宏都拉斯宣布與台斷交，我外交部：全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館與總領事館
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宏都拉斯今日上午8點推特發表聲明，已通知台灣斷絕外交關係的決定，且不會恢復與台灣維繫任何關係或官方接觸。我國外交部旋即於今日上午9點30分召開記者會，外交部長吳釗燮表示，宏都拉斯駐台大使昨天已經離開台灣，我國也要求關閉在台使館，宏都拉斯目前有175名學生，依照往例要求他們在學期結束後離開台灣。
我國中美洲友邦宏都拉斯今（26）日宣布與我斷交，結束自1941年以來82年的外交邦誼。外交部今日上午也旋即召開記者會，宣布即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館、駐汕埠總領事館、技術團及電力團等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。
宏都拉斯今日上午8點推特發表聲明，宣布「宏都拉斯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」宏都拉斯表示，宏國已通知台灣斷絕外交關係的決定，且不會恢復與台灣維繫任何關係或官方接觸。
我國外交部旋即於今日上午9點30分召開記者會，由外交部長吳釗燮親自主持，做出以上宣布。我國在宏都拉斯的外館員工、技術團、電力團與家眷一共有61人，宣布斷交後會以最快方式撤回台灣或移到其他友邦館處，我國在宏都拉斯的僑民約100人以內，則與斷交無影響。
吳釗燮表示，宏都拉斯駐台大使昨天已經離開台灣，我國也要求關閉在台使館，宏都拉斯目前有175名學生，依照往例要求他們在學期結束後離開台灣。
我國國防部表示，將協助我國雙邊訓員及眷屬返國，目前我國送訓宏國軍事教育共計5員、宏國就讀我國軍校學員共計39員。其中我國派訓學員，返國後將於軍事院校繼續學業；派駐宏國武官，亦完成返國人事派職預劃。
而在上午11點，中國外交部長秦剛與宏都拉斯外長雷伊納（Enrique Reina）在北京宣布建交，簽署了《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。中國外交部表示，宏都拉斯是中美洲重要國家，宏都拉斯政府選擇同世界上181個國家站在一起，承認並承諾恪守一個中國原則，是「順應大勢、合乎民心的正確抉擇」，中方對此表示高度讚賞。
宏都拉斯索討近25億美元，吳釗燮：他們要錢，而不是要醫院
稍早外交部記者會上，吳釗燮表示，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）及其執政團隊一直對中國存有幻想，在2021年宏國總統大選前，即曾提出外交轉向之議，幾經我方努力，在卡蕬楚總統上任初期，台宏雙邊關係曾一度平穩。
不過吳釗燮指出，中國對宏國的利誘並未曾停歇，卡蕬楚政府也同時向我方索求高達數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價；我方雖在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對我國家政府傷害。
吳釗燮也於記者會上再次說明宏都拉斯向我國索討高價，指出去年宏都拉斯向我方提出3個要求，包括協助蓋醫院（4500萬美元）、協助蓋水壩（3億美元）與希望我方取消宏國20億美金的債務；而在今年3月13日，我駐宏大使館又接到宏都拉斯外長寫給吳釗燮的一封信，信中提到希望我方資助蓋醫院的金額提高到9000萬美元、水壩價格高到3.5億美元，同時仍希望我方吸收宏國20億美元的國債，共計是24.5億美金，希望我方協助。
吳釗燮表示，兩次宏方說要蓋醫院但卻有兩次截然不同的價錢，可見「他們要錢，而不是要醫院。」
是否等到宏都拉斯宣布與我國斷交、我方才作出聲明？吳釗燮表示，我國近日已召回駐宏都拉斯大使張俊菲，也密切關注中國與宏都拉斯協商狀況，決定今日早上做出斷交宣布，「與宏方的決定無關」。
有鑒於蔡英文即將訪友邦，會兩次過境美國，這次斷交是否中國惡意操作？吳釗燮表示，雖沒有任何證據指出兩起事件相關，但他高度懷疑兩者有關連；吳釗燮說，中國總是要操作去危害我方邦交，看起來這次也是有意藉著蔡總統過境美國，傷害我友邦。
這也是吳釗燮任內遭遇的第7個斷交風暴，是否辭職負起政治責任？吳釗燮強調，跟他相處過的長官同仁，都知道他認真負責態度，「有任何責任的話，我絕對不會迴避。」
2016年蔡英文政府上任後，我國接連在中美洲失去4個邦交國。中美洲的斷交潮從南到北自巴拿馬（2017）、薩爾瓦多（2018）到尼加拉瓜（2021），如今位於中部的宏都拉斯也轉向中國，我國在中美洲僅剩貝里斯與瓜地馬拉2個邦交國。
宏都拉斯與我國斷交後，我國友邦只剩13國，包括中美洲2國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比海4國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）、太平洋4國（馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯），以及南美洲1國（巴拉圭）、非洲1國（史瓦帝尼）、歐洲1國（梵蒂岡）。
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核稿編輯：羅元祺
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。