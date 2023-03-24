台中公立高中生疑被校方盯上走上絕路，人本控學校人員搜身栽贓、要求學生轉學
我們想讓你知道的是
人本指出，校方屢次栽贓罪名給甲生，一次是有學生掉錢，甲生在毫無證據的情況下，被教官盤問30分鐘，主任教官還告訴他：「我會問到你承認」；另一次是甲生班上有幾位同學抽電子煙，因為一位同學自白書說電子煙是甲生的，就算搜身沒搜到電子煙，學務主任還是要求他寫自白書。
人本教育基金會22日在台中召開記者會，指出台中市某公立高中發生甲生自殺身亡案，之後有學生在網路留言，明示暗示甲生在學校「被人盯上」。甲生逝世前，疑似有數月被搜身、栽贓罪名，還被要求退學，對此，人本要求台中市教育局調查本案，若有不當管教應依法解聘。
甲生高一時曾經因為喝酒而被記過，人本教育基金會指出，在那之後他就成為校方的眼中釘，學校學務主任、主任教官、2位教官和2位校安，疑似在111年10月至112年1月間，密集對甲生公開且非法搜身、搜書包、栽贓各種罪名，企圖迫使甲生休學。
人本說明，從甲生二年級開始，只要學務主任看到甲生就會強制搜身，讓同學也在臉書上質疑：「主任是來當老師還是警察局長？」另外，一次甲生遲到入校，就被帶到學務處，遭學務主任、主任教官和校安人員團團圍住，倒出書包內所有物品檢查。
教官羞辱栽贓、公開傳喚
除了搜身以外，學校常利用班內電視播跑馬燈傳喚甲生去學務處報導，人本認為，校方的目的是要公開傳喚，讓全校都知道甲生是學務處的重點處理對象。如果甲生沒有主動下樓報到，主任等人甚至會直接到教室把人帶走，主任教官還曾經告訴甲生的同學：「甲生就是社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起。」
人本指出，校方屢次栽贓罪名給甲生，一次是有學生掉錢，甲生在毫無證據的情況下，被教官盤問30分鐘，主任教官還告訴他：「我會問到你承認」；另一次是甲生班上有幾位同學抽電子煙，因為一位同學自白書說電子煙是甲生的，就算搜身沒搜到電子煙，學務主任還是要求他寫自白書。
人本表示，後續校方稱甲生在校有很多狀況，邀請家長到教官室討論如何幫助學生，現場的討論卻是：「如果學校環境不適合孩子，是不是換個環境，或是暫時休息一陣子？」學務主任還拿出自主休學轉學的申請書，以及不再犯錯切結書，放在甲生和家長面前，要求他不休學就簽切結書，最終甲生非常氣憤、燒毀休學單。
甲生撒白包抗議、最終結束生命
台灣青年民主協會則指出，校安人員懷疑甲生在用藥，希望爸爸同意讓他驗毒，甲生爸爸擔心學校逼迫他會抗拒，因此說讓媽媽幫他驗尿，驗出來結果是陰性、沒有藥物反應。
青民協指出，後續甲生已經不知道如何處理眼前的困難，就去書局買了一大包喪事用的白包，灑在教室裡，從4樓灑到3樓，抗議學校污衊他偷錢，教官也一直不道歉。最終他在2月初，於家中結束了生命。
甲生過世後，臉書匿名版面上有許多貼文指控，是主任逼著甲生走上絕路。後來學校召開臨時朝會，找來所有高二的學生，主任告訴大家版上指控都是不實資訊，已經截圖交給律師做後續處理。
人本指控，甲生自殺以後，台中市教育局未在第一時間要求校方啟動調查，是否有不當管教情事，卻透過媒體對外稱：「甲生為輔導室長期輔導協助個案，上學期行為有異樣，校方依程序輔導了解，持續關懷，發生不幸，校方也難過，家長也理解學校輔導過程」，人本批評是違反學生輔導保密原則。
人本在記者會上，要求台中市教育局調查本案相關違法人員，包括學務主任、主任教官、教官和校安人員等6人，並擴大調查校內其餘違法搜身等不當管教情事，依法解聘。同時，台中市政府應調查教育局違反學生輔導保密原則一事，咎責相關違法人員。
中市府：督促學校積極調查
對此，台中市教育局發布新聞稿表示，事發後積極督促學校展開調查，近期校方已籌組調查小組約詢相關人員，如果有不當管教、違法體罰學生等行為，教育局將從嚴究辦、決不寬貸。
教育局強調，絕無將此案歸咎於學生家庭因素或個人行為，除了有掌握部分師生為該生抱屈的留言，也再三督促學校展開調查，要求學校召開相關調查會議。該校隨後依規定召開校事會議，3月10日會議決議籌組調查小組進行調查，19日已召開線上會議，預計27日起約訪相關人員，全案正調查處理中，釐清真相。
教育局指出，學校若有處置不公或不符社會期待，所屬人員有不當管教等行為，教育局會依照《教師法》相關規定嚴辦，或提交教師專業審查會審議，並追究學校相關人員疏失責任。
世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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核稿編輯：楊士範
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。