來一客也來川劇變臉，道地川味新亮相！不只鮮蝦魚板，神品川辣味老饕才懂！

台灣泡麵霸王「來一客」以杯裝份量恰到好處、口味多元而聞名，其中蔬菜、海鮮、肉片…小巧實料搭配馥郁湯頭，成就簡單卻不失精緻的美味，當中又以經典款鮮蝦魚板最受歡迎。近年連鎖餐飲業紛紛漲價，來一客維持25元售價，至今仍廣受老饕們喜愛，甚至獲選「10大追劇泡麵」殊榮；隨著韓流影視文化影響，辣味泡麵跟著席捲全球，看著劇中的歐巴歐尼隨時隨地享受美味的泡麵，您是否也開始垂涎欲滴了呢？今年三月來一客推出「川辣牛肉風味」重磅新品，以道地川式辣味為特色，迅速引起消費者們熱烈迴響。

讓許多粉絲為之著迷的「來一客-川辣牛肉風味」是統一研究團隊借鏡四川麻辣鍋口味，採用了紅花椒、青花椒及子彈頭辣椒等多種辣味元素，呈現清新香氣及道地辛麻風味。更使用辣豆豉醬進行二段式高溫爆炒，讓湯頭富有濃厚底蘊，完整展現「麻、辣、鮮、香」四大工藝。不僅在口感上有著獨特的辣味體驗，尤其酥麻的細緻感受，更蘊含了道地的川味文化。

「來一客-川辣牛肉風味」於3/23在台北統一時代百貨舉辦新品發表會，活動當天除了品牌經典的手沖攤車登場，還特別安排「川劇變臉」為新品揭幕，象徵來一客不一樣的新面貌，精彩絕倫的變臉演出完美詮釋「麻、辣、鮮、香」的底蘊變化，展現屬於道地川味的獨特風情，讓現場粉絲們充滿期待與興奮，而這款泡麵的麻辣味道和層次豐富的湯頭，更是得到了在場消費者的高度讚揚和喜愛，就連型男主廚－吳秉承師傅也不禁驚艷表示：來一客最強的不只鮮蝦魚板！「來一客－川辣牛肉風味」絕對是老饕才懂的道地川味，麻感讓人一試難忘。隨時隨地簡單沖泡，即可輕鬆享受舌尖上的川辣味！本週末3/25與3/26兩天於台北統一時代百貨忠孝東路大門口開放民眾現場品嚐體驗。

Photo Credit : 統一 主廚吳秉承驚艷來一客老饕才懂的川辣味

「來一客」川辣牛肉風味在全台7-11、康是美、量販、超市通路都可購買，覺得揪團找人吃麻辣鍋或等外送太麻煩嗎？不論輕食正餐、點心宵夜，在每個熬夜Ｋ書或加班追劇時刻，少不了來一杯簡單快速滿足口腹之慾，也有網友表示相較其他泡麵的份量，「來一客罪惡感稍微降低一點」，隨時隨地開鍋一下，休憩後繼續加油！