《家暴法》的保護令是針對暴力行為，與「加害人是不是好人」一點關係也沒有
我們想讓你知道的是
認知輔導教育的「指認家庭暴力行為」主要是讓加害者知悉兩人關係相處的行為紅線是什麼？但很不幸的，據我的觀察，相對人在收到保護令的那個時機點，看到保護令內容時，往往就被滿溢的憤怒情緒淹沒了，不是把收到的保護令丟到垃圾桶就是燒掉了。我們在認知輔導教育初期，定會敦促「加害人」先找到並清楚地讀讀自己的保護令。
文：穗波心理師
本文適合給家庭暴力相關或是有興趣的人閱讀。
我國的《家庭暴力防治法》（以下簡稱《家暴法》）迄今快接近25年了，我身爲家暴加害人處遇人員可說是見證《家暴法》的成立到施行至現今的狀況，我看到，從早期身為加害人來參加認知輔導教育時的氣憤不平到現今大都心平氣和，顯示這個社會著實進步不少。但是很常見的是，這些被法律稱為「加害人」的人（在本文多指的是親密關係伴侶暴力，大多是男性）參加輔導團體的第一次時候，都會自覺自己才是親密關係的受害者，他們紛紛指責他們的伴侶「耍陰招」或者事先策劃好「要錢」害得他現在「人財兩失」，認為法律是偏坦女性的，而他「也有被打被罵」，只是自己寬宏大量，忍讓對方，不告對方而己。
這些言詞乍聽之下頗有道理，但仔細再琢磨一下，就可以知道這些「加害人」犯下了不理解《家暴法》的謬誤，或者是犯下人性「不說自己壞，只說別人壞」的偏誤。很多人上完了課，仍一肚子鳥氣，自覺在關係中無辜且為人實在，卻因《家暴法》冠上「加害人」的標籤，所以一開始內心就想抵制上課。
然而我要跟這些相對人說，也就是說白一點：「《家暴法》中的保護令是針對人使用暴力行為而產生的對治手段，跟你是不是一個『好人』？一點關係也沒有，也跟你是男是女沒有關係。」，很多加害人在第一次上課所說的，在表達和受害者的關係，都是他認為的「整體」關係樣態，是「關係」故事的一種版本，而保護令中約制的暴力行為，則是加害者某年某月某日某時對被害人的行為，因為這個行為觸犯到《家暴法》而被檢舉出來。
換言之，法律往往看的是相對人和被害人間關係的片斷，不是整體的關係，說的故事是點狀的「相對人」對於「被害人」的「暴力行為」。比如一個近乎七旬的男子說道：「我太太年輕時就很霸道，我一直在忍讓，那一天她實在太過份了，我就罵她三字經及丟東西但沒丟到，不過，她就去告我家暴她。」
我問各位，這位男子有沒有家暴他太太？答案是有的，因為他出現罵三字經及丟物品使人心生畏怖的行為。但是不是結婚以來每天都這樣？答案若從男子的敘說版本可能並不是，他的故事整體是「老婆霸道」，但這個法律不會管，除非有違法。但點狀的片斷是他「吼了三字經」及「丟了物品」，而這樣的行為就是法律所要防治的家庭暴力行為。所以我們看到，男子所喟嘆的往往是他自己整體關係故事版本中的受傷者，但他卻是關係片斷中的暴力行為加害者。
因此認知輔導教育的第一步應該是讓這些「加害者」們指認出的「家庭暴力行為」，在他們的關係脈絡中，用了「家庭暴力行為」來解決關係困難的方法，這是不適當的。而第二步則授以合適的方法、非暴力的方法來解決關係的困難。但在進入第二個步驟中，涉及廣泛，有很多複雜的因素，比如說施暴者的年齡、已婚否、內在心理的位移程度、內在防衛的強度、文化的父權主義現象有多深、現有的文化影響下採取哪一角度的關係故事論述，對自己的行為方向自覺程度如何、對雙方關係的下理想看法及對家庭的想像、對伴侶的認識程度⋯⋯等等。
話說回來，本文主要論述的在第一步驟。認知輔導教育的「指認家庭暴力行為」主要是讓加害者知悉兩人關係相處的行為紅線是什麼？但很不幸的，據我的觀察，相對人在收到保護令的那個時機點，看到保護令內容時，往往就被滿溢的憤怒情緒淹沒了，不是把收到的保護令丟到垃圾桶就是燒掉了。我們在認知輔導教育初期，定會敦促「加害人」先找到並清楚地讀讀自己的保護令。
而保護令中，多習慣三段式寫法：第一段是被害人「擊鼓申寃」訴說她被家暴的事情狀況，即尋求法律協助，因為她被相對人家暴了；第二段，通常是法官傳喚相對人釐清是否有受害人說的事情（很多相對人在氣頭上不鳥法院的傳喚，不出庭接受調查，反而失去為自己發聲的機會）；第三段是法官綜合各項事證，形成心證，研判家暴行為是否為真？是否成立？理由在哪裡。有很多相對人看到第一段就氣噗噗，說他沒有如此。第一段只是被害人的角度，是「片面之詞」，法官只是辜且聽之，還未調查，只是描述在保護令第一段中，說明保護令的原由，重要是「主文」，才是法官劃定紅線之處。
況且收到保護令，並不代表自己是一個罪人，因為它是屬於民事，的範疇，並非刑事犯罪，如果去申請「良民證」也不會登載家暴的紀錄，除非是犯了「違反保護令」罪。
課程接下來，通常我們會簡要介紹《家暴法》，並從個人所收到的保護令中去解讀在關係相處中，不適當片斷點狀的行為（當然也可能是關係中的整體常見行為），讓加害人知道必須停止這樣的行為對待，至於兩人整體關係的陳年舊疾或相處的模式型態，可能輔以個別性的心理諮商與治療較為合適。
由此次收到保護令的經驗，被判定接受「認知教育輔導」，也不失為關係回復的一種入門方法的機會，也可以能夠是瞭解自己在親密關係中的自我控制的機緣。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。