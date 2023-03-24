台中公立高中生疑被校方盯上走上絕路，人本控學校人員搜身栽贓、要求學生轉學

人本教育基金會22日在台中召開記者會，指出台中市某公立高中發生甲生自殺身亡案，之後有學生在網路留言，明示暗示甲生在學校「被人盯上」。甲生逝世前，疑似有數月被搜身、栽贓罪名，還被要求退學，對此，人本要求台中市教育局調查本案，若有不當管教應依法解聘。

甲生高一時曾經因為喝酒而被記過，人本教育基金會指出，在那之後他就成為校方的眼中釘，學校學務主任、主任教官、2位教官和2位校安，疑似在111年10月至112年1月間，密集對甲生公開且非法搜身、搜書包、栽贓各種罪名，企圖迫使甲生休學。

人本說明，從甲生二年級開始，只要學務主任看到甲生就會強制搜身，讓同學也在臉書上質疑：「主任是來當老師還是警察局長？」另外，一次甲生遲到入校，就被帶到學務處，遭學務主任、主任教官和校安人員團團圍住，倒出書包內所有物品檢查。

Photo Credit：人本教育基金會 人本教育基金會召開記者會，要求台中市教育局調查本案相關違法人員，包括學務主任、主任教官、教官和校安人員等6人，並擴大調查校內其餘違法搜身等不當管教情事。

教官羞辱栽贓、公開傳喚

除了搜身以外，學校常利用班內電視播跑馬燈傳喚甲生去學務處報導，人本認為，校方的目的是要公開傳喚，讓全校都知道甲生是學務處的重點處理對象。如果甲生沒有主動下樓報到，主任等人甚至會直接到教室把人帶走，主任教官還曾經告訴甲生的同學：「甲生就是社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起。」

人本指出，校方屢次栽贓罪名給甲生，一次是有學生掉錢，甲生在毫無證據的情況下，被教官盤問30分鐘，主任教官還告訴他：「我會問到你承認」；另一次是甲生班上有幾位同學抽電子煙，因為一位同學自白書說電子煙是甲生的，就算搜身沒搜到電子煙，學務主任還是要求他寫自白書。

人本表示，後續校方稱甲生在校有很多狀況，邀請家長到教官室討論如何幫助學生，現場的討論卻是：「如果學校環境不適合孩子，是不是換個環境，或是暫時休息一陣子？」學務主任還拿出自主休學轉學的申請書，以及不再犯錯切結書，放在甲生和家長面前，要求他不休學就簽切結書，最終甲生非常氣憤、燒毀休學單。

Photo Credit：人本教育基金會 甲生燒毀自主休學單與切結書。

甲生撒白包抗議、最終結束生命

台灣青年民主協會則指出，校安人員懷疑甲生在用藥，希望爸爸同意讓他驗毒，甲生爸爸擔心學校逼迫他會抗拒，因此說讓媽媽幫他驗尿，驗出來結果是陰性、沒有藥物反應。

青民協指出，後續甲生已經不知道如何處理眼前的困難，就去書局買了一大包喪事用的白包，灑在教室裡，從4樓灑到3樓，抗議學校污衊他偷錢，教官也一直不道歉。最終他在2月初，於家中結束了生命。

甲生過世後，臉書匿名版面上有許多貼文指控，是主任逼著甲生走上絕路。後來學校召開臨時朝會，找來所有高二的學生，主任告訴大家版上指控都是不實資訊，已經截圖交給律師做後續處理。

人本指控，甲生自殺以後，台中市教育局未在第一時間要求校方啟動調查，是否有不當管教情事，卻透過媒體對外稱：「甲生為輔導室長期輔導協助個案，上學期行為有異樣，校方依程序輔導了解，持續關懷，發生不幸，校方也難過，家長也理解學校輔導過程」，人本批評是違反學生輔導保密原則。

人本在記者會上，要求台中市教育局調查本案相關違法人員，包括學務主任、主任教官、教官和校安人員等6人，並擴大調查校內其餘違法搜身等不當管教情事，依法解聘。同時，台中市政府應調查教育局違反學生輔導保密原則一事，咎責相關違法人員。

中市府：督促學校積極調查

對此，台中市教育局發布新聞稿表示，事發後積極督促學校展開調查，近期校方已籌組調查小組約詢相關人員，如果有不當管教、違法體罰學生等行為，教育局將從嚴究辦、決不寬貸。

教育局強調，絕無將此案歸咎於學生家庭因素或個人行為，除了有掌握部分師生為該生抱屈的留言，也再三督促學校展開調查，要求學校召開相關調查會議。該校隨後依規定召開校事會議，3月10日會議決議籌組調查小組進行調查，19日已召開線上會議，預計27日起約訪相關人員，全案正調查處理中，釐清真相。

教育局指出，學校若有處置不公或不符社會期待，所屬人員有不當管教等行為，教育局會依照《教師法》相關規定嚴辦，或提交教師專業審查會審議，並追究學校相關人員疏失責任。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

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核稿編輯：楊士範