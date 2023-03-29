比起先還學貸，新鮮人應該先選擇投資嗎？｜又！賈芯文S2EP17
我們想讓你知道的是
根據統計資料，台灣大約有4成2的大學生，有助學貸款的壓力，還沒出社會就平均負債33.2萬。因此，新鮮人剛出社會拿到第一筆薪水，有學貸的人，可能會很直覺想趕快把錢拿來還學貸。但是也有人覺得，把還學貸的錢先拿來投資，用錢滾錢更有效率。
文：蕭汎如
根據統計資料，台灣大約有4成2的大學生，有助學貸款的壓力，還沒出社會就平均負債33.2萬。因此，新鮮人剛出社會拿到第一筆薪水，有學貸的人，可能會很直覺想趕快把錢拿來還學貸。但是也有人覺得，把還學貸的錢先拿來投資，用錢滾錢更有效率。到底哪個做法比較恰當呢？我們今天就來實際算算看，先還學貸或是先投資，這些方法各自有什麼優缺點。
學貸的還款規定：寬限期、只繳息期、緩繳期
根據教育部的規定，有一些措施可以幫助貸款人減輕還款壓力。首先，所有剛畢業或退伍的貸款人，都可以申請1年的「寬限期」，也就是說：在這1年內，可以不用繳學貸本金，也免繳學貸利息。再來是「只繳息期」，只繳息期的申請資格並沒有限定身份，申請時間通常會在「一年寬限期」過後。「只繳息期」白話來說，就是申請期間可以只繳學貸利息，先不用還學貸本金，每次申請最少1年、最多可以申請8年，需要分次申請。
接著就是限定身份才能申請的「緩繳期」，如果是低收入戶、中低收入戶，或是還款前一年內，每個月收入未達4萬元的貸款人，在申請完「寬限期」一年後，可以申請免還本金、免利息的「緩繳期」，一樣每次申請最少1年、最多可以申請8年，緩繳期間內的利息，全都會由政府吸收。（現行規定依照教育部109年8月1日的公告）
認識學貸規則之後，我們參考前面提到的台灣學生學貸金額數據，來設立計算標準。假設剛退伍，不申請寬限期、要直接開始還款的小明，身上負擔了33.2萬元的學貸，他打算用4年的時間還完債務。這時候，我們先用全知視角，看看本來每個月要拿來還債的錢，如果拿去投資，或先存起來，各自會發生什麼事呢？
先還學貸、先投資、先儲蓄，對於還款結果會有什麼不同影響？
選擇一：先還學貸
如果小明選擇「先還清學貸」的話，33.2萬元的學貸，在2022年升息後、年利率1.525%的條件下，除了本金之外，還要繳10,437元的利息。所以為了在4年內還完學貸，小明必須每月還款7,135元。
選擇二：先投資
如果小明先不還學貸，沒有申請1年的「寬限期」，而是申請4年的「只繳息期」，並且把剛才提到的每月還款預算7,135元，扣掉每個月要繳的利息之後，拿去定期定額投資0050，那可能會發生什麼事情呢？首先，可以投資的錢，是還款預算減掉每月要支付的利息。利息總共是10,437元，申請4年的「只繳息期」，等於每月平均要繳217元的利息，也就是說，小明每個月可以投資0050的金額是6,918元。
再來就是投資報酬率的部分。因為未來不可預測，因此我們採用的數據，是參考2019年1月到2022年12月之間，投資0050的真實漲跌來做推算。假設小明每月定期定額6,918元，4年後全部累積投入金額是332,064元，如果股利沒有再拿來繼續投資的話，最後資產總值會變成375,350元，年化報酬率是4.85%。這時候把這筆錢扣除投資手續費後，全部拿來一次還完學貸，小明還會剩下42,815元。
這樣看起來把錢先拿去投資，從2019年到2022年的數據來看，的確會賺錢。但是過去4年賺錢，不代表未來也一定會穩賺不賠。如果想再保守一點，我們可以再來看看第三個選擇。
選擇三：先儲蓄
如果小明一樣申請4年的「只繳息期」，沒有申請寬限期，但是他把每月還款預算，扣掉利息之後的錢全部拿去活存，那結果會是什麼呢？在這個情境裡，小明每個月一樣平均要繳217元的利息，所以每個月可以存活存的錢同樣是6,918元。如果參考2023年3月臺灣銀行的活存利率，用0.455%來計算，那過了4年之後，小明「零存整付」累積的金額，會是335,167元。這筆錢拿來一次還完學貸後，還會剩下3,167元。
現在我們綜合比較這幾個選擇的結果。過了4年之後，三個方案都可以把學貸還清，但是差別在於選擇第一個方案的話，還完債務之後，不會剩下多餘的錢。而選擇第二個方案的話，依照過去4年的股市數據，看起來先投資的確會比先還債更划算，但是要記得股市波動難以預測，所以過去4年賺錢，不代表未來也一定會獲利。而第三個方案，可以讓小明較高機率避免賠錢的危險，不過因為銀行利率也會隨著景氣波動，所以如果遇上像2019年0.04%比較低的年利率，活存4年的存款還完學貸後，就會只剩300多塊了。
還是要再提醒大家，我們剛剛做的都是理性的假設，還學貸的錢究竟該如何運用，除了考慮投資市場的風險之外，還有其他會影響的變動因子也需要考量。像是賺了錢先去投資而不是還學貸，選擇「先不還債」要背負的精神壓力其實不小，每個人可以承受的的風險程度都不一樣。還有，我們真的能抵擋住愛消費的「人性」嗎？每個月的還款預算，真的都能乖乖拿去投資，不會不小心拿去買別的東西嗎？這些變因都會影響投資結果。
不管是想要趕快把債務還清，還是想要投資獲利後再來還貸款，又或者是想要邊還錢邊投資，學貸的償還方式都沒有標準答案，但希望經過我們的比較，可以給正在煩惱怎麼還學貸的貸款人一些參考。
也再提醒大家，前面的試算結果，是沒有利用「一年寬限期」的算法。如果有學貸的負擔，建議可以先利用寬限期不用繳本金、利息的這一年，盡量存到10萬元左右的緊急預備金，未來如果要轉換工作、或是面臨偶爾薪水不穩定的時候，也可以暫時不用擔心還不出學貸，對自己會更有保障。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。