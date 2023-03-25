動物非法販運在東南亞：從泰國寺廟消失的千隻恒河猴，到美國實驗室捲入的非法走私獼猴案
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泰國黎府的Tham Pha Mak Ho寺廟，長期以來都是恒河猴固定的居所，僧侶們和遊客都會來餵食香蕉和種子。近幾個月，當地人注意到猴子數量從約三千隻減少到只剩下約200隻，當地官員表示正調查這個謎團，動保人士則認為有可能和動物非法販運有關，而近期美國查爾士河實驗室，也捲入一起東南亞非法販運獼猴的案子。
近日，台灣六福村傳出園區狒狒逃脫到平鎮市區的消息，而在泰國東北部黎府的Tham Pha Mak Ho寺廟，近期則傳出原先在寺內有約三千隻的恒河猴，竟只剩下約200隻。
Tham Pha Mak Ho寺長期以來都是恒河猴固定的居所，不只寺廟僧侶們每天會餵食米飯和水果，遊客也會餵食香蕉和從當地小販買來的種子，近幾個月，當地人卻注意到猴子數量大量變少。旺沙蓬縣長官Pracha Saenklang表示，官員們正調查這個謎團，有可能由於季節變化或遊客減少（意味餵食減少）導致動物遷徙到其他地方，不過也有動保人士示警，認為有可能和動物非法販運有關。
行之有年的動物非法走私
對於寺廟猴子憑空消失，動保人士擔憂非法販運是主因。泰國野生動物之友基金會（WFFT）創辦人維克（Edwin Wiek）表示，這些猴子可能已被抓走並運過邊境。
自新冠肺炎疫情爆發以來，販運猴子（主要是長尾獼猴）在東南亞特地區域受到關注。動物權利專家表示，2020年3月，中國暫停了獼猴出口，中斷了猴子對美國實驗室的供應，造成販運者試圖利用當前的獼猴短缺而獲利。
維克表示，在疫情爆發前，長尾獼猴在非法野生動物市場上的價格每隻約20或30美元，如今價格上漲了五到十倍，而這些獼猴通常會被販運到柬埔寨，而柬埔寨一直是美國長尾獼猴的主要供應國。
具Tham Pha Mak Ho寺附近的一位村民表示，去年（2022）12月，一群自稱是官員的男子帶著麻醉槍來到寺廟，並捕捉了一些猴子，當時他們說法是寺廟猴子過多，已對附近農田和財產造成破壞，但這群男子真實身份並未被確認。在今年2月中旬，也有民眾看到有人在晚間試圖入寺並試圖帶走猴子。
目前黎府當局仍持續調查，不過Pracha Saenklang也表示，由於猴子也在森林裡來回穿梭，因此數量很難估計。
柬埔寨猴子走私到美國
除了Tham Pha Mak Ho寺中消失的猴子被動保專家質疑與非法走私有關，本月美國查爾士河實驗室（Charles River Laboratories ）也因一起東南亞非法走私猴子案子而接受調查。
根據美國政府數據，2022年美國進口約3萬3000隻靈長類動物，其中瀕臨滅絕的食蟹獼猴佔了96%。 而大約三分之二的食蟹獼猴來自柬埔寨，主要用於製藥和生物技術公司的研究。在去年11月 ，包括一名柬埔寨野生動物部門官員在內等8人被捕，他們被指控從野外捕抓獼猴並送往繁殖場，且使用偽造動物出口許可證，將約1200隻獼猴運販到位於美國佛羅里達州和德州的實驗室，每人最高可被判刑20 年。值得一提的是，有美國知名動保部落客認為，這些被運到美國的獼猴，可能就與泰國Tham Pha Mak Ho寺中消失的猴子有關。
在今年2月底，查爾斯河實驗室宣布，公司已收到來自司法部的傳票，以調查關於走私猴子的案子，要求提供與此案的相關資料，而公司也發表聲明，表示對查爾斯河實驗時提出的任何質疑都是毫無根據，不過公司已因為這起事件而股票暴跌。
這批1200多隻獼猴在被「美國魚類及野生動物管理局員工」舉報後，至今仍由查爾士河實驗室照料，而實驗室目前也暫停任何來自柬埔寨的貨運。
（據消息人士指出，部分獼猴被安置在位於馬里蘭州的查爾士河實驗室）
在事件爆發後過去半年中，美國魚類和野生動物管理局官員聯繫了至少兩個動物保護區，詢問提供靈長類動物居住和餵養的費用。對於聯邦政府可能決定將猴子運回柬埔寨，動保組織表達強烈反對之意，認為猴子若運回柬埔寨下場堪憂，而動保組織Born Free USA和「善待動物組織」（PETA） 也在去年起就表達願接收這批猴子的意願，報價是1.25億美元。
在面臨司法部的調查後，查爾士河實驗室在一份聲明中表示：「因為美國生物製藥行業和需新療法的患者都指望著我們」，因此公司期待「恢復這條重要的供應鏈」，而「善待動物組織」等動保組織則表示，如果查爾斯河實驗室被確認有參與這起動物非法販運案，就應該被吊銷執照。
新聞來源
- Hundreds of macaque monkeys disappear from temple in Loei（Thai PBS）
- Thailand’s missing monkeys: why did hundreds of rhesus macaques vanish from a temple?（衛報）
- Mystery surrounding monkeys disappearing from temple（The Thaiger）
- What's to be the Fate of 1,000 Lab Monkeys: Back to Cambodia, A New Home in South Texas, or Death?（Houstonpress）
- Cambodian wildlife official among eight charged in US with smuggling endangered monkeys（衛報）
- Federal monkey smuggling investigation now involves Wilmington's Charles River Labs（CBS）
- The fate of 1,000 research monkeys is unclear after government intervention（NBC）
- News at a glance: Monkey shipments, a controversial visa, and support for geoengineering research（Science
- Hundreds of monkeys held in Frederick, Md. after being denied entry to the US: Sources（ABC News）
- Did stranded macaques come from Cambodia, or from Thai temples?（Animal 24-7）
延伸閱讀
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核稿編輯：杜晉軒
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。