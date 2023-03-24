羅興亞難民有望回家？為何中國會介入緬甸羅興亞問題
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羅興亞人在2017年遭緬甸軍方屠殺與驅離，大批羅興亞難民流落至孟加拉的難民營。近日緬甸軍政府發言人紹敏通對法新社表示，軍方將通過一項試驗遣返計劃，接受約1000名羅興亞難民回國。學者指出，軍方此舉背後有來自中國的壓力，但未來中國能否在解決難民困局上扮演關鍵角色，仍有待觀察。
文：林柏宏
緬甸軍政府發言人表示，約1千名羅興亞族人可望於近期返回緬甸。這為長期未解的羅興亞難民危機帶來一絲曙光。
對此，觀察人士分析，羅興亞難民的遣返行動得以加速進行，主要因為中國對緬甸軍政府施加壓力，但北京積極介入羅興亞難民問題主要跟改善自己的經濟困境及美中加劇角力有關。因為中國跟羅興亞人團體並無特殊聯繫，跟緬甸軍政府也仍有矛盾與猜忌，所以中國未來能否在解決難民困局上扮演至關重要的角色，仍有待觀察。
在緬甸爆發軍事政變逾兩年之際，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）於週三（3月22日）對法新社表示，緬甸將通過一項試驗遣返計劃接受約1000名羅興亞難民，從孟加拉返回國內，該計劃可能於4月中開始進行。紹敏通對法新社說：「根據兩國（指緬甸和孟加拉）協議，我們將接受難民回國....緬甸方面目前正在確認名單。」
緬甸安全部隊數年前開始對少數族群羅興亞穆斯林進行種族清洗和暴力鎮壓，迫使逾100萬羅興亞人逃離緬甸，大多前往鄰國孟加拉。然而，2021年2月，緬甸軍方發動政變，導致該國羅興亞人的處境更加艱困。孟加拉羅興亞難民營的暴力事件近期加劇，當地一處難民營在3月5日發生大火，導致至少1萬多名難民無家可歸，調查人員表示，這場火災是「蓄意破壞」。這使得在兩地生活的羅興亞人處境均令人擔憂。
不過，紹敏通的這項最新發言顯示，緬甸長期未解的羅興亞人道危機可能獲得緩解，因為若試驗遣返計劃成功，將有助於加快羅興亞難民遣返進程。對此，觀察人士表示，遣返行動可望加速進行，與來自中國的壓力有關。
中國能發揮重要作用嗎？
在緬甸軍政府做出這項發言之前，據孟加拉媒體報導，包含中國、孟加拉等8國大使，已於3月10日訪問位於緬甸若開邦的孟都（Maungdaw），軍方在當地展示為即將返回的難民所做的準備工作。報導指出，中國駐孟加拉國大使姚文表示，希望第一批難民盡快獲遣返回到緬甸。
對於羅興亞難民問題，位於倫敦的緬甸事務研究員拉西德（Harunur Rasid）近期在《歐亞評論》（Eurasia Review）網站發表文章指出，在大批羅興亞人於2017年8月被迫逃離若開邦後，孟加拉於同年11月就與緬甸簽署遣返協議，但過去6年來進展甚微。
不過，拉西德表示，中國外交部副部長羅照輝於去年1月19日，於緬甸和孟加拉代表舉行一次虛擬會議，討論羅興亞穆斯林問題後，各方同意開始遣返羅興亞人。拉西德認為，有鑑於中國對緬甸的影響力，北京在近期持續就羅興亞人遣返問題對緬甸軍政府施加壓力，能在解決羅興亞人危機上扮演至關重要的角色。
對此，澳洲科廷大學（Curtin University）管理學院國際企業學系副教授慧慧嬁（Htwe Htwe Thein）與拉西德看法相似。慧慧嬁認為，中國長期以來已與緬甸建立密切的政治和經濟關係、北京和內比都也有近似的觀點，在目前緬甸軍政府因發動政變而遭受國際社會孤立的情況下，中國主動介入羅興亞難民遣返議題，確實有助於遏止這場持續已久的人道危機。
慧慧嬁告訴美國之音：「我認為這是積極的一步。 這場曠日持久的危機可望獲得緩解，這是世界其他各國無力解決的事情，所以我們需要一個新的解決方式，而這可能就是新的方案。中國和緬甸有著長期的關係、文化上也很相近，所以這可能有助化解這場危機。」
然而，一名長期研究羅興亞難民問題、因議題敏感而不願透露全名的歐洲學者認為，國際社會屢次指控北京政府在國內侵害新疆維吾爾族穆斯林人權，但中國卻始終未坦率回應新疆人權狀況，有鑑於此，很難想像他們會為其他國家的穆斯林爭取權利帶來實質成效。這名學者還說，北京對於羅興亞難民問題的應對僅停留在官方層級、且與緬甸軍方之間仍有矛盾與猜忌，因此中國未來是否有能力解決羅興亞人危機，恐怕還有待觀察。
這名歐洲學者告訴美國之音：「據我所知，中國跟任何羅興亞民間團體之間都沒有什麼特殊聯繫，我也從不認為這些團體對中國有吸引力，由此可見中國與他們的聯繫始終保持在官方層級。此外，我們也很清楚，緬甸軍方並不完全信任中國人，中國目前仍與緬甸許多（與緬軍交戰的）武裝團體都有聯繫。所以我認為，未來情況仍不可預測。」
遣返行動助緬軍鞏固政權
一名因議題敏感而化名為克里斯（Chris）的緬甸大學講師也表示，若緬甸軍方能讓羅興亞難民回國，可能會稍稍改善其長期侵犯人權的形象，而一旦國際社會減少對軍政府的撻伐，就有助於鞏固軍政府在當地的統治，這能讓中國順利開展在當地停滯不前的一帶一路建設。因此，克里斯認為，在北京出於自身利益而關注羅興亞人議題的情況下，其在難民危機上能發揮的作用相當有限。
克里斯告訴美國之音：「（中國）若要在緬甸繼續開展他們的企業和工業建設，當然緬甸就必須保持穩定。緬甸軍政府之所以試圖讓這些羅興亞難民返回我國，是因為接下來幾個月內我們將舉行另一場大選。但當這些難民再次返回緬甸後，將面臨重重阻礙，屆時我不認為中國會大力援助，他們只是想讓緬甸軍政府表現出像是尊重人權的樣子，但他們並不真的想解決我們國家的危機。」
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
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無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。