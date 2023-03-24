2023/03/24,
生活

【水庫即時水量不斷更新】缺水危機再現，互動圖表看過去20年水情變化

【水庫即時水量不斷更新】缺水危機再現，互動圖表看過去20年水情變化
日月潭水庫蓄水率2023年1月1日93.8%，30日89.5%，整體呈 下降趨勢，知名景點「九蛙疊像」明顯露出6蛙 Photo Credit: 日月潭國家風景區管理處提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

2021年台灣出現百年旱災，時隔兩年，今年截至目前各地水庫又開始吃緊，南台灣狀況尤其嚴峻。本文整理水利署水庫水情資料，每日更新水庫最新水量，以及過去20年歷史資料，供大家參考。

台灣自2022年下半年至今，由於沒有颱風以及大雨，使得南台灣水庫水情吃緊。曾文水庫在3月底時，蓄水率已經低於12%。以下是目前台灣主要水庫目前的蓄水情形，《關鍵評論網》將每日持續更新直到水情緩解。

《關鍵評論網》也整理了各主要水庫，從2004年到2023年3月，近20年來的每日蓄水率變化，可以從中看出各水庫的年度趨勢變化情形。

針對目前水情最嚴峻的曾文水庫，可參考以下文章，了解曾文水庫的歷史趨勢變化。

【圖表】曾文水庫水情吃緊，從歷史數據看是否比2年前的百年大旱更嚴峻

延伸閱讀

資料來源：經濟部水利署

核稿編輯：楊士範


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