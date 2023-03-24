跨性別女性將被完全禁止參加女子田徑賽事，世界田徑總會：女性運動員的公平性是第一考量
我們想讓你知道的是
世界田徑組會宣布，儘管現行已經針對女性田徑賽事的睪固酮濃度限制，但還是有數起跨性別女性案例引起公平性爭議，因此未來將完全禁止跨性別女性參加女性田徑賽事。世界田徑總會主席Coe在聲明中這樣說道。「但我們仍然認為，我們必須將對女性運動員的公平置於所有其他考慮之上。」
世界田徑總會宣布一項新規定，表示將禁止跨性別女性參加女子田徑運動賽事。田徑總會主席Sebastian Coe表示，這個決策相當困難，但必須將女性運動員的公平放在所有考量之上。
這項新規定即將在3月31日生效，然而並非所有跨性別女性都會被限制，世界田徑總會強調，這項規定僅適用於在經歷「男性青春期」後才進行跨性別手術者，他們將不會被列入女子田徑世界排名之中。
「涉及到不同群體之間相互衝突的需求和權利時，決策總是很困難」主席Coe在聲明中這樣說道。「但我們仍然認為，我們必須將對女性運動員的公平置於所有其他考慮之上。」
然而，Coe還強調，他將成立一個工作小組，持續與跨性別運動員進行協商，處理跨性別參賽資格的問題，並審查出現的任何新研究。Coe透過此舉對外表達「我們不會永遠說不」。
Coe表示，未來幾年，他們將以男性優勢以及身體表現等主題的科學研究作為指導，而他們無法阻止這個趨勢的發展。「隨著更多證據的出現，我們將重新審視我們的立場，但我們相信女性在田徑運動中的完整性是最重要的。」
「這一決定是在與世界田徑協會成員聯合會、全球田徑教練學院和運動員委員會、國際奧委會以及具有代表性的跨性別和人權團體等團體商議後做出的。」Coe如此補充。
跨性別參賽者爭議
近年來，有數起在國際上引起關注的跨性別女性參賽爭議，讓體育界與跨性別參賽者之間摩擦漸增。尤其是當紐西蘭舉重選手Laurel Hubbard在30歲時才取得東京奧運參賽資格。
自東京奧運會以來，如果跨性別女性在12個月內將睪固酮水平降至每公升5毫摩爾，則大多數體育項目都選擇允許她們參加比賽。
然而，有一些新興的科學研究表示，即使在抑制睪固酮之後，跨性別女性在力量、耐力、力量、肺活量方面仍然保持優勢。這些證據讓世界田徑運動在1月份提出一份更嚴苛限制睪固酮激素的方案。
雖然提出進一步的方案，但Coe表示，這樣的政策「幾乎沒有得到支持」，運動員和聯合會明確表示，他們希望優先考慮女性運動的公平性，而不是包容性。
這個決定也讓田徑總會成為繼2020年世界橄欖球賽和去年世界游泳和橄欖球聯賽之後，最新一項禁止跨性別女性參加女性運動的運動。
女性團體與LGBTQ+論爭
世界田徑總會禁止跨性別女性參與女性活動的決定，獲得了「Fair Play For Women」女性公平運動組織的認可。
該組織認為「這對婦女和女孩來說是正確的，符合所有科學證據和常識。」「我們現在希望看到各國體育協會跟隨世界田總的腳步，恢復女孩和年輕女性兌現天賦的路徑，同時恢復所有年齡層女性的公平運動。」
另一頭，代表LGBTQ+的團體「Stonewall」則出聲反對。他們希望體育運動盡可能具有包容性。「跨性別人口可能很少，但他們完全有權參加體育運動，並享受體育運動所帶來的許多包含身心、社群等益處。」Stonewall也補充說，「體育運動中跨性別者的科學證據基礎正在發展，但遠非定論。」
例如，《運動醫學》雜誌2017年的一份報告回顧了幾項相關研究，發現沒有直接或一致的研究結果，能表明跨性別者比他們的順性別同齡人，更具有運動優勢。批評這項政策的人說，這些禁令增加了跨性別者面臨的歧視。
科學界關於睾固酮等雄激素是否可以作為運動優勢的有用標誌的爭論仍在繼續。
不只跨性別，雄性激素異常的女性也受限制
在另一項重大決定中，世界田徑總會還宣布，所有性發展障礙的運動員，將被禁止參加所有項目的國際比賽，除非他們將睪固酮量降低至每公升2.5毫摩爾至少6個月。
過往，患有DSD（性發展障礙）的運動員，包括前奧運會女子冠軍Caster Semenya，和東京奧運會200公尺銀牌得主Christine Mboma，除了400公尺到1600公尺的項目外，都被允許在沒有藥物的情況下參加比賽。
然而，在2019年，體育仲裁法院裁定，由於生物學原因，46名具有性發展障礙的XY 5-ARD個體（例如前述的Semenya）享有顯著的運動優勢，超過46名沒有此類DSD的XX競爭對手。
Coe說，患有DSD的運動員現在必須降低睪固酮濃度至少6個月，這意味著他們將錯過今年夏天在布達佩斯舉行的世界錦標賽。
「我們已經準備好直接面對這些問題」Coe這樣說道。「在過去，這些議題會被允許隨波逐流或被踢到長長的草叢中掩蓋。但這不是我領導的本性，當然也不是我的委員會的本能。」
新聞來源
- World Athletics Council excludes transgender women from female events（《The Gaurdian》）
- World Athletics tightens rules on transgender women athletes（《CNN》）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。