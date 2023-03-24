台宏何時斷交？外交部次長俞大㵢：召回大使是外交舉措，仍會努力到最後一刻
我們想讓你知道的是
外交部次長俞大㵢今日表示，最近拉丁美洲的外交上碰到嚴厲的挑戰，中國大陸想壓縮我國的外交空間不斷，奪走的「不是某政黨的邦交國，而是全國人民的邦交國」，希望國人能一起抵抗這個挑戰。
台灣在中美洲友邦宏都拉斯恐生變，為抗議宏都拉斯派代表團赴中國洽商建交，我國外交部也召回駐宏大使。外交部次長俞大㵢今（24）日對此表示，昨日召回大使是外交舉措，還是希望宏都拉斯珍惜82年的邦誼，仍會努力到最後一刻。
外交部次長俞大㵢今日出席立法院「台灣拉丁美洲國會推動體育教育文化促進會」成立大會，致詞時表示，最近拉丁美洲的外交上碰到嚴厲的挑戰，中國大陸想壓縮我國的外交空間不斷，奪走的「不是某政黨的邦交國，而是全國人民的邦交國」，希望國人能凝聚起來，一起抵抗這個挑戰，度過難關。
針對外交部昨日召回駐宏大使張俊菲，俞大㵢會後向媒體解釋，此舉不是斷交，而是在外交上表達我方的不滿，還是希望宏都拉斯珍惜82年的邦誼，外交部仍會努力到最後一刻。
除了宏都拉斯擬轉與中國建交，即將在4月底舉行總統大選的巴拉圭也被點名恐是下一個，為此俞大㵢告訴《關鍵評論網》，外傳反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）受媒體訪問時曾說，獲勝將與台灣斷交、改與中國建交，在巴拉圭當地引發熱議。但俞大㵢表示，艾里格里後來有澄清，否認說過要與中國建交，僅表示是為了爭取給人民最大福利，如果當選會與台灣進一步討論，台灣如何有多一點貢獻。
用體育拼外交，立院成立「台灣拉美國會體育促進會」
立法院今日特舉辦「台灣拉丁美洲國會推動體育教育文化促進會」成立大會，透過體育交流促進國家間情誼，由立委張廖萬堅擔任會長，張其祿、鄭正鈐、何欣純擔任副會長，林宜瑾擔任秘書長，會中並通過組織章程。
「用體育文化交流發展實質關係，比用金錢競爭有意義的」，立委張廖萬堅表示，最近中南美洲外交非常敏感，台灣過去在非洲邦交用農業外交，現在台灣的軟實力技職教育與體育棒球也不錯，應該跟還有邦交的國家強化交流。
張廖萬堅指出，我國與還有邦交國的國家應該強化交流，我國的技職教育很有潛力，巴拉圭來台求學的學生，從107年的251人增加今年度的636人，在美洲地區來台的學生僅次美國，超越加拿大，這個數字顯示我國的技職教育是成功的。
立法院秘書長林志嘉表示，國會聯誼會的成立有很多面向，以前是國與國為主，現在慢慢有一些產業別，如上週方成立的「台灣推動半導體戰略國會議員聯盟」，也包括今日成立的「台灣拉丁美洲國會推動體育教育文化促進會」，顯現國會外交已經從國會聯誼會拓展出各種實質的緊密關係，可以算是國會外交2.0。
俞大㵢指出，拉丁美洲在體育很強，南美足球的總部就在巴拉圭，台灣也與巴拉圭提議，我方提供農業方面的技術協定，體育方面我們也希望能給予台灣技術協助。很好的足球選手教練若能到台灣來，將能增加我國的足球能力，不只巴拉圭，也歡迎其他拉丁美洲國家能透過此促進會與我國交流。
俞大㵢說，許多拉丁美洲國家雖然沒有邦交，但對台灣的注意越來越多，近年拉丁美洲及加勒比海地區跨國會平台還成立「福爾摩沙俱樂部」，是由拉丁美洲約80名國會議員共同組成力挺台灣的友好小組，「福爾摩沙俱樂部」最近也會組團來台訪問。
巴拉圭駐台公使彬文勇今日也出席此活動，他特別指出巴拉圭在上一屆的台灣國際友誼足球賽（World Cup Taiwan）有了很愉快的回憶，或許未來能邀請巴拉圭的教練來台指導球員；他也提到巴拉圭非常讚賞台灣在藝文、雕塑、造型藝術、裁縫等領域的高度創造力，台灣人精心製作的藝術品備受注目，也期盼未來能與台灣在陶瓷藝術、繪畫展覽、文學音樂多加交流，進而提升台巴藝文能見度，也能進一步拉近兩國人民關係。
延伸閱讀
- 台宏邦交進入「最後階段」：抗議宏都拉斯代表團赴中洽商建交，我政府召回駐宏大使
- 蔡英文睽違3年出訪中美洲友邦，為何獨漏宏都拉斯？外交部解釋兩點原因
- 巴拉圭總統阿布鐸來台推廣肉品，南美唯一友邦可能因「牛肉」與台灣斷交嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。