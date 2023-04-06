「鋅」有助於改善多囊性卵巢，保健品要怎麼吃吸收效果最好？
我們想讓你知道的是
在多囊性卵巢中，鋅能夠改善很多相關症狀，包含排卵異常、痤瘡、增加胰島素敏感、幫助血糖、血脂控制等問題。也有研究顯示說，鋅的補充能增強糖尿病患者的短期跟長期的血糖控制，我們不要忘記，多囊性卵巢的其中一個硬傷就是代謝症候群等血糖問題。
保健品已經是這個時代的必需品了，但在保健品市場中，動輒花費數千、數萬元，但這些真的都是你需要的嗎？錢丟到水裡還會有聲音，但錯誤的使用保健品，不但荷包大傷之外、還可能傷害你的身體。
大象醫師親自編撰的《多囊性卵巢症候群保健聖經》特別針對多囊性卵巢的女孩們來鋪路，幫大家省錢、少走冤枉路。今天就來公布其中一小部分內容，關於「鋅」的部分。
鋅（Zinc）
鋅本身是我們不可或缺的微量營養素之一，在人體中僅次於鐵，但根據世界衛生組織指出，全世界有近31％的人口缺鋅。這是非常嚴重的，因為鋅的功用非常多，其中一個是能夠減少活性氧類（Reactive oxygen species, ROS），而活性氧類是一種長期累積下來會造成氧化損傷的物質，所以鋅也是一種很強的抗氧化物質。
而在多囊性卵巢中，鋅能夠改善很多相關症狀，包含排卵異常、痤瘡、增加胰島素敏感、幫助血糖、血脂控制等問題。
也有研究顯示說，鋅的補充能增強糖尿病患者的短期跟長期的血糖控制，我們不要忘記，多囊性卵巢的其中一個硬傷就是代謝症候群等血糖問題。
在開始細細講解鋅的功能之前，我們先來介紹一下鋅這個物質。
我們人體中約有1.5－3.0克的鋅，這是一個幾乎在身體全部組織都有的營養素，尤其是在肌肉跟骨頭之中，其中60％分布在骨骼肌中、30％分布在骨骼中，皮膚跟其他組織則各佔5％。所以鋅對於我們全身的肌肉、蛋白質的製造還有長高、免疫跟皮膚健康都大有關係，有的新生兒如果缺乏鋅的話，全身的皮膚是會嚴重脫屑的。鋅甚至還能強化腸胃道的黏膜發育，對營養的吸收非常重要。
絕非只是刻板印象的男生性功能而已，而這個刻板印象其實也是來自於，鋅是製造精液的重要元素之一，對於穩定精子的染色質很重要。
而鋅本身有很多種不同的形態，但在身體中最多的還是二價鋅為主。我們每天約可以從食物中取得11毫克的鋅，來源幾乎都是以紅肉跟海鮮，尤其是牛肉、肝臟、牡蠣等含量最高。這些動物性的源頭約占了40－70％的鋅來源。
聽起來要食用足夠的鋅好像不難？看似簡單，但其實食物加熱的過程當中，食物中的鋅會形成很難被水解的複合物，會讓鋅難以被吸收。尤其是如炒洋蔥、烤麵包與煎牛排時，糖跟胺基酸一起產生的「梅納反應」都會讓鋅的吸收減少很多。
鋅在多囊性卵巢中有什麼好處？
在2020年在權威的營養期刊《Nutrients》中發現，有一群多囊性卵巢女孩們，每天經過50毫克鋅補充八個禮拜後，胰島素阻抗性改善了，胰島素跟葡萄糖的數值也都下降了。除此之外，有鋅補充的族群，他們的三酸甘油脂、總膽固醇、低密度膽固醇（壞膽固醇）等也都有統計上的明顯下降。（研究中鋅的補充是硫化鋅）
至於為何會有這些改善呢，論文中提及可能跟鋅改善了胰島素傳訊的磷酸化，還有鋅的抗氧化能力有相關。
接下來就是，其實我們都知道憂鬱症狀，心情低落、生活沒有動力等，常常是多囊卵巢女孩身上常見的問題，而鋅是可以搭配抗憂鬱藥物一起使用，對於減少憂鬱症狀的能力是有科學證實的。
所以第一個小結就是，鋅能夠幫助胰島素的敏感度外，又能對情緒有輔助的功能，這些都是對於多囊性卵巢非常重要的。
缺乏鋅會有哪些症狀？
在一開頭說過，鋅對於肌肉、骨骼、免疫、皮膚、代謝、抗氧化都有幫助，所以鋅不足的症狀非常廣泛，以下大象醫師就列出幾個最常見的：
- 味覺異常
- 慢性疲勞
- 容易落髮
- 傷口難以癒合
- 皮膚脫屑、起紅疹
- 口腔潰瘍
- 肌肉流失
除了以上這些症狀之外，其實缺乏鋅也會導致很多其他的問題。讓大象醫師來細細解說給大家知道：
- 維他命A（Vitamin A）
維他命A中的其中一種酒精的形式，稱為視黃醇，需要鋅相關的其中一種酵素（Alcohol dehydrogenase）幫忙，才能把視黃醇轉換為視黃醛。
此外，鋅也會製造一種蛋白，可以把維他命A運送到血液之中供我們使用，簡單來說，維他命A沒有鋅真的不行哪!缺乏鋅會讓維他命A大打折扣的。
更不用說缺乏維他命A會有掉髮、皮膚乾燥、夜盲等症狀，維持適當的鋅是非常重要的！
- 鎘（Cadmium）
我們身體中有一種特別的蛋白，稱為金屬硫蛋白（Metallothionein），可以跟鎘跟鋅結合。如果鋅缺乏的時候，鎘就會大量跟金屬硫蛋白結合，會造成鎘的的吸收過度增加。高劑量的鎘會嚴重刺激腸胃，導致嘔吐和腹瀉，鎘也是公認的致癌物質。
所以缺乏鋅的後果，其實真的遠超過我們的想像。
鋅要補充多少？
補充鋅的方式非常多，一般的綜合維他命中鋅約有15毫克；而單方補充鋅則是10－100毫克不等都有。
而補充的量，根據「國人膳食營養素參考攝取量」第八版來看，女性一天可以補充到12毫克的鋅，但多囊女孩如果要補充到30毫克的鋅也是沒有問題的，至於補充過量會造成的問題，就讓我們繼續看下去。
在你吃保健品之前
大象醫師前面說過，富含鋅的食物非常多，我們可以由海鮮、肉類、堅果類開始攝取，如：牡蠣（生蠔、蚵仔）、蝦蟹、洋菜、肝臟、肉類、小麥胚芽等。
以上這些食物，看似是大多數人平常會接觸到的，但其實鋅會從身體的各處流失，除了膽汁分泌從糞便排出之外，尿液、流汗等都會流失鋅。且一般人如果五穀雜糧類吃得不夠多、或是海鮮過敏攝食太少等，都可能導致鋅的不足。
再加上如果你是腸胃道消化有問題（長期慢性腹瀉、短腸症後群）、孕婦、素食者、65歲以上老人或是多囊性卵巢症候群等，可以考慮在食物外增加額外的補充方式。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
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今天的選擇，決定世界的走向
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每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
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對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。