棒球經典賽落幕：我們該怎麼看待台灣的體育力？能怎麼關心起？

文：陳邦安（前運動選手，現職運動產業從業者）

棒球堪稱是台灣國際賽能見度最高的運動。而四年一度的經典賽，更是在棒球盛行的國家，被視為有如世足賽一般能帶起現象級熱潮的賽事。雖然本屆經典賽，台灣在預賽就被淘汰，但兩勝兩敗之績，已是可圈可點的的表現。也是台灣在棒球國家隊，還是具國際賽競爭力之明證。

當然，這次在台中進行的小組賽，讓很多原本平常不看棒球的人也投入了對棒球的熱情，這點確實是值得欣慰之事。應該也很多國人也因此關心起，該怎麼看待台灣的體育力？以及我們能怎麼關心起？本文將分兩部分，前半段是體育中的一些抽象概念，後半段將由本屆經典賽作為討論案例。最後作一總論。

從國際賽論何謂體育的國力

首先，我們應當理解到，體育運動在過去，是貴族磨練心志體能的休閒，或地域社會基於宗教性的典儀發展出來的活動（眾所周知，希臘城邦時代，「奧林匹斯運動會」就是這種性質）。

運動基本的要素，至少會有運動員、場地、裝備（球具、運動服）等。而在高度科學化、商業化的現代運動中，吸引更多球迷、贊助商投入體育事業以挹注發展，已成為顯學。是以運動科技、情勢偵蒐、影視行銷，已經成為運動產業化不可或缺的因素。同時，各類體育賽事，會隨著新規則、新戰術、結合新科技的器材，演進更高張力高強度的觀賽體驗，體育因此才有所進步。

國際賽在現代運動的意義，可分為表徵性的民族國家競爭之心裡投射，以及實裏面的運動員技藝之競逐兩大意義。就前者而言，這使發展運動成為民主國家促進運動產業，或作為團結國內政治民心的要素。而所謂「實裏面」的後者，則攸關兩國運動員在技巧、體能，甚至情報與運氣等因素的角力。

大抵而言，表徵性的心理，讓各國對運動賽事有不同觀念。所以會有不同運動的風格。也許在經典賽期間，讀者會在媒體報導裡，聽到各隊「球風」不同，例如「日本細膩」「拉美強棒揮擊」等等說法。但到底什麼是球風呢？與其從對該國風土的既定印象設想，倒不如制度與經濟面來看。

就制度而言，上述有提到，體育有其政治性的一面，這部分前蘇聯國家尤其有經驗。因為國家藉由政治權力，對社會進行掌控。體育賽事的成績，也就因此成為政府能展現政績的指標。那麼，要怎麼促進人民將運動員作為生涯規劃？當然就是由政府贊助的營養金、升學管道。乃至體育場館、國家隊集訓都是政府包辦的政務。換句話說，這是「由上而下」的體育政策。

另一種類型，則是社會文化上，國家有意將將體育運動視之為國粹，公民在業餘閒暇都有自己參與的俱樂部或團體。所以連帶會產生分級或職業聯賽，在國內，職業性競賽發展出追求更高技藝的競賽殿堂。為了熱愛運動之人的方便，地方政府會與民間合作興辦市民合宜的簡易場地，發展賽事。大學為了知名度，在招生上會有體保名額以鼓勵優秀運動員參加校隊。這是「由下而上」的樣貌。

不過，上述無論是「由上而下」或「由下而上」模式，基本上都是存在於理論，而非實務運作的「概念」。在現代運動裡，政府很難不與民間合作做到完全主導，而民間團體也需要與各級政府協商，才能協力發展。而隨著商業化的導入，經濟上的獲益與體育產業鍊的建立，也成為政府與民間投入運動事業的動力。

言至於此，我們已經可以暸解到，現代體育的樣貌，已經與最初「貴族的閒情雅緻」有多大的差異。而「球風」之不同，背後也是不同國家所挹注之資金、主事者的才能、刺激運動員的動因、運動產業對技術創新的刺激，乃至其他體育條件，都讓一個國家的運動文化，會呈現出不同的慣用運動策略或慣習。

從「國際賽」的角度（換句話說，指標不只一種）來看，將體育視作某種國力，就是一個國家，以體育為中心，經濟、文化、政治的運轉機制。而此運轉機制，能否在賽事中打敗其他國家代表隊，作為力量之展現。

更進一步來細分；國際賽對運動員而言，就是各國運動員以國家隊名義，競逐冠軍，考驗彼此在體育能力的試合。對產業經濟（例如轉播媒體、運動產業商）而言，則是帶來盈利的機會。對地方政府而言，除了期待觀光人潮為城市帶來外匯，也是體育政績展現給選民的機會。對中央政府來說，除了上述鼓動愛國情緒對統治有所助益外，體育帶來「國民健康」本身也是國家發展體育活動的主因。

所以，像經典賽這種極具人氣的國際賽興辦的背後，已經不只是幾個國家的單項協會坐下來，商討在某國某地，租個大型體育館，然後幫運動員包場幾天飯店就可以開賽。贊助商、媒體（包括電視轉播的權利）、各國職業聯盟、各級政府都會參加其中，並以此建立合作機制。

經典賽之點評

作為世界棒球最高等級的經典賽，就是一個籌備到舉行，動用人力物力相當繁複的球賽，所以更值得我們點評暸解。

筆者認為，台灣得以睽違多年，爭取到參與經典賽小組賽的舉行，還是值得稱道的。除了在對戰上，讓台灣得有主場優勢，也代表台灣從地方政府、體育協會在棒球領域，有接手舉行高水準國際賽事的能力。這一經驗，對於日後其他有意願將國際賽事舉行在台灣的單項體育協會、大學、企業（企業贊助興辦國際賽並不稀罕。在台灣，富邦、海碩、捷安特等集團，就有在高爾夫、網球、自行車等項目長期出資興辦高水準國際賽）得有幫助。