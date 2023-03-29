比起先還學貸，新鮮人應該先選擇投資嗎？｜又！賈芯文S2EP17

文：蕭汎如

根據統計資料，台灣大約有4成2的大學生，有助學貸款的壓力，還沒出社會就平均負債33.2萬。因此，新鮮人剛出社會拿到第一筆薪水，有學貸的人，可能會很直覺想趕快把錢拿來還學貸。但是也有人覺得，把還學貸的錢先拿來投資，用錢滾錢更有效率。到底哪個做法比較恰當呢？我們今天就來實際算算看，先還學貸或是先投資，這些方法各自有什麼優缺點。

學貸的還款規定：寬限期、只繳息期、緩繳期

根據教育部的規定，有一些措施可以幫助貸款人減輕還款壓力。首先，所有剛畢業或退伍的貸款人，都可以申請1年的「寬限期」，也就是說：在這1年內，可以不用繳學貸本金，也免繳學貸利息。再來是「只繳息期」，只繳息期的申請資格並沒有限定身份，申請時間通常會在「一年寬限期」過後。「只繳息期」白話來說，就是申請期間可以只繳學貸利息，先不用還學貸本金，每次申請最少1年、最多可以申請8年，需要分次申請。

接著就是限定身份才能申請的「緩繳期」，如果是低收入戶、中低收入戶，或是還款前一年內，每個月收入未達4萬元的貸款人，在申請完「寬限期」一年後，可以申請免還本金、免利息的「緩繳期」，一樣每次申請最少1年、最多可以申請8年，緩繳期間內的利息，全都會由政府吸收。（現行規定依照教育部109年8月1日的公告）

認識學貸規則之後，我們參考前面提到的台灣學生學貸金額數據，來設立計算標準。假設剛退伍，不申請寬限期、要直接開始還款的小明，身上負擔了33.2萬元的學貸，他打算用4年的時間還完債務。這時候，我們先用全知視角，看看本來每個月要拿來還債的錢，如果拿去投資，或先存起來，各自會發生什麼事呢？

先還學貸、先投資、先儲蓄，對於還款結果會有什麼不同影響？

選擇一：先還學貸

如果小明選擇「先還清學貸」的話，33.2萬元的學貸，在2022年升息後、年利率1.525%的條件下，除了本金之外，還要繳10,437元的利息。所以為了在4年內還完學貸，小明必須每月還款7,135元。

Photo Credit: 臺灣銀行

選擇二：先投資

如果小明先不還學貸，沒有申請1年的「寬限期」，而是申請4年的「只繳息期」，並且把剛才提到的每月還款預算7,135元，扣掉每個月要繳的利息之後，拿去定期定額投資0050，那可能會發生什麼事情呢？首先，可以投資的錢，是還款預算減掉每月要支付的利息。利息總共是10,437元，申請4年的「只繳息期」，等於每月平均要繳217元的利息，也就是說，小明每個月可以投資0050的金額是6,918元。

再來就是投資報酬率的部分。因為未來不可預測，因此我們採用的數據，是參考2019年1月到2022年12月之間，投資0050的真實漲跌來做推算。假設小明每月定期定額6,918元，4年後全部累積投入金額是332,064元，如果股利沒有再拿來繼續投資的話，最後資產總值會變成375,350元，年化報酬率是4.85%。這時候把這筆錢扣除投資手續費後，全部拿來一次還完學貸，小明還會剩下42,815元。

Photo Credit: MoneyDJ理財網

這樣看起來把錢先拿去投資，從2019年到2022年的數據來看，的確會賺錢。但是過去4年賺錢，不代表未來也一定會穩賺不賠。如果想再保守一點，我們可以再來看看第三個選擇。

選擇三：先儲蓄

如果小明一樣申請4年的「只繳息期」，沒有申請寬限期，但是他把每月還款預算，扣掉利息之後的錢全部拿去活存，那結果會是什麼呢？在這個情境裡，小明每個月一樣平均要繳217元的利息，所以每個月可以存活存的錢同樣是6,918元。如果參考2023年3月臺灣銀行的活存利率，用0.455%來計算，那過了4年之後，小明「零存整付」累積的金額，會是335,167元。這筆錢拿來一次還完學貸後，還會剩下3,167元。

Photo Credit: 富邦銀行

現在我們綜合比較這幾個選擇的結果。過了4年之後，三個方案都可以把學貸還清，但是差別在於選擇第一個方案的話，還完債務之後，不會剩下多餘的錢。而選擇第二個方案的話，依照過去4年的股市數據，看起來先投資的確會比先還債更划算，但是要記得股市波動難以預測，所以過去4年賺錢，不代表未來也一定會獲利。而第三個方案，可以讓小明較高機率避免賠錢的危險，不過因為銀行利率也會隨著景氣波動，所以如果遇上像2019年0.04%比較低的年利率，活存4年的存款還完學貸後，就會只剩300多塊了。

還是要再提醒大家，我們剛剛做的都是理性的假設，還學貸的錢究竟該如何運用，除了考慮投資市場的風險之外，還有其他會影響的變動因子也需要考量。像是賺了錢先去投資而不是還學貸，選擇「先不還債」要背負的精神壓力其實不小，每個人可以承受的的風險程度都不一樣。還有，我們真的能抵擋住愛消費的「人性」嗎？每個月的還款預算，真的都能乖乖拿去投資，不會不小心拿去買別的東西嗎？這些變因都會影響投資結果。

不管是想要趕快把債務還清，還是想要投資獲利後再來還貸款，又或者是想要邊還錢邊投資，學貸的償還方式都沒有標準答案，但希望經過我們的比較，可以給正在煩惱怎麼還學貸的貸款人一些參考。

也再提醒大家，前面的試算結果，是沒有利用「一年寬限期」的算法。如果有學貸的負擔，建議可以先利用寬限期不用繳本金、利息的這一年，盡量存到10萬元左右的緊急預備金，未來如果要轉換工作、或是面臨偶爾薪水不穩定的時候，也可以暫時不用擔心還不出學貸，對自己會更有保障。