TNL+ 2023/03/26,
環境

巴西偏遠小島發現「塑膠岩石」，人為垃圾正成為地質材料的一部分

巴西偏遠小島發現「塑膠岩石」，人為垃圾正成為地質材料的一部分
Photo Credit: GettyImages

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巴西研究團隊在一處偏遠小島發現夾帶塑膠物質的岩石，發現其污染源是塑膠製漁網與來自人類的廢棄物，擱淺於海灘後受熱融化成為海灘物質的一部分，進而結合成為岩石狀物體。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

巴西的特林達迪島（Trindade Island）是位於大西洋海域的火山島，距離巴西大陸約1100公里，是世界上最重要的綠蠵龜保護區之一。巴西的巴拉那聯邦大學研究團隊，近日在特林達迪島發現了夾帶塑膠碎片的岩石，該環境保護區的地質狀況開始受到更多科學家們的關注。

塑膠製人類廢棄物融化與天然物質結合成岩石

據《NBC》報導，巴拉那聯邦大學地質學家費爾南達・阿韋拉爾・桑托斯（Fernanda Avelar Santos）說明，融化的塑膠已經與特林達迪島上的岩石交織在一起，桑托斯認為這是一個令人恐懼的現象，說明了人類帶來的污染已開始對地質生成有著持續性的重大影響。

這些岩石被稱為「膠礫岩」（plastiglomerates），是由天然物質的沉積顆粒與塑膠熔融結合，冷卻硬化後而成的岩石狀物體；桑托斯的研究團隊將岩石取回觀察並進行了化學物質檢測，發現膠礫岩裡的塑膠污染源通常是廢棄的漁網。

漁網隨著洋流漂流移動，最終擱淺在沙灘上。而塑膠製的漁網則會隨著溫度升高融化並與其他的天然沉積顆粒埋在海灘裡。

綠蠵龜保護區也可見塑膠污染狀況

特林達迪島雖地理位置偏遠，卻是世上最重要的環境保護區之一，每年有數千隻綠蠵龜前來產卵；而在當地居住的人類只有巴西海軍的成員，他們在島上設有基地，同時保護著到此築巢的綠蠵龜。

桑托斯指出，他們在綠蠵龜產卵的地點附近發現膠礫岩，而該地區也是巴西法定規範下的永久保護區（permanently preserved area）之一，此項發現也引發了更多關於人類遺留物對地球影響之討論。

近年來塑膠廢棄物污染案例

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