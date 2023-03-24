台灣如何威嚇中國入侵？美國前國安顧問歐布萊恩建議全民學習用槍
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歐布萊恩說，他知道槍對台灣人來說很敏感，不像在美國，但他也指出，對於槍枝安全的憂慮，如果與烏克蘭發生的事，人民受到屠殺、強暴相比，實在微不足道，「我們不想看到入侵和戰爭，我們追求和平，追求和平最好的方式就是嚇阻他們」。
美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）今（24）日於在台記者會上表示，台美應認真看待中國可能武力犯台。他建議台灣應該現在就做好全民防衛，考慮每個平民都學習軍隊使用AK47步槍。他了解槍枝的議題在台灣很敏感，但他認為對槍枝的憂慮比起戰爭發生時的殘暴，根本微不足道。
歐布萊恩於本月20日至24日率團訪問台灣，5天的行程滿檔。除會見總統蔡英文，也與民進黨黨主席賴清德、民進黨新境界智庫副董事長邱義仁、國民黨黨主席朱立倫、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠等跨黨派政治人物會面。歐布萊恩預告，今年夏天會發布一份跨黨派撰寫的報告給美國政府，目標是為了深化台美關係，本次來台的目的就是要聆聽台灣不同的意見。
歐布萊恩今日於離台前接受台灣媒體提問，提到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日所說，共軍2027年前將具備犯台能力，歐布萊恩說，布林肯所說與美國其他關注台海情勢專家所預言一致，如美國前印太司令戴維森（Philip Davidson）2021年所說，距離中國可能採取武力行動統一只有7年的時間。
「當獨裁者說話時，我們要當一回事」，歐布萊恩說這是全世界從烏克蘭情勢學習到的，雖然中國攻台或俄羅斯入侵烏克蘭都是不理性的行為，但應被認真看待，並努力預防這樣的憾事發生。
歐布萊恩認為，要避免戰爭最好的方式，就是透過增強實力。他建議台灣應該仿效中東歐的作法，中東歐有越來越多由退役軍人組成的民間組織，教一般平民如何安全地使用武器，武器則是由政府保管，遇到戰爭的時候，這些平民可以跟政府拿武器來保護自己。
歐布萊恩認強調，要做到有效嚇阻，需要全台灣所有的民眾、幾百萬人一起學習自我防衛的能力，他說「如果每個平民都配備AK47步槍，就像軍隊一樣，在每個角落大樓等著殺敵，保家衛國」，中國共產黨一定會重新思考入侵台灣的決定。
歐布萊恩說，他知道槍對台灣人來說很敏感，不像在美國，但他也指出，對於槍枝安全的憂慮，如果與烏克蘭發生的事，人民受到屠殺、強暴相比，實在微不足道，「我們不想看到入侵和戰爭，我們追求和平，追求和平最好的方式就是嚇阻他們」，他認為如果擁有武器，台灣人就可以保護自己並嚇阻中共的入侵。
歐布萊恩警告，中國在承平時期大幅增加軍備，台美需要加緊腳步，除了希望200億美元的軍售能進快交付給台灣，他也說台灣自己可以做到的也很多。如強化西岸戰機的停機坪，這是台灣不需要美國、自己就可以做到的，台灣有很好的工程師，也有預算，這些預算應該用來提供台灣空軍的韌性。
台美如何避免流失邦交國？歐布萊恩建議強化非官方關係
被問及宏都拉斯正在與北京討論建交，台美如何深化合作，確保邦交國不再斷交？歐布萊恩指出，雖然正式邦交關係很重要，但有些基本的價值更重要，身為民主國家，也是法治國家，台美絕對不會做貪腐的行為，絕對不會付錢給邦交國領導人、第一家庭、或提供做生意的商機，引誘他們繼續與台灣維持邦交，「這樣貪腐的行徑是我們不會做的，有些國家會這樣做，台美應該都很自豪我們堅守這樣的底線」。
歐布萊恩表示，台灣有許多友人和盟友，特別是美國，都和台灣有很重要的關係，可能比正式的外交關係來得重要，台灣要注意美國與民主國家如何與台灣進一步深化非官方關係。
蔡英文即將出訪中美洲，回程將過境美國，歐布萊恩表示，雖然未經官方證實，但據他所知，總統蔡英文將與美國眾議院議長麥卡錫（McCarthy）要在加州見面，地點就在雷根圖書館。有鑑於蔡英文重視民主與自由價值，在這裡與麥卡錫見面非常適合。
歐布萊恩說，麥卡錫是他在加州的老朋友，是台灣的強力支持者，也支持美國聯邦眾議院的「對中問題特別委員會」，他相信與蔡總統的會面將會成果豐碩。
發表「美國摧毀台積電」？歐布萊恩作出澄清
訪台前歐布萊恩在杜拜主辦的安全論壇的發言，被扭曲成「若中國犯台，美國將摧毀台積電」，歐布萊恩今日也作出澄清。
他表示當時的意思為，半導體產業不會在戰爭中存活下來，因為掌握半導體技術的工程師、科學家不可能想住在一個專制極權的共產社會裡，隨時被監控，要聽政府的話行事，他認為如果戰爭發生，「這些人不會選擇留在台灣」。
另一方面，雖然目前台積電的製造生產能力是世界一流，還是需要來自美國、荷蘭、日本的設備工具協助，中國如果以武力入侵台灣，這些國家絕對不會想提供這些工具的設計、智慧財產權給中國。
歐布萊恩進一步指出，半導體產業需要能源與電力，俄羅斯入侵烏克蘭的時候破壞烏克蘭的基礎設施與電網，假如習近平跟隨他最好朋友普亭、用同樣的方式攻打台灣，台灣的半導體產業恐怕無法存活下來。
他說這是他在會議所說的內容，是強調中國對台灣的威脅，以及美國對台灣安全的承諾與友誼，「唯一可能摧毀台灣半導體的敵人絕對是中國與中國共產黨，絕不會是美國。」
本次訪團除了團長歐布萊恩外，還包括前白宮國安會亞洲事務資深主任暨GTI美台工作小組副主席胡克（Allison Hooker）、GTI董事長胡兌勻（Jennifer Hu）2位共同副團長，以及前國防部亞太安全事務助理部長葛瑞森（Lt. Gen. Wallace C. Gregson）、前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣（Amb. Stephen Young）、前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）、威爾遜國際學人中心亞洲計畫副主任後藤志保子（Shihoko Goto）與GTI計畫經理冉明銳（Marshall Reid）。
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核稿編輯：楊士範
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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