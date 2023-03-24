2023/03/24,
印太

羅興亞難民有望回家？為何中國會介入緬甸羅興亞問題

羅興亞難民有望回家？為何中國會介入緬甸羅興亞問題
圖為2022年8月25日，在孟加拉邊境難民營的羅興亞人舉行「種族滅絕紀念日」，提醒各界勿忘2017年緬甸軍方對羅興亞人進行的大屠殺。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

羅興亞人在2017年遭緬甸軍方屠殺與驅離，大批羅興亞難民流落至孟加拉的難民營。近日緬甸軍政府發言人紹敏通對法新社表示，軍方將通過一項試驗遣返計劃，接受約1000名羅興亞難民回國。學者指出，軍方此舉背後有來自中國的壓力，但未來中國能否在解決難民困局上扮演關鍵角色，仍有待觀察。

文：林柏宏

緬甸軍政府發言人表示，約1千名羅興亞族人可望於近期返回緬甸。這為長期未解的羅興亞難民危機帶來一絲曙光。

對此，觀察人士分析，羅興亞難民的遣返行動得以加速進行，主要因為中國對緬甸軍政府施加壓力，但北京積極介入羅興亞難民問題主要跟改善自己的經濟困境及美中加劇角力有關。因為中國跟羅興亞人團體並無特殊聯繫，跟緬甸軍政府也仍有矛盾與猜忌，所以中國未來能否在解決難民困局上扮演至關重要的角色，仍有待觀察。

在緬甸爆發軍事政變逾兩年之際，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）於週三（3月22日）對法新社表示，緬甸將通過一項試驗遣返計劃接受約1000名羅興亞難民，從孟加拉返回國內，該計劃可能於4月中開始進行。紹敏通對法新社說：「根據兩國（指緬甸和孟加拉）協議，我們將接受難民回國....緬甸方面目前正在確認名單。」

緬甸安全部隊數年前開始對少數族群羅興亞穆斯林進行種族清洗和暴力鎮壓，迫使逾100萬羅興亞人逃離緬甸，大多前往鄰國孟加拉。然而，2021年2月，緬甸軍方發動政變，導致該國羅興亞人的處境更加艱困。孟加拉羅興亞難民營的暴力事件近期加劇，當地一處難民營在3月5日發生大火，導致至少1萬多名難民無家可歸，調查人員表示，這場火災是「蓄意破壞」。這使得在兩地生活的羅興亞人處境均令人擔憂。

不過，紹敏通的這項最新發言顯示，緬甸長期未解的羅興亞人道危機可能獲得緩解，因為若試驗遣返計劃成功，將有助於加快羅興亞難民遣返進程。對此，觀察人士表示，遣返行動可望加速進行，與來自中國的壓力有關。

中國能發揮重要作用嗎？

在緬甸軍政府做出這項發言之前，據孟加拉媒體報導，包含中國、孟加拉等8國大使，已於3月10日訪問位於緬甸若開邦的孟都（Maungdaw），軍方在當地展示為即將返回的難民所做的準備工作。報導指出，中國駐孟加拉國大使姚文表示，希望第一批難民盡快獲遣返回到緬甸。

對於羅興亞難民問題，位於倫敦的緬甸事務研究員拉西德（Harunur Rasid）近期在《歐亞評論》（Eurasia Review）網站發表文章指出，在大批羅興亞人於2017年8月被迫逃離若開邦後，孟加拉於同年11月就與緬甸簽署遣返協議，但過去6年來進展甚微。

不過，拉西德表示，中國外交部副部長羅照輝於去年1月19日，於緬甸和孟加拉代表舉行一次虛擬會議，討論羅興亞穆斯林問題後，各方同意開始遣返羅興亞人。拉西德認為，有鑑於中國對緬甸的影響力，北京在近期持續就羅興亞人遣返問題對緬甸軍政府施加壓力，能在解決羅興亞人危機上扮演至關重要的角色。

對此，澳洲科廷大學（Curtin University）管理學院國際企業學系副教授慧慧嬁（Htwe Htwe Thein）與拉西德看法相似。慧慧嬁認為，中國長期以來已與緬甸建立密切的政治和經濟關係、北京和內比都也有近似的觀點，在目前緬甸軍政府因發動政變而遭受國際社會孤立的情況下，中國主動介入羅興亞難民遣返議題，確實有助於遏止這場持續已久的人道危機。

慧慧嬁告訴美國之音：「我認為這是積極的一步。 這場曠日持久的危機可望獲得緩解，這是世界其他各國無力解決的事情，所以我們需要一個新的解決方式，而這可能就是新的方案。中國和緬甸有著長期的關係、文化上也很相近，所以這可能有助化解這場危機。」

然而，一名長期研究羅興亞難民問題、因議題敏感而不願透露全名的歐洲學者認為，國際社會屢次指控北京政府在國內侵害新疆維吾爾族穆斯林人權，但中國卻始終未坦率回應新疆人權狀況，有鑑於此，很難想像他們會為其他國家的穆斯林爭取權利帶來實質成效。這名學者還說，北京對於羅興亞難民問題的應對僅停留在官方層級、且與緬甸軍方之間仍有矛盾與猜忌，因此中國未來是否有能力解決羅興亞人危機，恐怕還有待觀察。

這名歐洲學者告訴美國之音：「據我所知，中國跟任何羅興亞民間團體之間都沒有什麼特殊聯繫，我也從不認為這些團體對中國有吸引力，由此可見中國與他們的聯繫始終保持在官方層級。此外，我們也很清楚，緬甸軍方並不完全信任中國人，中國目前仍與緬甸許多（與緬軍交戰的）武裝團體都有聯繫。所以我認為，未來情況仍不可預測。」

遣返行動助緬軍鞏固政權

一名因議題敏感而化名為克里斯（Chris）的緬甸大學講師也表示，若緬甸軍方能讓羅興亞難民回國，可能會稍稍改善其長期侵犯人權的形象，而一旦國際社會減少對軍政府的撻伐，就有助於鞏固軍政府在當地的統治，這能讓中國順利開展在當地停滯不前的一帶一路建設。因此，克里斯認為，在北京出於自身利益而關注羅興亞人議題的情況下，其在難民危機上能發揮的作用相當有限。

克里斯告訴美國之音：「（中國）若要在緬甸繼續開展他們的企業和工業建設，當然緬甸就必須保持穩定。緬甸軍政府之所以試圖讓這些羅興亞難民返回我國，是因為接下來幾個月內我們將舉行另一場大選。但當這些難民再次返回緬甸後，將面臨重重阻礙，屆時我不認為中國會大力援助，他們只是想讓緬甸軍政府表現出像是尊重人權的樣子，但他們並不真的想解決我們國家的危機。」


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。