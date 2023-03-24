2023/03/24,
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馬來西亞同意廢除強制死刑和無期徒刑，替代刑罰最長關40年與鞭刑12下

馬來西亞同意廢除強制死刑和無期徒刑，替代刑罰最長關40年與鞭刑12下
圖為吉隆坡一處宣傳販運毒品乃強制死刑的壁畫。Photo Credit: GettyImages

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馬來西亞內閣已同意廢除強制死刑和無期徒刑，替代刑罰是監禁至少30年及最長40年，以及至少12下鞭刑。儘管馬來西亞未全面廢除死刑，但2018年至今已暫停施行死刑。

（中央社）馬來西亞負責法律及體制改革事務的首相署官員今天表示，內閣已同意廢除強制死刑及無期徒刑，替代刑罰是監禁至少30年及最長40年，以及至少12下鞭刑；法案下週將提交國會。

綜合聯合早報、星洲網等星、馬媒體報導，馬來西亞負責法律及體制改革事務的首相署部長阿莎麗娜（Azalina Othman Said）24日在國會表示，上週內閣會議同意廢除強制死刑及無期徒刑，無期徒刑不再是死刑的替代刑罰。

阿莎麗娜指出，新的替代刑罰是監禁至少30年及最長40年，以及鞭刑至少12下。

她說，馬國政府將於27日向國會提交2023年廢除強制死刑法案及重新檢討死刑、無期徒刑法案，允許聯邦法院重新檢討已判處死刑或無期徒刑的案件。

阿莎麗娜表示，強制死刑或無期徒刑的替代刑罰可溯及既往，新法案預計將影響先前已在法庭完成上訴程序而在等待行刑的957名死刑犯及正在服刑的無期徒刑犯。

不過，她也強調，新政策是更改刑罰而非完全廢除死刑，並賦予法官判決時有更大的裁量權。

外電先前報導，儘管馬來西亞自2018年起暫停執行死刑，但目前仍有多項罪行屬於強制死刑，包括謀殺、販運毒品等。

對於馬來西亞政府同意廢除強制死刑，人權團體認為這是正確方向，呼籲大馬政府更進一步，朝全面廢除死刑前進。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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