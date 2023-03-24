賀錦麗訪問非洲前夕，尚比亞反對黨堅定反同立場：美國不要強加同性戀價值在我們身上
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人權運動人士認為，烏干達反同性戀法案通過一事，將會在非洲激起反同立法運動的漣漪。尚比亞主要反對政黨愛國陣線（Patriotic Front）表示，美國正在將同性戀價值強加在南部非洲國家上，並在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問非洲前夕，呼籲民眾不要因為美國可能帶來的經濟援助，而動搖原先反對同性戀的立場。
結合《BBC》與《CNN》的報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將在3月26日展開她為期9日的非洲之行，依序訪問迦納、坦尚尼亞與尚比亞。賀錦麗表示，此行目的在討論區域與全球優先領域，包含民主、永續性經濟成長、糧食安全，以及烏俄戰爭等議題。賀錦麗即將訪問的3國皆是非洲地區反對同性戀的國家，在烏干達於數日前通過反對同性戀立法，外界對於美國副總統此行是否會提及同性戀權利議題抱持好奇。
尚比亞主要反對政黨愛國陣線（Patriotic Front）領導人蓋文．盧賓達（Given Lubinda）在3月22日表示，美國正在將同性戀價值強加在南部非洲國家上。盧賓達特別在賀錦麗來訪之前發表談話，並提及拜登（Joe Biden）政府針對LGBTQ權利，所擬定的行政命令以及總統備忘錄。目的在呼籲尚比亞人民不要因為賀錦麗此行可能帶來的經濟援助，而動搖原先反對同性戀的立場。
「愛國陣線懇請尚比亞國民，不要讓美國將他們的價值加諸在尚比亞身上，我們需要捍衛自己。尚比亞不應該為了討好美國，而放棄我們的國家價值、社會常理、信仰與文化。既然我們與美國的雙邊關係，以及美國提供的援助，都與LGBTQ權利有關，尚比亞也許需要重新審視我們與美國的關係。」盧賓達表示。
烏干達國會在3月21日，通過反同性戀法案，只要總統約韋里．穆塞維尼（Yoweri Museveni）簽署該法案，未來烏干達人民只要被認定為同性戀、雙性戀與跨性別者，最高將會被判處20年的有期徒刑。而同性戀者若被舉報與孩童、身心障礙者間發生未經同意的性行為，則會被判處死刑。
根據《美國之音》的報導，人權運動人士認為，烏干達反同法案通過一事，將會在非洲激起反同性戀立法運動的漣漪。
泛非地區國際LGBTI聯合會（Pan Africa ILGA）的倡議經理羅伯特．阿卡托．阿茅佛（Robert Akoto Amoafo）也表示，烏干達反同法案令全非洲的LGBTQ群體感到非常擔憂。
早在烏干達反同立法引起全球關注之前，非洲54國當中，原本就有30國對LGBTQ權利採取反對立場，迦納、坦尚尼亞、尚比亞與肯亞都是反同國家。根據《半島電視台》的報導，肯亞總統威廉．魯托（William Ruto）、宗教領袖，以及政治學者，對最高法院於2023年2月做出的一項裁決表達不滿。肯亞最高法院在該裁決中，維持了下級法院的裁定結果，認定肯亞政府不得拒絕全國同性戀人權委員會（National Gay and Lesbian Human Rights Commission）的註冊。
肯亞普世聖公教會（Anglican Church）就表示，所謂的同性戀，是環境保護論者，為了減少地球的人口、阻止環境變遷，所創造出的險惡計謀。
「我是一個敬畏上帝的男人，不論法院的裁定結果為何，就算我們尊重法院，肯亞的文化、價值、基督宗教與伊斯蘭教，都不會允許女人跟女人結婚、男人跟男人結婚。」魯托告訴一家肯亞當地電視台。
肯亞的教育部長宣布，將會派遣牧師至各級學校，以防止LGBTQ人士的滲透。
新聞來源
- Will Uganda's Anti-Gay Bill Resonate Across Africa?（VOA）
- Why are Kenya and Uganda cracking down on LGBTQ rights?（Al Jazeera）
- Uganda Anti-Homosexuality bill: Life in prison for saying you're gay（CNN）
- US warned against gay agenda as Kamala due in Zambia（BBC）
- UN and US join chorus of condemnation against Uganda’s hardline anti-LGBT bill（CNN）
- Vice President Kamala Harris to visit Africa later this month（CNN）
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核稿編輯：楊士範
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