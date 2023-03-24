「鋼鐵人」小勞勃道尼演出新版《迷魂記》，細數希區考克的懸疑驚悚名作
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影史重量級導演，以懸疑、驚悚聞名的希區考克，其經典作品《迷魂記》即將進行重拍，而主演就是「鋼鐵人」小勞勃道尼。雖然以現在的視角觀點來看，《迷魂記》已經是經典之作，但其實，《迷魂記》在當時並不算希區考克特別成功的作品，直到後來，才被重新翻案平反。
好萊塢影視產業翻拍舊時代的經典電影已經不是新鮮事，諸如《金剛》、《蝙蝠俠》、《巧克力冒險工廠》等知名IP都曾不斷重啟翻拍。而日前也傳出重磅消息，好萊塢知名傳統片廠派拉蒙，即將重拍名導希區考克（Alfred Hitchcock）的《迷魂記》，主演將是當代好萊塢最具知名度的男星之一，「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）。
希區考克於1899年出生在英國倫敦，直至1919年滿20歲之際，希區考克作為電影字幕設計師進入電影業。而到了1922年，希區考克執導了首部電影《Number 13》，不過此片命運多舛，由於製片廠因財務相關問題導致關閉，因而未能完成製作。
不過，到了1925年之後，希區考克再度執導電影，由英國／德國出品製作的《The Pleasure Garden》大受歡迎，1927年，希區考克也迎來了個人的標誌性作品《The Lodger: A Story of the London Fog》，確認了日後希區考克走上電影導演之途。
從1920年代開始執導電影，往後近半世紀都待在電影產業，換句話說，希區考克從默片、黑白時期一路直至有聲、彩色電影，都證明了自己對於影像的掌握能力，而希區考克在當代被眾人所熟知的作品，大部分都是從英國到美國後的創作。
1940年，希區考克舉家搬至好萊塢，此後導出了如《蝴蝶夢》、《救生艇》、《辣手摧花》、《意亂情迷》、《美人計》、《後窗》、《擒凶記》、《迷魂記》、《北西北》、《驚魂記》、《鳥》等知名作品，其中《蝴蝶夢》獲得了奧斯卡最佳影片，希區考克個人的職業生涯，也憑藉《蝴蝶夢》、《救生艇》、《意亂情迷》、《後窗》、《驚魂記》五度提名奧斯卡最佳導演。
而希區考克在美國的創作能量與狀態，也被地球另一端，位於法國的一群以楚浮（Truffaut）、高達（Godard）為首的知名影評人們追捧，確立了自身作者導演的位置。希區考克生涯執導電影超過50部，作品標誌為「懸疑」、「驚悚」，其符號則經常出現鳥、金髮女郎等意象。
至於派拉蒙即將重啟拍攝的《迷魂記》，在1958年問世時，其實當時評價並不甚理想，奧斯卡也僅入圍提名了音效以及藝術指導，在該年並不算特別成功的作品，不過，到了80年代，這部作品的評價被翻新，逐漸開始被公認為傑作。
1982年，由英國電影學院主導的《視與聽》雜誌，所評選有史以來最好的電影中（每10年進行評選），《迷魂記》闖入前10名，至此將《迷魂記》的歷史定位翻新。而後，在各大學院、媒體的百大電影榜單中，諸如IMDb、《綜藝報》、美國電影學會等等，都能看見《迷魂記》的入榜身影。
至於即將演出新版《迷魂記》的小勞勃道尼，其生涯最廣為人知的角色，就是2008年問世的《鋼鐵人》。其飾演的「鋼鐵人」東尼史塔克，幾乎奠定了漫威粉絲的底蘊，而在2008年開始過後，小勞勃道尼與漫威影業，前者是試圖從吸毒風波重返一線的影星，後者是搖搖欲墜、奮力一搏的片廠，兩者相輔相成，一路成為全世界最知名、賺錢的商業系列電影。
至於小勞勃道尼在2019年演出最後一部漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》，終結了階段性工作之後，在大銀幕就鮮少有所演出，至今僅在2020年交出了《杜立德》；以及在2022年製作了關於其父親的紀錄片《Sr.》，對於這位好萊塢第一線明星而言，近年演出作品確實相對較少。
不過，小勞勃道尼今（2023）年則是會在名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的《奧本海默》中亮相，而未來的作品，則也有本文提及的新版《迷魂記》，小勞勃道尼將在其中重演經典角色John Scottie Ferguson。此角色在原版中當時是由詹姆斯史都華（James Stewart）飾演，這是一名舊金山警探，由於嚴重的眩暈導致懼高恐懼而退休，不過在此之後，當他受僱跟蹤一名女性之後，逐步開始產生迷戀，而後發生一連串的懸疑故事。
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核稿編輯：楊士範
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時間：10:00 - 18:00
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購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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