五大重點解析聯準會3月會議：縮表仍將持續，銀行危機暫緩上調升息終點

聯準會3月會議再度升息1碼至4.75～5.00％區間，Powell如何看待美國銀行危機爆發後，利率路徑以及縮表規模？M平方以五大重點解析。

重點一：聯準會全數委員同意再度升息1碼

本次會議聯準會票委全員同意升息1碼，將政策利率調升至4.75～5.00％區間。經濟部分，刪除通膨上行速度有所緩和（has eased）論述，並針對美國銀行事件，新增可能導致信貸條件收緊，經濟活動壓力及不確定性，但仍重申高度關注通膨風險。而利率前瞻指引部分，聲明稿刪除持續升息（ongoing increases）論述，同時更改為預計一些額外的緊縮將是適當地（some additional）。我們摘要三大重點如下：

1. 經濟與通膨看法：刪除通膨緩和措辭、新增銀行業造成的不確定性

本次聲明稿延續2023/2消費支出與生產端（indicators of spending and production）適度增長（modest growth）措辭，並提及近期新增就業人數增加（picked up），維持在穩健（robust）上升的路徑、失業率保持低位敘述。

而通膨部分，刪除前次才新增的通膨上行速度有所緩和（has eased）措辭。另外，刪除俄烏衝突對於通膨上行、經濟壓抑風險的段落，並新增美國銀行可能導致家庭、企業信貸條件收緊，造成經濟活動、就業、通膨壓力，強調影響程度具有不確定性，不過也重申委員依舊（remains）高度關注通膨風險。

2. 利率前瞻指引：刪除「持續升息是適當地」的措辭，將關注市場最新狀況

聯準會維持聲明稿中自2022/11以來的主要論述：「保持貨幣政策立場有足夠的限制性，讓通膨隨時間回落到2％，並在確定升息步伐 > 幅度（pace > extent）時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融市場的發展。」

不過刪除了委員預計持續升息（ongoing increases）將是適當地的措辭，並更改為密切關注最新信息，評估對貨幣政策的影響，並預計一些額外的緊縮是適當地（some additional）。

3. 貨幣政策敘述：縮表持續進行，維持控制通膨的強力承諾

聯準會票委全員通過升息1碼，並維持控制通膨的強力承諾：決定調升基準利率1碼至4.75～5.00％，並繼續減少聯準會持有的美國國債、機構債以及MBS，如去年5月聲明發佈《聯準會縮減資產負債表規模計畫》中所述。同時維持強力承諾（strongly committed）使通膨回落至2％目標的論述，顯示近期雖然出現銀行業擠兌危機，但在通膨放緩速度變慢的情況下，若未有進一步風暴，聯準會仍將以控制通膨風險為主。

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重點二：點陣圖顯示2023年中位數仍落在5～5.25％

最新3月利率點陣圖2023年中位數維持在5～5.25％區間，符合會議前的預期。相比去年12月會議，總計有三位委員上調升息終點，認為升息終點在5％以上委員維持在17位，傳遞在2023/1～2就業、消費數據穩健，以及房租、服務通膨月增強勁的背景下，只要美國銀行業擠兌危機未有進一步大幅惡化，委員普遍仍支持5％以上的限制性貨幣政策立場。

而2024 、2025年委員落點均有小幅上調，其中2024年中位數上修至4.25％（前4.125％），不過整體變化不大，貨幣政策的長期大方向維持倒掛現象，雖然將維持一段時間3％以上的高利率，但限制性政策利率將隨通膨放緩，而有逐漸下調的空間。

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重點三：SEP下修今年經濟及失業率，並上調通膨預估

本次聯準會經濟預測報告（SEP）意外下修2023年GDP預測值至0.4％（原0.5％），同時下調2024年GDP預測值至1.2％（原1.6％），預計主要為納入銀行業擠兌危機後，信貸條件收緊影響。而2023～2025年失業率預估變化不大，分別為4.5％（原4.6％）、4.6％（原4.6％）、4.6％（原4.5％），小幅高於長期平均的4％。

另外，市場最關注的通膨預估，2023年小幅上調PCE物價至3.3％（原3.1％）、核心PCE物價則至3.6％（原3.5％），配合2024年核心PCE物價上調至2.6％（原2.5％）以及政策利率部分，整體SEP透露聯準會認為近期房租及服務通膨依舊強勁，核心通膨降幅較原先預計慢，因此在銀行業未大幅惡化，嚴重影響經濟的背景下，貨幣政策仍需要維持在足夠限制性區間。

近三個年度聯準會預期（2023～2025）：

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重點四：資產負債表規模大增為短期現象，縮表仍將持續進行

聯準會自2022/6/1正式啟動縮表以來，持有美債金額自高峰5.77兆下降至5.33兆，MBS則從2.74兆下降至2.61兆，資產負債表規模相比4月中旬高峰 8.965兆，最低一度下滑約6258億。

然而在美國銀行業倒閉、擠兌危機爆發後，從最新3/15聯準會資產負債表細項，可以觀察到資產端增加主要來自三個項目，包括3/12推出的銀行期限融資計畫（BTFP），使用金額達到119億美元，聯準會窗口貼現也借出1,528.5億美元，FDIC借款則上升至1420億美元，三項規模均創下歷史新高，進而推升聯準會資產負債表規模大增至8.64兆美元（前8.34兆美元），創下去年11月以來新高。