跨性別女性將被完全禁止參加女子田徑賽事，世界田徑總會：女性運動員的公平性是第一考量

世界田徑總會宣布一項新規定，表示將禁止跨性別女性參加女子田徑運動賽事。田徑總會主席Sebastian Coe表示，這個決策相當困難，但必須將女性運動員的公平放在所有考量之上。

這項新規定即將在3月31日生效，然而並非所有跨性別女性都會被限制，世界田徑總會強調，這項規定僅適用於在經歷「男性青春期」後才進行跨性別手術者，他們將不會被列入女子田徑世界排名之中。

「涉及到不同群體之間相互衝突的需求和權利時，決策總是很困難」主席Coe在聲明中這樣說道。「但我們仍然認為，我們必須將對女性運動員的公平置於所有其他考慮之上。」

然而，Coe還強調，他將成立一個工作小組，持續與跨性別運動員進行協商，處理跨性別參賽資格的問題，並審查出現的任何新研究。Coe透過此舉對外表達「我們不會永遠說不」。

Coe表示，未來幾年，他們將以男性優勢以及身體表現等主題的科學研究作為指導，而他們無法阻止這個趨勢的發展。「隨著更多證據的出現，我們將重新審視我們的立場，但我們相信女性在田徑運動中的完整性是最重要的。」

「這一決定是在與世界田徑協會成員聯合會、全球田徑教練學院和運動員委員會、國際奧委會以及具有代表性的跨性別和人權團體等團體商議後做出的。」Coe如此補充。

跨性別參賽者爭議

近年來，有數起在國際上引起關注的跨性別女性參賽爭議，讓體育界與跨性別參賽者之間摩擦漸增。尤其是當紐西蘭舉重選手Laurel Hubbard在30歲時才取得東京奧運參賽資格。

自東京奧運會以來，如果跨性別女性在12個月內將睪固酮水平降至每公升5毫摩爾，則大多數體育項目都選擇允許她們參加比賽。

然而，有一些新興的科學研究表示，即使在抑制睪固酮之後，跨性別女性在力量、耐力、力量、肺活量方面仍然保持優勢。這些證據讓世界田徑運動在1月份提出一份更嚴苛限制睪固酮激素的方案。

雖然提出進一步的方案，但Coe表示，這樣的政策「幾乎沒有得到支持」，運動員和聯合會明確表示，他們希望優先考慮女性運動的公平性，而不是包容性。

這個決定也讓田徑總會成為繼2020年世界橄欖球賽和去年世界游泳和橄欖球聯賽之後，最新一項禁止跨性別女性參加女性運動的運動。

Photo Credit: GettyImages 3月，一位跨性別學生運動員Rebekah Bruesehoff，在記者會上支持跨性別運動員參賽權。

女性團體與LGBTQ+論爭

世界田徑總會禁止跨性別女性參與女性活動的決定，獲得了「Fair Play For Women」女性公平運動組織的認可。

該組織認為「這對婦女和女孩來說是正確的，符合所有科學證據和常識。」「我們現在希望看到各國體育協會跟隨世界田總的腳步，恢復女孩和年輕女性兌現天賦的路徑，同時恢復所有年齡層女性的公平運動。」

另一頭，代表LGBTQ+的團體「Stonewall」則出聲反對。他們希望體育運動盡可能具有包容性。「跨性別人口可能很少，但他們完全有權參加體育運動，並享受體育運動所帶來的許多包含身心、社群等益處。」Stonewall也補充說，「體育運動中跨性別者的科學證據基礎正在發展，但遠非定論。」

例如，《運動醫學》雜誌2017年的一份報告回顧了幾項相關研究，發現沒有直接或一致的研究結果，能表明跨性別者比他們的順性別同齡人，更具有運動優勢。批評這項政策的人說，這些禁令增加了跨性別者面臨的歧視。

科學界關於睾固酮等雄激素是否可以作為運動優勢的有用標誌的爭論仍在繼續。

不只跨性別，雄性激素異常的女性也受限制

在另一項重大決定中，世界田徑總會還宣布，所有性發展障礙的運動員，將被禁止參加所有項目的國際比賽，除非他們將睪固酮量降低至每公升2.5毫摩爾至少6個月。

過往，患有DSD（性發展障礙）的運動員，包括前奧運會女子冠軍Caster Semenya，和東京奧運會200公尺銀牌得主Christine Mboma，除了400公尺到1600公尺的項目外，都被允許在沒有藥物的情況下參加比賽。

然而，在2019年，體育仲裁法院裁定，由於生物學原因，46名具有性發展障礙的XY 5-ARD個體（例如前述的Semenya）享有顯著的運動優勢，超過46名沒有此類DSD的XX競爭對手。

Coe說，患有DSD的運動員現在必須降低睪固酮濃度至少6個月，這意味著他們將錯過今年夏天在布達佩斯舉行的世界錦標賽。

「我們已經準備好直接面對這些問題」Coe這樣說道。「在過去，這些議題會被允許隨波逐流或被踢到長長的草叢中掩蓋。但這不是我領導的本性，當然也不是我的委員會的本能。」

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核稿編輯：楊士範