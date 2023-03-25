動物非法販運在東南亞：從泰國寺廟消失的千隻恒河猴，到美國實驗室捲入的非法走私獼猴案

近日，台灣六福村傳出園區狒狒逃脫到平鎮市區的消息，而在泰國東北部黎府的 Tham Pha Mak Ho寺廟，近期則傳出原先在寺內有約三千隻的恒河猴，竟只剩下約200隻。

Tham Pha Mak Ho寺長期以來都是恒河猴固定的居所，不只寺廟僧侶們每天會餵食米飯和水果，遊客也會餵食香蕉和從當地小販買來的種子， 近幾個月，當地人卻注意到猴子數量大量變少。 旺沙蓬縣長官 Pracha Saenklang表示，官員們正調查這個謎團，有可能由於季節變化或遊客減少（意味餵食減少）導致動物遷徙到其他地方，不過也有動保人士示警，認為有可能和動物非法販運有關。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 位於泰國黎府Tham Pha Mak Ho寺廟中的恆河猴。

行之有年的動物非法走私

對於寺廟猴子憑空消失，動保人士擔憂非法販運是主因。泰國野生動物之友基金會（WFFT）創辦人維克（Edwin Wiek）表示，這些猴子可能已被抓走並運過邊境 。

自新冠肺炎疫情爆發以來，販運猴子（主要是長尾獼猴）在東南亞特地區域受到關注。 動物權利專家表示，2020年3月，中國暫停了獼猴出口，中斷了猴子對美國實驗室的供應，造成販運者試圖利用當前的獼猴短缺而獲利。

維克表示，在疫情爆發前，長尾獼猴在非法野生動物市場上的價格每隻約20或30美元，如今價格上漲了五到十倍，而這些獼猴通常會被販運到柬埔寨，而柬埔寨一直是美國長尾獼猴的主要供應國。

具Tham Pha Mak Ho寺附近的一位村民表示，去年（2022）12月，一群自稱是官員的男子帶著麻醉槍來到寺廟，並捕捉了一些猴子，當時他們說法是寺廟猴子過多，已對附近農田和財產造成破壞，但這群男子真實身份並未被確認。在今年2月中旬，也有民眾看到有人在晚間 試圖入寺並試圖帶走猴子。

目前黎府當局仍持續調查，不過Pracha Saenklang也表示，由於 猴子也在森林裡來回穿梭，因此數量很難估計。

柬埔寨猴子走私到美國

除了Tham Pha Mak Ho寺中消失的猴子被動保專家質疑與 非法走私有關 ，本月美國查爾士河實驗室（Charles River Laboratories ）也因一起東南亞 非法走私猴子案子而接受調查。

根據美國政府數據，2022年美國進口約3萬3000隻靈長類動物，其中瀕臨滅絕的食蟹獼猴佔了96%。 而大約三分之二的食蟹獼猴來自柬埔寨，主要用於製藥和生物技術公司的研究。在 去年11月 ，包括一名柬埔寨野生動物部門官員在內等8人被捕，他們被指控從野外捕抓獼猴並送往繁殖場，且使用偽造動物出口許可證，將約1200隻獼猴運販到位於美國 佛羅里達州和德州的實驗室，每人最高可被判刑20 年。值得一提的是，有美國知名動保部落客認為，這些被運到美國的獼猴，可能就與泰國 Tham Pha Mak Ho寺中消失的猴子有關。

在今年2月底，查爾斯河實驗室宣布，公司已收到來自司法部的傳票，以調查關於走私猴子的案子，要求提供與此案的相關資料，而公司也發表聲明，表示對查爾斯河實驗時提出的任何質疑都是毫無根據，不過公司已因為這起事件而股票暴跌。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 2023年1月6日，一位紐約投資者在手機上查看 查爾士河實驗室 的股價。

這批1200多隻獼猴在被「美國魚類及野生動物管理局員工」舉報後，至今仍由查爾士河實驗室照料，而實驗室目前也暫停任何來自柬埔寨的貨運。

（據消息人士指出，部分獼猴被安置在位於馬里蘭州的查爾士河實驗室）

1,000 monkeys according to @7NewsDC sources are in limbo after @USFWS stopped their entry into US. Some of the monkeys according to sources are here at the Charles River Labs in Frederick, MD. @peta is talking to officials to send them to @BornFreeUSA Primate Sanctuary. pic.twitter.com/Kwa4PDapmV — Scott Taylor 7 News I-Team (@ScottTaylorTV) March 23, 2023

在事件爆發後過去半年中，美國魚類和野生動物管理局官員聯繫了至少兩個動物保護區，詢問提供靈長類動物居住和餵養的費用。 對於 聯邦政府可能決定將猴子運回柬埔寨，動保組織表達強烈反對之意，認為猴子若運回柬埔寨下場堪憂，而動保組織Born Free USA和「 善待動物組織」（ PETA） 也在去年起就表達願接收這批猴子的意願，報價是1.25億美元。

在面臨司法部的調查後，查爾士河實驗室在一份聲明中表示：「因為美國生物製藥行業和需新療法的患​​者都指望著我們」，因此公司期待「恢復這條重要的供應鏈」，而「 善待動物組織」等 動保組織則表示，如果查爾斯河實驗室被確認有參與這起動物非法販運案，就應該被吊銷執照。

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核稿編輯：杜晉軒