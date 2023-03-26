經典賽日韓大戰被韓媒視為「東京慘案」，過激的國族想像、世仇對決值得省思

眾所期待的世界棒球經典賽，於22日結束全部賽程，而此次由全勝隊伍日本隊以3比2力克美國隊，繼2009年再度拿下暌違14年的冠軍。

而這幾週的比賽賽程，讓世界的棒球迷看得血脈噴張。不論是實至名歸大賽MVP「二刀流」大谷翔平的最後三振、於準決賽「村神」村上宗隆再見安打逆轉墨西哥比賽，抑或是前屆衛冕隊伍美國全隊高達2億美元（折合新台幣約62億台幣）的超豪華打線，乃至台灣英雄「國防部長」張育成滿貫砲，再到登上國際各大媒體的台灣吸睛的加油隊等等，都構成這一場經典賽事的風景。

不知熱愛棒球的球迷，印象最深刻的是哪個場景呢？

當激情過後，反觀這場四年一度的世界棒球經典賽，由美國職棒大聯盟與世界棒壘球聯盟所共同策劃的國際賽事，其中也引發一些議題討論。諸如棒球運動是否可否像世界杯足球賽一般，引來全球風潮，吸引更多球迷關注動輒打上兩、三小時、九局的「長」賽事，而其背後的棒球商機，也是主辦單位關切之處。

此外，諸如藉由棒球賽事，讓潛在選手有其發揮舞台，增加其曝光機會與球探情資，好作為選手未來發展的評估，更上層樓，甚則讓站穩大聯盟的選手提早「熱身」準備球季，同時將他們的球技更有機會呈現給世界各國觀眾，提升其知名度。

若言世界棒球經典賽是一場球員「商品化」、「球季秀」大展，也不為過，但其中仍是有其風險，諸如選手為國出賽，若不小心受傷，影響到其球員大聯盟正規賽事，恐讓原雇主球隊頭痛，諸如波多黎各晉級八強賽，隊伍的王牌終結者狄亞茲（Edwin Diaz）於慶祝過程中受傷，最後慘遭坐輪椅退場場景，眾人歷歷在目。

甚則，賽事內的「排名」判準也曾引來爭辯。諸如中華隊所屬的A組預賽，五支球隊皆是2勝2敗，但中華隊打贏義大利、荷蘭兩大勁敵後，卻因比較「失分率」，古巴與義大利分居一、二名晉級，而荷蘭排名第三、巴拿馬排名第四，而中華隊因其失分率最高，排名墊底，導致下屆得從資格賽打起，讓許多台灣球迷大喊不滿。