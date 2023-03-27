2023/03/27,
職場

如何向ChatGPT有品質的提問，為自己量身打造出吸睛履歷？

如何向ChatGPT有品質的提問，為自己量身打造出吸睛履歷？
Photo Credit: Depositephotos

我們想讓你知道的是

ChatGPT可以在短時間產出一份有水準的履歷，但前提是求職者也要具備履歷上的能力。在製作履歷上，ChatGPT更適合當一個「輔助」，告訴你還有哪些細節可以再加強；讓更多公司看見你的優點，從而贏得更好的機會。然而巧婦難為無米之炊，如果求職者的過去像是一片白紙，那ChatGPT並沒有辦法給予太多幫助。

文：林鼎淵

ChatGPT能做到哪些事取決於你的想像力，而它回答的品質則是取決於你的提問方式（Prompt）。今天我們以「履歷」為例，帶大家透過ChatGPT創造一份優質履歷，讓自己在職場中獲得更多的優勢。

警告：ChatGPT在製作履歷上，只是擔任加速、優化的角色。實際面試時，這份履歷代表的是你自己，只有你能對自己負責。假使對ChatGPT產出的內容一知半解還把他放上履歷，那就要做好面試現場被問倒的準備。

產生履歷模板

儘管下面這三種提問方式，都能讓ChatGPT產生履歷，但我想大家一看就知道哪個更有可能產出有品質的答案吧？

  1. 幫我寫一份求職履歷。
  2. 幫我寫一份「工程師」的求職履歷。
  3. 我想請你扮演一位擅長撰寫履歷的後端工程師，用下方的個人資訊建立一份吸引面試官的履歷。
    後端工程師，熟悉Node.js、RESTful API，擅長MySQL、PostgreSQL等資料庫，過去完成過點餐系統、測驗系統、RMA系統，也有部署系統到GCP的經驗。

如果你是一名工程師，用第一個「幫我寫一份求職履歷」提問，可能會收到一份「專案經理」的履歷範本。

而第二個提問儘管有把履歷限制到「工程師」的範圍，但工程師的種類這麼多（半導體、硬體、軟體、網頁、建築⋯⋯），如果不說清楚自己的資訊，怎麼可能獲得期待的回覆。

如果遇到上述問題，不是因為ChatGPT無能，而是你的問題不夠「精確」。

對ChatGPT來說，你描述的越詳細，越有可能產出一份符合需求的履歷。

我們來拆解第三個提問方式的結構：

  • ChatGPT扮演的角色：我想請你扮演一位擅長撰寫履歷的後端工程師。
  • 要ChatGPT做的事情：用下方的個人資訊建立一份吸引面試官的履歷。
  • 提供求職者資訊：後端工程師，熟悉Node.js、RESTful API，擅長MySQL、PostgreSQL等資料庫，過去完成過點餐系統、測驗系統、RMA系統，也有部署系統到GCP的經驗。

接著我們來看看透過第三個提問方式，ChatGPT會給出什麼回覆。

未命名
圖片來源：作者提供

完整ChatGPT回覆：

姓名：張小明
聯絡電話：0912345678
電子郵件xiaoming.zhang@email.com

尋求職位：後端工程師

專業技能

  • 熟悉Node.js，能夠進行後端程式開發。
  • 能夠設計並實現RESTful API，提供穩定的後端服務。
  • 熟悉MySQL、PostgreSQL等資料庫，並能進行資料庫設計和優化。
  • 具備點餐系統、測驗系統、RMA系統的開發經驗，能夠快速且有效地解決問題。
  • 具備部署系統到GCP的經驗，能夠有效地利用雲端資源進行開發。

工作經歷
ABC公司，後端工程師，2019年至今

  • 設計並實現點餐系統後端，提供穩定且高效的服務。
  • 進行系統優化，提高系統效能和穩定性。
  • 協調前端開發人員，確保前後端溝通無誤。

XYZ公司，軟體工程師，2017年-2019年

  • 設計並實現測驗系統後端，提供高效且可靠的服務。
  • 優化系統資料庫，提高資料查詢效能。
  • 協調測試人員，確保系統品質符合要求。

學歷：
大學學士，資訊工程學系，2013年-2017年

  • 學習了程式設計、資料庫、網路等相關知識。

證照：

  • 資訊工程師，2018年

個人特質：

  • 積極進取，對新技術有強烈的學習興趣。
  • 良好的溝通能力，能夠與團隊成員進行順暢的溝通。
  • 負責任，對工作有高度的自我要求，確保工作品質符合要求。」

如果不滿意ChatGPT的回覆，可以用「Regenerate response」多產生幾次回覆，然後從中擷取自己滿意的部分。

優化履歷

在ChatGPT產生完履歷後，可以進一步要求他做優化的工作。

😀 ：滿分 100，請以專業面試官的角度請幫下面的履歷打個分數，並說明有什麼優點與缺點。放入剛剛ChatGPT產生的履歷（或是自己撰寫的履歷）

🤖 ChatGPT：這份履歷看起來相當專業，對於一個後端工程師的職位來說，具備了許多需要的技能和經驗。以下是我的評分和分析：

分數：95分

優點

  • 技能和經驗豐富：這份履歷顯示出張小明擁有豐富的技能和經驗，熟悉多種後端程式設計和資料庫管理工具。
  • 高品質的工作經驗：張小明的工作經驗非常豐富，且涉及到了多個不同的系統和項目。他能夠協調前端開發人員，確保系統運行正常，同時也能夠優化系統以提高效能和穩定性。
  • 證照豐富：張小明擁有資訊工程師證照，這是一個很好的證明他具備相應技能的證明。

缺點

  • 缺少個人專案：履歷中沒有提及張小明自己獨立完成的個人專案或開源項目，這可能會限制他在面試時的發揮，因為這些專案能夠展現他的個人技能和創造力。
  • 沒有描述對團隊貢獻：履歷中沒有明確地說明張小明如何對他的前一個團隊做出貢獻，如何與同事合作。因此，這使得雇主很難了解他在團隊中的工作方式和他與同事之間的關係。 總 體來說，這份履歷很有競爭力，張小明對於後端技術擁有豐富的經驗和技能，並且擁有良好的學歷和證照。張小明應該在履歷中強調他自己的個人專案和如何在團隊中做出貢獻，以更好地展現自己的優勢。

收到建議後，可以進一步要求ChatGPT幫你修改履歷：

😀 ：「請依據上述提出的缺點幫我優化履歷，改寫時請維持原有的格式，顯示優化後的部分就好，不用全部顯示。」

🤖 ChatGPT：「
以下是對原始履歷的修改部分，主要針對缺少個人專案和團隊貢獻進行了補充：

個人專案

  • 開發了一個開源項目，名為「Node.js 包管理器」，它是一個簡單的工具，用於管理 Node.js 中的各種包和依賴關係。
  • 開發了一個個人項目，名為「Raspberry Pi 監控系統」，它是一個基於 Web 的系統，用於監控 Raspberry Pi 上運行的各種服務和程序。

團隊貢獻

  • 協調過程中，經常主動與前端開發人員進行溝通，以確保系統前後端的一致性和穩定性。
  • 創建了一個自動化測試系統，用於快速測試新功能和修復錯誤，大大提高了團隊的工作效率。
  • 建立了一個內部知識庫，用於記錄系統架構和技術文檔，方便團隊成員使用，也提高了團隊整體的技術水平。」

在履歷增加自己的風格與特色

ChatGPT產生的履歷儘管結構完整，但只能稱得上是一份「中庸」的履歷。

如果不去優化，那這份履歷並不會為你帶來優勢，以下是筆者建議優化的部分：

  1. 名詞轉換：將「項目」調整成「專案」以符合台灣用語。
  2. 具體化量級：比如高流量是多大流量、大數據是多大的數據。
  3. 在專案擔任的角色：你是執行者、領導者，還是協調者？

至於具體怎麼優化，我們同樣可以詢問ChatGPT的意見。

😀 ：幫我為下方履歷的每一點加上具體量化的資訊，以及我在專案中擔任領導者的角色。

專業技能

  • 熟悉Node.js，能夠進行後端程式開發。
  • 能夠設計並實現RESTful API，提供穩定的後端服務。
  • 熟悉MySQL、PostgreSQL等資料庫，並能進行資料庫設計和優化。
  • 具備點餐系統、測驗系統、RMA系統的開發經驗，能夠快速且有效地解決問題。
  • 具備部署系統到GCP的經驗，能夠有效地利用雲端資源進行開發。

🤖 ChatGPT
專業技能

  • 在Node.js中擁有豐富的開發經驗，能夠開發出穩定且可靠的後端服務。例如，我曾經利用Node.js 開發一個點餐系統，其處理速度比起傳統的點餐系統快了30％。
  • 能夠設計和實現RESTful API，我曾經設計和開發了一個測驗系統的RESTful API，並且能夠讓1000 個同時的用戶快速地進行測驗。
  • 熟悉MySQL、PostgreSQL等關聯式資料庫，我曾經優化一個RMA系統的資料庫設計，使其在大量的數據處理下能夠維持穩定性。
  • 在點餐系統、測驗系統、RMA系統等專案中擔任領導者的角色，我負責協調團隊成員，制定開發計劃，並能夠有效地解決問題。
  • 具備將應用程序部署到GCP的經驗，我曾經部署一個測試系統到GCP上，能夠最大化地利用雲端資源進行開發。

透過這樣的方式，您的履歷中的每個技能都被進一步具體化了，讓潛在雇主能夠更好地了解您的實際經驗和成就。同時，您在專案中擔任領導者的角色也被突出，這可以讓您在眾多申請者中脫穎而出，展現您的領導才能和協調能力。

經過ChatGPT優化後，有沒有覺得這份履歷瞬間提升一個檔次了呢？

小提醒： 如果履歷中包含「具體量化」的資訊，面試官一定會詢問求職者是使用什麼工具量化出來的，一定要能舉出實際案例，千萬別說這是自己的「感覺」。

擴增履歷、濃縮履歷

如果提供的內容太長，ChatGPT可能會跑不動，無論擴增還是濃縮，都建議分段處理。

擴增履歷，在現有的基礎上引導ChatGPT擴增的方向：

😀 我：為下方履歷加上一些具體數據與成就，讓面試官眼睛一亮。

ABC公司，後端工程師，2019年至今

  • 設計並實現點餐系統後端，提供穩定且高效的服務。
  • 進行系統優化，提高系統效能和穩定性。
  • 協調前端開發人員，確保前後端溝通無誤。

🤖 ChatGPT
ABC公司，後端工程師，2019年至今

  • 設計並實現點餐系統後端，成功減少了用戶等待時間達到 50％，從而提高了客戶滿意度。
  • 進行系統優化，將系統效能提升了 30％，減少了系統崩潰的次數。
  • 透過持續的性能優化和資料庫優化，成功將服務器負載能力提高了 50％，實現了平穩的用戶增長。
  • 協調前端開發人員，擔任跨部門溝通的橋樑，成功將前後端的溝通問題降低了 70％。
  • 設計和開發一個自動化測試框架，成功將測試時間縮短了 50％，減少了測試成本。
  • 帶領一個團隊完成一個新的點餐系統模塊，該模塊成果備受認可，大大提高了公司的產品質量。

濃縮履歷，請ChatGPT幫你精煉語句：

😀 我：濃縮下方履歷，讓面試官一眼就能看到重點，語句要通順並以列點呈現。

ABC公司，後端工程師，2019年至今

  • 設計並實現點餐系統後端，成功減少了用戶等待時間達到50％，從而提高了客戶滿意度。
  • 進行系統優化，將系統效能提升了30％，減少了系統崩潰的次數。
  • 透過持續的性能優化和資料庫優化，成功將服務器負載能力提高了50％，實現了平穩的用戶增長。
  • 協調前端開發人員，擔任跨部門溝通的橋樑，成功將前後端的溝通問題降低了70％。
  • 設計和開發一個自動化測試框架，成功將測試時間縮短了50％，減少了測試成本。
  • 帶領一個團隊完成一個新的點餐系統模塊，該模塊成果備受認可，大大提高了公司的產品質量。

🤖 ChatGPT
ABC公司後端工程師，2019年至今

  • 設計並實現點餐系統後端，減少等待時間50％，提高客戶滿意度。
  • 系統優化：效能提升30％，減少崩潰次數，提高負載能力50％。
  • 協調前端，降低溝通問題70％。
  • 設計自動化測試框架，減少測試成本，縮短測試時間50％。
  • 帶領團隊完成新點餐系統模塊，成果受認可，提高公司產品質量。

小提醒：上面產生的履歷有各種百分比的數據，大家請依實際狀況做調整（如果能精確到小數點後兩位更好）。

結語：實力與經歷是好履歷基礎

ChatGPT可以在短時間產出一份有水準的履歷，但前提是求職者也要具備履歷上的能力。

在製作履歷上，ChatGPT更適合當一個「輔助」，告訴你還有哪些細節可以再加強；讓更多公司看見你的優點，從而贏得更好的機會。

如果有製作「英文履歷」的需求，筆者也有寫一篇文章分享ChatGPT如何幫你達成這件事喔！

巧婦難為無米之炊，如果求職者的過去像是一片白紙，那ChatGPT並沒有辦法給予太多幫助；因為華麗的辭藻在經驗豐富的面試官面前，就像一戳就破的泡沫。

  • 如果您想在AI的浪潮中站穩腳步，並在未來的職場競爭中佔據優勢，那麼筆者出版的《ChatGPT與 AI繪圖效率大師》絕對是您入門AI的第一步。
  • 筆者在近期也推出了線上直播課程，內容主要以「實戰演練」為主，當場教你怎麼正確下指令、從答案再延伸發問。想把AI工具納入自己武器庫的你千萬不要錯過。

本文經林鼎淵授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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