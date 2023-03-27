亞洲金融中心之爭：香港真的會被新加坡和上海所取代嗎？
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香港優勢則如過往一樣，金先生指出，「阿爺」要中資公司在香港上市這個情況暫時仍會繼續，中國地大脈博，只要「流少少去香港已經夠吃」，但離開香港的人才資歷卻難以修補，未來香港的勞動力將會出現明顯的變化，香港文化將會因而逐步改變。
文：Chloe Cheung
去（2022）年，《經濟學人》刊登了以香港、新加坡、上海「三城記」作比較的文章，以探討三個亞太金融中心之間的爭奪戰目前正愈演愈烈，過去香港的地位可見於「紐倫港」這稱號上，僅次於紐約及倫敦之後，然而文章結論認為，香港作為國際金融中心的地位正逐漸褪色，未來外國投資人的在亞洲市場的佈局上，可能會演變成為選擇上海作為中國的據點，而新加坡則是其他亞洲業務的據點。
環看這三個互相競爭的金融中心之城，實有著不同的歷史背景，其中香港及新加坡過去曾並列為「亞洲四小龍」，兩地發展規模相近，亦都曾為英國殖民地，因此兩城多年來一直是亞太區金融中心的競爭對手；而上海則是後起之秀，雖然資本不能自由流動，因而限制發展，但中國一直是外資的目標市場，令上海仍有發展成金融中心的資本。因為中國市場，變相亦造就了香港在過去多年一直跑贏新加坡。
然而，經歷2019年的反修例運動、2020年的《港區國安法》、以及歷時三年的疫情衝擊過後，在2022年發佈的全球金融中心指數排名中，新加坡以一分之差超前香港，排名全球第三、香港排名全球第四、而上海則排名全球第六。如果以在亞太地區排名來看，新加坡則是排名第一。
香港在過往擁有著什麼？過去幾年又失去了什麼？未來真的會被新加坡跟上海所取代嗎？歪腦採訪了在外資工作的業界人士、香港以及新加坡兩地的金融人，聽聽他們如何看待這場爭奪戰。
三城的特點與優勢
《經濟學人》的文章裡提到，歷史學者往往會視1970年代早期為香港遂漸冒起成金融中心的開始。
在投資銀行打滾十多年，目前在外資投資賣方（Sell side）工作的路蘭認為，在外資眼裡，香港作為國際金融中心多年，已有頗長的一段歷史，外國對香港認識較深，加上金融配套齊全，有一套大家熟悉明確的法規辦事，這亦是香港金融中心地位得以確立的原因。
新加坡作為後起之秀，路蘭認為政治環境穩定，加上配合多項有利於外資經營的措施，新加坡人的言語能力又高，不少人能以華語或英語流利溝通，這種有效的溝通，亦有利於外資在當地經營業務。然而，過去十年，新加坡人的靈活變通能力較低，但在近年已有改善。
看到金融人的眼裡，在香港從事資產管理業務多年的金先生則認為，香港及新加坡在金融業之間並不是正面的競爭。金先生説，新加坡過往在外匯上的優勢較香港強，香港則在企業融資方面較有優勢，尤其是在企業首次上市方面，過往香港吸引了不少企業、尤其是中資企業來港上市，有關企業規模大，香港不論在地域或融資規模上都較有優勢，而選擇在新加坡上市的企業往往以印尼、越南及馬來西亞等鄰近東南亞國家為主。
至於上海，早在1930年代的時候，已是當時遠東的國際金融中心的所在，也曾是亞洲最重的金融中心之一。然而隨著之後戰爭的爆發、國內內戰、共產黨上台一連串的歷史動盪因素之下，才能當地的金融業務消逝。直到改革開放之後，1990年代初之後，中國出台了一系列的政策，以推進上海作為國際金融中心的建設，也將上海作為金融改革開放的試點。
路蘭指出，上海起步較遲、硬體方面有空間可以發展，但其他例如人才方面，仍然需要時間作出培訓，甚至完善整個系統。從資金流向的角度，金先生指出，上海從來不是國際金融中心，這是因為人民幣並非可以自由流動的貨幣，但內地上市企業的市盈率高，因此可以為內地企業服務，成為內地公司圈錢的工具。
資金正流向新加坡
經歷了社運、國安法及疫情洗禮後的香港，路蘭認為，即在2019年社會運動期間，外資感受未必太深，尤其是那些外資的管理層，在香港只是一個過客，對政治未必有太大感受，只會認為為日常生活帶來一些不便，「説到底就是隻要仍然有利可圖就可以。」
至於國安法的實施對於外資來説，確實有些憂慮及疑問，尤其是擔心在營商方面會否受到影響，作為外資又會否誤踏「紅線」？不過，在國安法推行一段時間之後，這些憂慮已經開始減退。路蘭指出，對香港影響最大的反而是疫情，過往三年香港應對疫情的措施、隔離政策難以觸模，令不少外資卻步， 甚至考慮離開。
除了社運、國安法及疫情之外，香港作為金融中心仍有一些隱憂，作為中國市場的門户，香港與中國經濟有著不可分割的關係，中國經濟近年增長速度減慢，路蘭認為對香港確實有一定的影響，然而，其他因素可能更加值得留意，「包括台海局勢、中美關係、整個市場的資金流動、美息以及匯率等等。」
事實上，中美關係早在川普（港譯：特朗普）時代開始走下坡，《港區國安法》實行後，兩國關係更加趨向緊張，時至今日，台海局勢更成為了各國關注的焦點。
不過，熟悉金融市場的人都會知道，資金對地緣政治最敏感，談到資金流向，從事資產管理行業多年的金先生就已經看到資金開始走向新加坡。
他指出，中國經濟增長放緩，加上中美關係緊張，外資不能再投資中國高科技企業，香港過去作為內地「走資」的主要渠道，隨著香港「第二次迴歸」、台海局勢緊張等因素，原本內地資金流入香港所追求的「安全性」已大不如前，金先生説：「有錢人資產分佈講求的是分散風險」，新加坡發展財富管理業務較香港早，私人銀行業務發展一定較香港佳，所以目前已有不少資金流向了新加坡。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。