五大重點解析聯準會3月會議：縮表仍將持續，銀行危機暫緩上調升息終點
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Powell表示3月會議剛開始時，委員曾討論過暫停升息，不過升息仍得到FOMC成員的強力一致支持（原文：...very strong consensus），因為會議期間美國通膨、就業數據高於預期，而聯準會致力於將通膨壓低至2％目標，並且需要用行動來維持公眾對聯準會的信心。
聯準會3月會議再度升息1碼至4.75～5.00％區間，Powell如何看待美國銀行危機爆發後，利率路徑以及縮表規模？M平方以五大重點解析。
重點一：聯準會全數委員同意再度升息1碼
本次會議聯準會票委全員同意升息1碼，將政策利率調升至4.75～5.00％區間。經濟部分，刪除通膨上行速度有所緩和（has eased）論述，並針對美國銀行事件，新增可能導致信貸條件收緊，經濟活動壓力及不確定性，但仍重申高度關注通膨風險。而利率前瞻指引部分，聲明稿刪除持續升息（ongoing increases）論述，同時更改為預計一些額外的緊縮將是適當地（some additional）。我們摘要三大重點如下：
1. 經濟與通膨看法：刪除通膨緩和措辭、新增銀行業造成的不確定性
本次聲明稿延續2023/2消費支出與生產端（indicators of spending and production）適度增長（modest growth）措辭，並提及近期新增就業人數增加（picked up），維持在穩健（robust）上升的路徑、失業率保持低位敘述。
而通膨部分，刪除前次才新增的通膨上行速度有所緩和（has eased）措辭。另外，刪除俄烏衝突對於通膨上行、經濟壓抑風險的段落，並新增美國銀行可能導致家庭、企業信貸條件收緊，造成經濟活動、就業、通膨壓力，強調影響程度具有不確定性，不過也重申委員依舊（remains）高度關注通膨風險。
2. 利率前瞻指引：刪除「持續升息是適當地」的措辭，將關注市場最新狀況
聯準會維持聲明稿中自2022/11以來的主要論述：「保持貨幣政策立場有足夠的限制性，讓通膨隨時間回落到2％，並在確定升息步伐 > 幅度（pace > extent）時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融市場的發展。」
不過刪除了委員預計持續升息（ongoing increases）將是適當地的措辭，並更改為密切關注最新信息，評估對貨幣政策的影響，並預計一些額外的緊縮是適當地（some additional）。
3. 貨幣政策敘述：縮表持續進行，維持控制通膨的強力承諾
聯準會票委全員通過升息1碼，並維持控制通膨的強力承諾：決定調升基準利率1碼至4.75～5.00％，並繼續減少聯準會持有的美國國債、機構債以及MBS，如去年5月聲明發佈《聯準會縮減資產負債表規模計畫》中所述。同時維持強力承諾（strongly committed）使通膨回落至2％目標的論述，顯示近期雖然出現銀行業擠兌危機，但在通膨放緩速度變慢的情況下，若未有進一步風暴，聯準會仍將以控制通膨風險為主。
重點二：點陣圖顯示2023年中位數仍落在5～5.25％
最新3月利率點陣圖2023年中位數維持在5～5.25％區間，符合會議前的預期。相比去年12月會議，總計有三位委員上調升息終點，認為升息終點在5％以上委員維持在17位，傳遞在2023/1～2就業、消費數據穩健，以及房租、服務通膨月增強勁的背景下，只要美國銀行業擠兌危機未有進一步大幅惡化，委員普遍仍支持5％以上的限制性貨幣政策立場。
而2024 、2025年委員落點均有小幅上調，其中2024年中位數上修至4.25％（前4.125％），不過整體變化不大，貨幣政策的長期大方向維持倒掛現象，雖然將維持一段時間3％以上的高利率，但限制性政策利率將隨通膨放緩，而有逐漸下調的空間。
重點三：SEP下修今年經濟及失業率，並上調通膨預估
本次聯準會經濟預測報告（SEP）意外下修2023年GDP預測值至0.4％（原0.5％），同時下調2024年GDP預測值至1.2％（原1.6％），預計主要為納入銀行業擠兌危機後，信貸條件收緊影響。而2023～2025年失業率預估變化不大，分別為4.5％（原4.6％）、4.6％（原4.6％）、4.6％（原4.5％），小幅高於長期平均的4％。
另外，市場最關注的通膨預估，2023年小幅上調PCE物價至3.3％（原3.1％）、核心PCE物價則至3.6％（原3.5％），配合2024年核心PCE物價上調至2.6％（原2.5％）以及政策利率部分，整體SEP透露聯準會認為近期房租及服務通膨依舊強勁，核心通膨降幅較原先預計慢，因此在銀行業未大幅惡化，嚴重影響經濟的背景下，貨幣政策仍需要維持在足夠限制性區間。
近三個年度聯準會預期（2023～2025）：
- GDP成長今、明年小幅下修，2023～2025預測值：0.4％（原 0.5％）、1.2％（原1.6％）、1.9％（原1.8％）。
- 失業率今年小幅下修，2023～2025預測值：4.5％（原4.6％）、4.6％（原4.6％）、4.6％（原4.5％）。
- PCE今年有所上修，2023～2025預測值：3.3％（原3.1％）、2.5％（原2.5％）、2.1％（原2.1％）。
- 核心PCE今、明兩年均上修，反映核心通膨下滑較為緩慢，2023～2025 預測值：3.6％（原3.5％）、2.6％（原2.5％）、2.1％（原2.1％）。
- 政策利率2024年小幅上調，聯準會將維持3％以上利率高檔約莫兩年，2023～2025 預測值：5.1％（原5.1％）、4.3％（原4.1％）、3.1％（原3.1％），長期利率則維持不變2.5％（原2.5％）。
重點四：資產負債表規模大增為短期現象，縮表仍將持續進行
聯準會自2022/6/1正式啟動縮表以來，持有美債金額自高峰5.77兆下降至5.33兆，MBS則從2.74兆下降至2.61兆，資產負債表規模相比4月中旬高峰 8.965兆，最低一度下滑約6258億。
然而在美國銀行業倒閉、擠兌危機爆發後，從最新3/15聯準會資產負債表細項，可以觀察到資產端增加主要來自三個項目，包括3/12推出的銀行期限融資計畫（BTFP），使用金額達到119億美元，聯準會窗口貼現也借出1,528.5億美元，FDIC借款則上升至1420億美元，三項規模均創下歷史新高，進而推升聯準會資產負債表規模大增至8.64兆美元（前8.34兆美元），創下去年11月以來新高。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。