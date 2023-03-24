普發6000元登記系統後續無人維護個資肯定被賣？數發部：專案結束一個月即刪除資料，絕不保留
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數位部說明，如同辦電信門號要帶雙證件，雙卡號驗證是保護民眾申領6000元權益，防止有心人士偽冒他人證件號碼而盜領款項。登記入帳官網會檢核民眾輸入之健保卡號與身分證字號是否一致，若兩個證件號碼非屬同一人，6000官網會拒絕將資料登載。
普發現金6000元上網「登記入帳」自前（22）日開放民眾依據身分證尾數分流登記，近期網路則有訊息稱要求民眾提供身分證及健保卡雙證件號碼令人擔憂，及後續系統無人維護個資肯定被賣。數位發展部及財政部昨（23）日共同發布新聞稿澄清，表示登記系統設計有嚴密的資料保護機制，且民眾個資在普發現金專案執行結束後一個月（預計在113年2月底前） 即會刪除，絕不保存。
全民普發現金6000元共有5大領取管道，登記入帳此一管道於22日開放民眾預約，今日為身分證尾數4、5的民眾可登記，25日為尾數6、7；26日為尾數8、9，27日開始則不分尾數號碼皆可登記。
近期網路有訊息稱，普發6000元上網登記，民眾除了需提供身分證號碼，還需要提供健保卡號，後者很少會被要求提供，此次登記雙證件號碼有點讓人擔憂，連同銀行帳號一併洩漏後果可怕。該訊息並稱，此次領款系統是一次性，使用完後無人維護，民眾個資肯定被賣，因此建議民眾不要登記，領現較為安全。
數發部新聞稿表示，登記系統設計有嚴密的資料保護機制，且在全民共享普發現金專案執行結束後一個月（預計在113年2月底前） ，本次專案蒐集到的相關個人資料即會刪除，絕不保存。
數發部說明，本次上網登記資料僅限於本次發放資料檢核使用，且該部設計有嚴密的資料保護機制，包括資料傳輸全程加密、使用資料必須獲得授權並留下可追蹤之紀錄、資料存放以加密方式儲存等，確保民眾的資料受到嚴密保護不外洩。
數發部進一步表示，要求民眾提供身分證字號及健保卡號以協助辨識身份，過去像是1922疫苗預約平台，疫苗施打登記就是以身分證字號加上健保卡號做為預約登入；使用手機申報綜合所得稅，也有使用身分證字號加上健保卡號搭配手機號碼做為身分確認登入，「孩童防疫家庭補貼」也是與這次普發6000專案相同，都要輸入身分證字號與健保卡號。
數發部說明，如同辦電信門號要帶雙證件，雙卡號驗證是保護民眾申領6000元權益，防止有心人士偽冒他人證件號碼而盜領款項。登記入帳官網會檢核民眾輸入之健保卡號與身分證字號是否一致，若兩個證件號碼非屬同一人，6000官網會拒絕將資料登載。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna