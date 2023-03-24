2023/03/24,
政治

美國2020年有53％墮胎用藥物，民團要求德州法官撤回22年前一款墮胎藥的核准

美國2020年有53％墮胎用藥物，民團要求德州法官撤回22年前一款墮胎藥的核准
支持墮胎權的民眾於3月15日在美國德州阿馬里洛法院前，抗議擬對墮胎藥物進行管制的政府｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在近20年間，藥物墮胎成為美國女性主要的墮胎方式，2020年時，佔了所有墮胎方式中的53%。外界擔憂身為基督教保守派人士的共和黨籍德州法官，會要求食品藥物管理局（FDA），撤回22年前對口服墮胎藥物美服培酮（mifepristone）的核准，這將進一步限縮婦女的墮胎權，且影響範圍將不僅止於德州，而是全美國。來自海外的美服培酮提供者－支持墮胎權的澳洲非營利組織Aid Access表示，不論美國FDA最後做出什麼樣的決定，組織都會繼續以郵寄的方式，提供藥物給需要墮胎的美國民眾。

根據《路透社》的報導，美國德州聯邦法院在2023年3月15日，舉行了由反墮胎團體提起之訴訟的言詞辯論會。這場訴訟的目的是希望法官馬修．卡克斯馬瑞克（Matthew Kacsmaryk）能夠要求美國食品藥物管理局（FDA），撤回22年前對口服墮胎藥物美服培酮（mifepristone）的核准。外界擔憂身為基督教保守派人士的共和黨籍法官，相當有可能會向FDA提起重新審核墮胎藥物的要求，而這將進一步限縮婦女的墮胎權，且影響範圍將不僅止於德州，而是全美國。

美服培酮是一種口服型墮胎藥物，在2000年的時候，得到美國食品藥物管理局的藥物核准，在過去22年來，有超過560萬名女性安全地使用此項藥物。

2022年11月，希波克拉底醫學聯盟（Alliance for Hippocratic Medicine）、美國反墮胎婦產科醫師協會（American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists）等反墮胎團體聯合向德州聯邦法院提起訴訟。他們認為FDA沒有核准墮胎藥物的權力，因為墮胎權的決定權掌握在立法者手中，且對美服培酮安全性研究的缺乏，嚴重危害了女性的健康安全，因此要求FDA撤回22年前對此藥物的核准。

「FDA在科學證據與政治立場中，選擇了後者，批准墮胎藥物的使用，而這是背棄美國女性與女孩們的行為。」反墮胎團體在訴訟中表示。

參與訴訟法案的反墮胎團體希波克拉底醫學聯盟在聲明中表示，FDA從來沒有進行過墮胎藥物的安全測試，也沒有考慮到藥物對發育階段的青少女的影響，並且忽略了藥物墮胎比手術墮胎更為複雜的相關證據。

FDA對此表示，美服培酮在經過廣泛的研究與使用後，被視為是安全的，且這場時隔22年的訴訟來得未免太晚。

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Photo Credit: GettyImages
2000年經美國食藥署核准的墮胎藥物美服培酮（mifepristone）

根據爭取女性墮胎權的古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）公布的統計數據，在近20年間，藥物墮胎成為美國女性主要的墮胎方式，2020年時，佔了所有墮胎方式中的53%。而醫藥媒體《MM+M》亦指出，在「羅訴偉德案」被推翻後，許多保守州政府限制墮胎，並且關閉相關診所，婦女移動至合法州墮胎的交通與時間成本增加，使墮胎藥物成為美國女性終止妊娠的主要方式。

藥物墮胎佔所有墮胎方式中的比例

FDA的下一步

FDA拒絕對其後續可能的行動做任何的表態。

根據《MM+M》的報導，卡克斯馬瑞克法官表示會盡快做出決定，但可能會花上數天至數週的時間。

根據《路透社》的報導，如果卡克斯馬瑞克法官接下來要求FDA重新考慮對美服培酮的核准，將會開啟長達1年的審查程序，而在這1年當中，有需求的民眾仍可合法取得該藥物。

專家表示，如果法官最後決定要求FDA撤銷對美服培酮的核准，FDA可以選擇不要執行這項禁令，拒絕採取任何限制該藥物銷售的手段。

部分律師認為FDA可以主張，其對於墮胎藥物核准的態度，是在支持墮胎權的拜登（Joe Biden）政府執政下的合理舉動，但也擔憂這種訴諸政治立場的方式，會導致更多的爭議與反對。

威斯康辛大學法學教授、歐巴馬（Barack Obama）政府時期的FDA政策顧問奧爾塔・夏蘿（Alta Charo）表示，法院如果要求撤銷墮胎藥物核准，FDA很難不去遵守法院的決定，畢竟立法單位能夠用縮減預算的方式報復FDA，且反墮胎團體也可能會將FDA不執行禁令一事告上法院。

夏蘿也表示，提供墮胎藥物的廠商，如果繼續製造並銷售美服培酮，將會面臨一定程度的法律風險。

美服培酮的美國製造商表示，藥廠將會跟隨FDA的立場，來決定未來是否要繼續生產這款墮胎藥物。而來自海外的美服培酮提供者－支持墮胎權的澳洲非營利組織Aid Access則表示，不論美國FDA最後做出什麼樣的決定，組織都會繼續以郵寄的方式，提供藥物給需要墮胎的美國民眾。

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核稿編輯：楊士範


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