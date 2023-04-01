【韓劇】《黑暗榮耀》：從心理學來看並非復仇故事，而是創傷後成長、實現正義的生命歷程

（內文心理分析有劇透，請自行決定是否往下閱讀）

《黑暗榮耀》看似描述受霸凌主角文同珢若干年後報復的故事，但從心理學的角度來看，卻是一段透過創傷後成長，而實現正義的自我修復歷程。

文同珢在高中時期因貧困受到霸凌，電燙棒烙印在皮膚上的煎熬，都讓身心受到極大的折磨與羞辱。而原本應該要保護她的家人，母親為了錢，掩蓋親生女兒被霸凌的事實，還在女兒被退學後也退租了女主角簡陋狹小的住屋，母親的自私使文同珢的處境雪上加霜。這也為什麼若干年後再相遇，朴涎鎮會對文同珢嗆聲「對你們這種人來說，最大的加害者就是家人，幹嘛找別人算帳？」

霸凌的創傷事件剝奪了文同珢五樣東西：安全感（Security）、信任（Trust）、控制（Control）、尊重（Respect）與親密（Intimacy）。這也是人內在的基本需求，每個人與自己親近的人，這些都是最低限度的滿足，也是個人行為的動力，但是創傷卻會直接或間接讓個體內在心理資源枯竭。一般遭受這樣狀況的青少年，成為非行少年的機率極高，甚至自甘墮落；但是文同珢並沒有，究竟是什麼樣的力量牽引著她？

《黑暗榮耀》讓真理彰顯，而非復仇的行為

文同珢離開學校後，為了活下去在工廠工作，還去考同等學歷檢定跟教師資格。俗話說：君子報仇十年不晚。看似源自於恨的復仇計畫，但仔細看整個過程，文同珢都沒有動手，也沒有濫殺無辜，如果是懷著恨的惡意報復，不會出現替別人著想的心。

文同珢接近霸凌者朴涎鎮的丈夫 河度領，和他一起較量圍棋，讓他知道自己的妻子曾經做過的事情，文同珢說：

「我遭遇過，所以我很清楚，即使做好準備，但面對這種暴力還是會很難受。」

她只是告訴河度領，並沒有傷害他。

文同珢成為朴涎鎮女兒河睿帥學校的教師；為了展現教室每位孩子平等的受教權，很霸氣地對學生說：

「以後在這間教室以下三樣東西沒有任何力量：父母的職業，父母的財力，父母的人脈。」

如果是出於恨的報復，可能就會變成母債女還，但文同珢也沒有傷害她，即便被自己的母親到校鬧到無法繼續當老師，選擇了辭職，離開學校前準備繼續揭發真相時，文同珢對睿帥說：

「如果你提出要求，那到我死之前，我都會一直向妳道歉……因為我真心覺得……很對不起妳，再見」。

圖片來源：《黑暗榮耀》 「以後在這間教室以下三樣東西沒有任何力量：父母的職業，父母的財力，父母的人脈。」

文同珢讓受到家暴的李善雅重新擁有人生，幫她補習讓她有機會接受教育，教育讓文同珢有本事發揮影響力，甚至安排李善雅出國留學，徹底轉換環境讓她有機會重新開始。

文同珢對她說：

「我不是幫你逃跑，是給你一個希望。」 「我可以確定一件事，那就是你媽媽選擇了保護你，因為這個世界太糟了，所以你必須去留學，你要出國留學拼命唸書，妳現在唯一能夠拿出的勇氣就是轉身離開，你要讀書，有時間要去旅行，去參觀美術館，再慢慢吃頓晚餐，你要過這樣的生活，這樣就夠了。」

說出這段話的背後，其實也意謂著18歲時的文同珢，媽媽並沒有選擇保護她，也沒有人給她希望。而在無助無望的之後，往往是憂鬱情緒崩解一個人成為斷垣殘壁。

諷刺的是，多年後文同珢的母親鄭美熙找上她的時候，她雖然內心有許多不舒服，不過她做的事情卻是幫母親找個落腳的地方安頓；但她母親沒有珍惜，也沒有試圖去修復這段關係，反而繼續情緒勒索，並在她的傷口處撒鹽，最後文同珢也下定決心將母親送去強制治療。

「我永遠不會原諒你。我之所以決定不原諒你，是因為你就是我的第一個加害者，而你到現在都還沒有自覺。」

圖片來源：《黑暗榮耀》 文同珢18歲時的退學申請單，由母親鄭美熙簽字，意謂著「傷害」；多年後，鄭美熙接受精神科強制住院的同意書，由女兒文同珢簽字，意謂著「醫治」。同樣行使親權，卻有著截然不同的出發點。

文同珢向同樣在高中時期受到霸凌的金京蘭伸手，她知道京蘭的處境，因為她也曾經歷相同情境。她保護京蘭並跟她說「我不是在幫你，無論你在哪裡、過怎樣的生活，妳都必須背負著它的重量。」雖然文同珢一直說自己不是好人，但總在關鍵時候伸出援手，她總是選擇了善良。

「復仇」也可以解讀為：修復曾被仇恨傷害的疤

這些人，有些應該是文同珢要恨之入骨的人。但劇情裡，她沒有刻意去傷害誰，只是把被掩蓋扭曲的事實，在適當的時機向特定人揭露。是什麼讓她可以在青春時期遭受到極大創傷時，仍咬緊牙關撐下來？個體在受到極大的威脅時，會啟動自我保護機制，讓自己解離或者麻木，讓自己暫時從痛苦當下抽離，但並不代表之後不會感到痛。文同珢說「你們也能像我承受灼熱的苦、承受錐心的痛。」這就是她的「創傷」。

「傷疤很癢，經痛到我幾乎就要暈過去，那瞬間我開始在想藥局早上九點才開，但走到漢江只要20分鐘，江水很冰冷，這樣我就會舒服一點，傷疤就不會再癢了，我還要求什麼呢？這麼做是對的吧！」

是什麼讓想輕生的文同珢，也要讓這些加害者受到應有的懲罰？

圖片來源：《黑暗榮耀》 「我來幫你治療吧！從最靠近手腕的傷疤以及最靠近腳踝的傷疤開始，這有意義，要治療傷口就必須用更深的傷蓋過原本的傷，這樣傷口才有機會重新修復，那傷口由我來製造吧！雖然無法恢復得一模一樣，但會很接近原本的樣子！」

或許是《黑暗榮耀》故事的起源：尹昭熙。文同珢親眼目睹她墜樓身亡，死亡時懷有身孕，疑遭到性侵害；明明是朴涎鎮故意找她麻煩，並拿打火機燒她的毛衣，在爭執拉扯下被涎鎮推下樓，但最後卻以自殺簽結。「昭熙被欺負時我是旁觀者，然後我成了受害者，而現在我要試著成為加害者，雖然有點晚了，但我不打算旁觀了！」

如果昭熙的案子沒有獲得正義的判決，那麼同珢對世界的假設可能會瓦解，她得這麼做才能維護自己的內在世界，才有機會在創傷經歷中復原。

修復式心理學：加害者知道傷害了被害者，兩造有機會重新對話

心理學家Mario Gollwitzer發表在《歐洲社會心理學刊》（European Journal of Social Psychology）的研究發現：一個人復仇之後，最重要的是要對方知道自己到底做了什麼壞事，才會遭受到報復？並且對方真心認錯懺悔，受害者才能感覺事情告一段落，並且繼續往前走。但相反地，如果對方反而覺得自己沒有做錯什麼，只會讓復仇者更加抓狂。

所以劇中文同珢到電視台的咖啡廳找朴涎鎮談話，為的是希望加害人能夠知道自己做錯什麼？並且可以認錯去彌補那些造成的傷害。

當創傷行為來自於犯罪，除了既有的法律秩序被破壞外，同時也對加害人、被害人及雙方家庭帶來傷害，有時候單藉由刑罰無法讓當事人都能圓滿告一段落，反而需要加害人與被害人共同修復犯罪所帶來的傷害，這樣才能讓加害人理解行為對被害人帶來的影響，也才能夠有機會真誠悔改，負起該負的責任；被害人也才能不在糾結於傷害之中。

「我今天之所以會來這，是因為想給妳最後一次機會。……該去警局的是妳，拿著這些東西去自首吧！把妳做過的事情，還有為了掩蓋這些是所做的勾當，都向警察坦承。」 「所以你還是藉著自首，乞求我和其他受害者的原諒吧！這樣一來，我的復仇會就此打住」

只是朴涎鎮仍舊不覺得自己錯在哪裡，然後還很白目地回答了一段話，讓文同珢清楚知道朴涎鎮和她媽一樣，都沒有變。所以最終朴涎鎮也被自己掀起的長浪吞噬一切。

圖片來源：《黑暗榮耀》 「再怎樣我都不會有事，妳也不可能有任何改變。之前都鬧到警察局了，但妳現在還是在這裡，有改變什麼嗎？我的意思是，沒有人會保護妳啊，無論是警察、學校、還是你的父母，妳知道這叫什麼嗎？這就是社會弱勢。」

「內在世界」（inner world）被霸凌撼動，開始追求黑暗榮耀