洲的外交上碰到嚴厲的挑戰，中國大陸想壓縮我國的外交空間不斷，奪走的「不是某政黨的邦交國，而是全國人民的邦交國」，希望國人能凝聚起來，一起抵抗這個挑戰，度過難關。

針對外交部昨日召回駐宏大使張俊菲，俞大㵢會後向媒體解釋，此舉不是斷交，而是在外交上表達我方的不滿，還是希望宏都拉斯珍惜82年的邦誼，外交部仍會努力到最後一刻。

除了宏都拉斯擬轉與中國建交，即將在4月底舉行總統大選的巴拉圭也被點名恐是下一個，為此俞大㵢告訴《關鍵評論網》，外傳反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）受媒體訪問時曾說，獲勝將與台灣斷交、改與中國建交，在巴拉圭當地引發熱議。但俞大㵢表示，艾里格里後來有澄清，否認說過要與中國建交，僅表示是為了爭取給人民最大福利，如果當選會與台灣進一步討論，台灣如何有多一點貢獻。

用體育拼外交，立院成立「台灣拉美國會體育促進會」

立法院今日特舉辦「台灣拉丁美洲國會推動體育教育文化促進會」成立大會，透過體育交流促進國家間情誼，由立委張廖萬堅擔任會長，張其祿、鄭正鈐、何欣純擔任副會長，林宜瑾擔任秘書長，會中並通過組織章程。

「用體育文化交流發展實質關係，比用金錢競爭有意義的」，立委張廖萬堅表示，最近中南美洲外交非常敏感，台灣過去在非洲邦交用農業外交，現在台灣的軟實力技職教育與體育棒球也不錯，應該跟還有邦交的國家強化交流。

張廖萬堅指出，我國與還有邦交國的國家應該強化交流，我國的技職教育很有潛力，巴拉圭來台求學的學生，從107年的251人增加今年度的636人，在美洲地區來台的學生僅次美國，超越加拿大，這個數字顯示我國的技職教育是成功的。

立法院秘書長林志嘉表示，國會聯誼會的成立有很多面向，以前是國與國為主，現在慢慢有一些產業別，如上週方成立的「台灣推動半導體戰略國會議員聯盟」，也包括今日成立的「台灣拉丁美洲國會推動體育教育文化促進會」，顯現國會外交已經從國會聯誼會拓展出各種實質的緊密關係，可以算是國會外交2.0。

俞大㵢指出，拉丁美洲在體育很強，南美足球的總部就在巴拉圭，台灣也與巴拉圭提議，我方提供農業方面的技術協定，體育方面我們也希望能給予台灣技術協助。很好的足球選手教練若能到台灣來，將能增加我國的足球能力，不只巴拉圭，也歡迎其他拉丁美洲國家能透過此促進會與我國交流。

俞大㵢說，許多拉丁美洲國家雖然沒有邦交，但對台灣的注意越來越多，近年拉丁美洲及加勒比海地區跨國會平台還成立「福爾摩沙俱樂部」，是由拉丁美洲約80名國會議員共同組成力挺台灣的友好小組，「福爾摩沙俱樂部」最近也會組團來台訪問。

巴拉圭駐台公使彬文勇今日也出席此活動，他特別指出巴拉圭在上一屆的台灣國際友誼足球賽（World Cup Taiwan）有了很愉快的回憶，或許未來能邀請巴拉圭的教練來台指導球員；他也提到巴拉圭非常讚賞台灣在藝文、雕塑、造型藝術、裁縫等領域的高度創造力，台灣人精心製作的藝術品備受注目，也期盼未來能與台灣在陶瓷藝術、繪畫展覽、文學音樂多加交流，進而提升台巴藝文能見度，也能進一步拉近兩國人民關係。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 立法院「台灣拉丁美洲國會推動體育教育文化促進會」成立大會。

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核稿編輯：楊士範