普發6000元登記系統後續無人維護個資肯定被賣？數發部：專案結束一個月即刪除資料，絕不保留

普發現金6000元上網「登記入帳」自前（22）日開放民眾依據身分證尾數分流登記，近期網路則有訊息稱要求民眾提供身分證及健保卡雙證件號碼令人擔憂，及後續系統無人維護個資肯定被賣。數位發展部及財政部昨（23）日共同發布新聞稿澄清，表示登記系統設計有嚴密的資料保護機制，且民眾個資在普發現金專案執行結束後一個月（預計在113年2月底前） 即會刪除，絕不保存。

全民普發現金6000元共有5大領取管道，登記入帳此一管道於22日開放民眾預約，今日為身分證尾數4、5的民眾可登記，25日為尾數6、7；26日為尾數8、9，27日開始則不分尾數號碼皆可登記。

近期網路有訊息稱，普發6000元上網登記，民眾除了需提供身分證號碼，還需要提供健保卡號，後者很少會被要求提供，此次登記雙證件號碼有點讓人擔憂，連同銀行帳號一併洩漏後果可怕。該訊息並稱，此次領款系統是一次性，使用完後無人維護，民眾個資肯定被賣，因此建議民眾不要登記，領現較為安全。

數發部新聞稿表示，登記系統設計有嚴密的資料保護機制，且在全民共享普發現金專案執行結束後一個月（預計在113年2月底前） ，本次專案蒐集到的相關個人資料即會刪除，絕不保存。

數發部說明，本次上網登記資料僅限於本次發放資料檢核使用，且該部設計有嚴密的資料保護機制，包括資料傳輸全程加密、使用資料必須獲得授權並留下可追蹤之紀錄、資料存放以加密方式儲存等，確保民眾的資料受到嚴密保護不外洩。

數發部進一步表示，要求民眾提供身分證字號及健保卡號以協助辨識身份，過去像是1922疫苗預約平台，疫苗施打登記就是以身分證字號加上健保卡號做為預約登入；使用手機申報綜合所得稅，也有使用身分證字號加上健保卡號搭配手機號碼做為身分確認登入，「孩童防疫家庭補貼」也是與這次普發6000專案相同，都要輸入身分證字號與健保卡號。

數發部說明，如同辦電信門號要帶雙證件，雙卡號驗證是保護民眾申領6000元權益，防止有心人士偽冒他人證件號碼而盜領款項。登記入帳官網會檢核民眾輸入之健保卡號與身分證字號是否一致，若兩個證件號碼非屬同一人，6000官網會拒絕將資料登載。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範