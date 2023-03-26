宏都拉斯宣布與台斷交，我外交部：全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館與總領事館

我國中美洲友邦宏都拉斯今（26）日宣布與我斷交，結束自1941年以來82年的外交邦誼。外交部今日上午也旋即召開記者會，宣布即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館、駐汕埠總領事館、技術團及電力團等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。

宏都拉斯今日上午8點推特發表聲明，宣布「宏都拉斯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」宏都拉斯表示，宏國已通知台灣斷絕外交關係的決定，且不會恢復與台灣維繫任何關係或官方接觸。

我國外交部旋即於今日上午9點30分召開記者會，由外交部長吳釗燮親自主持，做出以上宣布。我國在宏都拉斯的外館員工、技術團、電力團與家眷一共有61人，宣布斷交後會以最快方式撤回台灣或移到其他友邦館處，我國在宏都拉斯的僑民約100人以內，則與斷交無影響。

吳釗燮表示，宏都拉斯駐台大使昨天已經離開台灣，我國也要求關閉在台使館，宏都拉斯目前有175名學生，依照往例要求他們在學期結束後離開台灣。

我國國防部表示，將協助我國雙邊訓員及眷屬返國，目前我國送訓宏國軍事教育共計5員、宏國就讀我國軍校學員共計39員。其中我國派訓學員，返國後將於軍事院校繼續學業；派駐宏國武官，亦完成返國人事派職預劃。

而在上午11點，中國外交部長秦剛與宏都拉斯外長雷伊納（Enrique Reina）在北京宣布建交，簽署了《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。中國外交部表示，宏都拉斯是中美洲重要國家，宏都拉斯政府選擇同世界上181個國家站在一起，承認並承諾恪守一個中國原則，是「順應大勢、合乎民心的正確抉擇」，中方對此表示高度讚賞。

Photo Credit: GettyImages 中國外交部長秦剛（右）與宏都拉斯外長雷伊納（左）在北京宣布建交。

宏都拉斯索討近25億美元，吳釗燮：他們要錢，而不是要醫院

稍早外交部記者會上，吳釗燮表示，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）及其執政團隊一直對中國存有幻想，在2021年宏國總統大選前，即曾提出外交轉向之議，幾經我方努力，在卡蕬楚總統上任初期，台宏雙邊關係曾一度平穩。

不過吳釗燮指出，中國對宏國的利誘並未曾停歇，卡蕬楚政府也同時向我方索求高達數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價；我方雖在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對我國家政府傷害。

吳釗燮也於記者會上再次說明宏都拉斯向我國索討高價，指出去年宏都拉斯向我方提出3個要求，包括協助蓋醫院（4500萬美元）、協助蓋水壩（3億美元）與希望我方取消宏國20億美金的債務；而在今年3月13日，我駐宏大使館又接到宏都拉斯外長寫給吳釗燮的一封信，信中提到希望我方資助蓋醫院的金額提高到9000萬美元、水壩價格高到3.5億美元，同時仍希望我方吸收宏國20億美元的國債，共計是24.5億美金，希望我方協助。

吳釗燮表示，兩次宏方說要蓋醫院但卻有兩次截然不同的價錢，可見「他們要錢，而不是要醫院。」

是否等到宏都拉斯宣布與我國斷交、我方才作出聲明？吳釗燮表示，我國近日已召回駐宏都拉斯大使張俊菲，也密切關注中國與宏都拉斯協商狀況，決定今日早上做出斷交宣布，「與宏方的決定無關」。

有鑒於蔡英文即將訪友邦，會兩次過境美國，這次斷交是否中國惡意操作？吳釗燮表示，雖沒有任何證據指出兩起事件相關，但他高度懷疑兩者有關連；吳釗燮說，中國總是要操作去危害我方邦交，看起來這次也是有意藉著蔡總統過境美國，傷害我友邦。

這也是吳釗燮任內遭遇的第7個斷交風暴，是否辭職負起政治責任？吳釗燮強調，跟他相處過的長官同仁，都知道他認真負責態度，「有任何責任的話，我絕對不會迴避。」

2016年蔡英文政府上任後，我國接連在中美洲失去4個邦交國。中美洲的斷交潮從南到北自巴拿馬（2017）、薩爾瓦多（2018）到尼加拉瓜（2021），如今位於中部的宏都拉斯也轉向中國，我國在中美洲僅剩貝里斯與瓜地馬拉2個邦交國。

宏都拉斯與我國斷交後，我國友邦只剩13國，包括中美洲2國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比海4國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）、太平洋4國（馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯），以及南美洲1國（巴拉圭）、非洲1國（史瓦帝尼）、歐洲1國（梵蒂岡）。

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核稿編輯：羅元祺