亞洲金融中心之爭：香港真的會被新加坡和上海所取代嗎？

文：Chloe Cheung

去（2022）年，《經濟學人》刊登了以香港、新加坡、上海「三城記」作比較的文章，以探討三個亞太金融中心之間的爭奪戰目前正愈演愈烈，過去香港的地位可見於「紐倫港」這稱號上，僅次於紐約及倫敦之後，然而文章結論認為，香港作為國際金融中心的地位正逐漸褪色，未來外國投資人的在亞洲市場的佈局上，可能會演變成為選擇上海作為中國的據點，而新加坡則是其他亞洲業務的據點。

環看這三個互相競爭的金融中心之城，實有著不同的歷史背景，其中香港及新加坡過去曾並列為「亞洲四小龍」，兩地發展規模相近，亦都曾為英國殖民地，因此兩城多年來一直是亞太區金融中心的競爭對手；而上海則是後起之秀，雖然資本不能自由流動，因而限制發展，但中國一直是外資的目標市場，令上海仍有發展成金融中心的資本。因為中國市場，變相亦造就了香港在過去多年一直跑贏新加坡。

然而，經歷2019年的反修例運動、2020年的《港區國安法》、以及歷時三年的疫情衝擊過後，在2022年發佈的全球金融中心指數排名中，新加坡以一分之差超前香港，排名全球第三、香港排名全球第四、而上海則排名全球第六。如果以在亞太地區排名來看，新加坡則是排名第一。

香港在過往擁有著什麼？過去幾年又失去了什麼？未來真的會被新加坡跟上海所取代嗎？歪腦採訪了在外資工作的業界人士、香港以及新加坡兩地的金融人，聽聽他們如何看待這場爭奪戰。

三城的特點與優勢

《經濟學人》的文章裡提到，歷史學者往往會視1970年代早期為香港遂漸冒起成金融中心的開始。

在投資銀行打滾十多年，目前在外資投資賣方（Sell side）工作的路蘭認為，在外資眼裡，香港作為國際金融中心多年，已有頗長的一段歷史，外國對香港認識較深，加上金融配套齊全，有一套大家熟悉明確的法規辦事，這亦是香港金融中心地位得以確立的原因。

新加坡作為後起之秀，路蘭認為政治環境穩定，加上配合多項有利於外資經營的措施，新加坡人的言語能力又高，不少人能以華語或英語流利溝通，這種有效的溝通，亦有利於外資在當地經營業務。然而，過去十年，新加坡人的靈活變通能力較低，但在近年已有改善。

看到金融人的眼裡，在香港從事資產管理業務多年的金先生則認為，香港及新加坡在金融業之間並不是正面的競爭。金先生説，新加坡過往在外匯上的優勢較香港強，香港則在企業融資方面較有優勢，尤其是在企業首次上市方面，過往香港吸引了不少企業、尤其是中資企業來港上市，有關企業規模大，香港不論在地域或融資規模上都較有優勢，而選擇在新加坡上市的企業往往以印尼、越南及馬來西亞等鄰近東南亞國家為主。

至於上海，早在1930年代的時候，已是當時遠東的國際金融中心的所在，也曾是亞洲最重的金融中心之一。然而隨著之後戰爭的爆發、國內內戰、共產黨上台一連串的歷史動盪因素之下，才能當地的金融業務消逝。直到改革開放之後，1990年代初之後，中國出台了一系列的政策，以推進上海作為國際金融中心的建設，也將上海作為金融改革開放的試點。

路蘭指出，上海起步較遲、硬體方面有空間可以發展，但其他例如人才方面，仍然需要時間作出培訓，甚至完善整個系統。從資金流向的角度，金先生指出，上海從來不是國際金融中心，這是因為人民幣並非可以自由流動的貨幣，但內地上市企業的市盈率高，因此可以為內地企業服務，成為內地公司圈錢的工具。

資金正流向新加坡

經歷了社運、國安法及疫情洗禮後的香港，路蘭認為，即在2019年社會運動期間，外資感受未必太深，尤其是那些外資的管理層，在香港只是一個過客，對政治未必有太大感受，只會認為為日常生活帶來一些不便，「説到底就是隻要仍然有利可圖就可以。」

至於國安法的實施對於外資來説，確實有些憂慮及疑問，尤其是擔心在營商方面會否受到影響，作為外資又會否誤踏「紅線」？不過，在國安法推行一段時間之後，這些憂慮已經開始減退。路蘭指出，對香港影響最大的反而是疫情，過往三年香港應對疫情的措施、隔離政策難以觸模，令不少外資卻步， 甚至考慮離開。

除了社運、國安法及疫情之外，香港作為金融中心仍有一些隱憂，作為中國市場的門户，香港與中國經濟有著不可分割的關係，中國經濟近年增長速度減慢，路蘭認為對香港確實有一定的影響，然而，其他因素可能更加值得留意，「包括台海局勢、中美關係、整個市場的資金流動、美息以及匯率等等。」

事實上，中美關係早在川普（港譯：特朗普）時代開始走下坡，《港區國安法》實行後，兩國關係更加趨向緊張，時至今日，台海局勢更成為了各國關注的焦點。

不過，熟悉金融市場的人都會知道，資金對地緣政治最敏感，談到資金流向，從事資產管理行業多年的金先生就已經看到資金開始走向新加坡。

他指出，中國經濟增長放緩，加上中美關係緊張，外資不能再投資中國高科技企業，香港過去作為內地「走資」的主要渠道，隨著香港「第二次迴歸」、台海局勢緊張等因素，原本內地資金流入香港所追求的「安全性」已大不如前，金先生説：「有錢人資產分佈講求的是分散風險」，新加坡發展財富管理業務較香港早，私人銀行業務發展一定較香港佳，所以目前已有不少資金流向了新加坡。