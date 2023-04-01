《我的第一本元宇宙指南》：元宇宙中的資料歸誰所有？是我的還是企業的？

文：金相均、吳丁錫

像是我的，又不是我的，又像屬於我的東西

大部分的元宇宙都是數位化的，在裡面的資訊與項目都是用數位的方式記錄與保管，那麼元宇宙中的資料歸誰所有呢？因為是我創造的，在上面活動的人是我，所以是我的？還是創造了元宇宙，替我們準備各種裝置的企業的呢？先說結論吧，元宇宙中的資料不屬於我們所有。

我把自己拍的照片或寫的文章上傳IG或FB等社群媒體的那一刻，那些資料就歸經營該平台的企業所有了，我只能修改或刪除文字、照片。但就算我刪除文章或徹底刪除帳號，我也無法刪除企業的備份資料或其他使用者分享的資料。所以，藝人或名人就算後悔之前上傳過FB文章，把它刪除了，那些文章依然留在各大平台上，變成一種問題。

那麼虛擬世界元宇宙中的遊戲又怎樣呢？我們在玩遊戲的過程中，可以培養角色，也可以買各種道具，像是刀、槍或飾品，但那些遊戲道具就完完全全屬於我了嗎？不，那些道具的所有權是歸公司的，不是我。其實，遊戲公司只有製作權，而沒有完全的所有權，玩家花錢只是買下那些道具的使用權。如果花了錢買遊戲道具，玩家就有道具的所有權，會造成很複雜的問題。

問題之一就是，當遊戲公司把原本的道具升級或換成別種道具時，就無法隨便更改玩家擁有的道具，得一一徵求每個玩家的同意。比方說，我買了一個星星飾品，遊戲公司想把外型改成月亮形狀，因為飾品歸我所有，遊戲公司就得先徵求我的同意。

另一個問題是不能終止遊戲。遊戲公司如果想結束經營那個遊戲，就必須花錢買回玩家購買的道具，不能隨便銷毀別人的財產。目前很少有元宇宙世界把資料或數位資產視為個人所有，等到未來越來越多的元宇宙出現，能應用在更廣闊的領域，包括工作、學習或日常活動，似乎也有些地方是得承認個人所有權的，到了那時，元宇宙才能有新的發展。

NPC，人工智慧有人權嗎？

史蒂芬．史匹伯導演的電影《A.I.人工智慧》中，出現了人們抓住機器人，把他們關起來，並一一殺死的殘忍畫面。雖說是機器人，但人類對長得跟自己一模一樣的機器人做出這種暴力行為，就算是電影，還是讓人很不舒服。

聽說在虛擬世界元宇宙的遊戲上，有玩家偷汽車，任意射殺非玩家角色。在虛擬世界中要怎麼與像是真實人類一樣的非玩家角色或人工智慧機器人打交道，是我們日後的課題。如果大家只享受新的遊戲空間帶來的探險、溝通方式還有成就，甚至進行暴力或破懷行為，卻不願意負起任何責任，那麼未來有可能真的發生電影中人類對機器人做的那些事。

不知道年紀、性別跟名字

大家的名字是誰取的？大多是父母或祖父母替我們取的吧。無論是在家裡或在學校和朋友玩，還是加入網站的時候，我們都會用到名字。可是，有一個空間不用名字；準確來說，是不必使用本名，可以自己取名，那就是元宇宙。在元宇宙中使用的是網名，所以具有匿名性。我們的年齡、長相、職業和本名不會被人知道。

全世界之所以掀起元宇宙狂熱的原因之一是，隨著環境的改變，人們渴望擺脫黑暗的現實世界，嚮往另一個自由世界。在這個自由的世界裡，匿名具有強大的力量。當大家知道對方不認識自己的時候，會怎麼想呢？覺得不安嗎？還是覺得自由。可能後者居多吧！當沒人知道我的真實身分，我可以毫無偏見地對待每個人，不會在意誰長得比我好看、誰的成績比我棒、誰賺的錢比我多、誰的口才比我流暢，在元宇宙人與人之間很容易發展友誼。

如果你的爸爸或媽媽想跟你溝通，跑進鏡像世界元宇宙平台ZEPETO對你的線上分身說「我是某某某，四十歲」，你會有什麼反應呢？聊天室的人大概會變得很安靜，接二連三地退出聊天室吧。這可以看出在小學生居多的元宇宙裡，小學生玩家面對年長者的困惑，還有不想被人知道真實姓名和年紀的心理。像這樣，在元宇宙中不需要知道你是誰、幾歲、是男是女，只要聊得來，大家就能當朋友。在元宇宙中可以隨時敞開心房，與人交流。

MZ世代常用的新語詞之一是「whoriend」，是Who加上friend的意思。MZ世代交朋友時不會詢問或計較對方的年紀、性別或國籍等，就像我們常看到歐洲年輕人與上了年紀的人像朋友一樣毫無顧忌地互喊名字。元宇宙沒有年齡與性別的偏見，只要聊得來，大家都可以當朋友。不過，元宇宙也有可能有壞人，所以大家要小心，如果發現有人有點奇怪，或者是不知道對方是好人還是壞人時，就應該向身邊的大人求助。

Photo Credit: 三民

書籍介紹

本文摘錄自《我的第一本元宇宙指南》，三民出版

作者：金相均、吳丁錫

譯者：黃莞婷

繪者：趙丙玉

【台灣第一本全面解釋元宇宙的科普讀本】探索元宇宙，就像一場尋寶遊戲！除了AR、VR、MINECRAFT……元宇宙的世界其實更寬廣。三星、LG、現代汽車集團的元宇宙顧問帶你入門，培養未來公民必備的科技素養。

我們常常聽到元宇宙，但元宇宙究竟是什麼呢？元宇宙可以簡單分為四類：

・擴增實境（AR）：把人類現實的形象與虛擬的形象重疊，展示成一個影像的技術，寶可夢就是擴增實境的代表。

・生命紀錄：人們在平台上分享生活的點滴，讓朋友能看到彼此的更多面向，社群媒體、真人實境節目都是生命紀錄的代表。

・鏡像世：把大家現在生活的現實世界的模樣與資訊，原封不動地複製出來的世界，MINECRAFT、外送平台都是鏡像世界的代表。

・虛擬世界（VR）：用電腦模擬的一個三維空間，人們可以透過視覺感官，體會身在另一個世界的感覺，動物森友會、第一人稱射擊遊戲都是虛擬世界的代表。

Photo Credit: 三民

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航