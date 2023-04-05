《日本名醫教你飲酒的科學》：「有顏色的酒」比較容易導致宿醉，是真的嗎？
我們想讓你知道的是
想要享受美酒，但又不希望傷了身體——本書作者、身為資深好酒者的葉石香織和萬千酒友一樣，都為此深深地感到擔憂。無法割捨愛酒的她，藉由自身「飲酒記者」的專業背景，彙整出七大重要主題，並採訪各大疾病專家、鑽研酒對人體影響的研究學者，蒐集科學、客觀的相關資料，以利真實理解飲酒對於人體所產生的影響。
文：葉石香織（葉石かおり）
【充滿謎的「宿醉」真相】
宿醉的機制依然不明
喝酒的人幾乎誰都體驗過，卻也都不想再次體驗的就是「宿醉」了。
宿醉無疑是因為喝過頭所導致的，但引發宿醉的機制卻依然包藏在謎霧當中。
事實上，我也試著問過周遭喜歡喝酒的人，但大多數的人都無法正確掌握宿醉的原因。飲酒當天的身體狀況、空腹程度、酒類混飲、是否備有醒酒水、飲用蒸餾酒或是釀造酒等等因素，都可能有或沒有導致宿醉情況的發生。我自己也曾經發生過這樣的情況，同樣分量的酒，前一週喝完一點事都沒有，但這週喝了之後隔天卻變得什麼事都沒辦法做。
關於酒精與健康的研究，在日本具有代表性的久里濱醫療中心院長樋口進醫師表示：「宿醉的原因，其中的機制令人驚訝地依然不明」。
舉例來說，有種見解認為，在分解酒精的過程中產生的乙醛應該就是造成宿醉的原因。乙醛對人體有害，會引發臉紅、嘔吐、心悸、想睡覺等潮紅反應。而這些，都跟宿醉的症狀有著共通之處。
然而，樋口醫師表示：「即使幫宿醉的人檢查，從血液裡檢測到的乙醛數值，也都幾乎是零。」
根據樋口醫師的說法，喝酒臉不會變紅的人——也就是對酒精耐受性高的人，即便在他們喝酒的當下進行檢查，也幾乎檢測不出乙醛的存在。這可以認為是因為乙醛在其體內很快就被分解掉的緣故。
然而即使是那些一喝酒臉就會變紅的人，「也只有在一開始的階段能檢測出乙醛，隨著時間經過，乙醛就無法再被檢測到了。由於這樣的情況，也可以認為乙醛並非是造成宿醉的直接原因。」（樋口醫師）
不過，也有研究報告顯示，喝酒臉會變紅的人容易宿醉。對此，樋口醫師表示：「跟宿醉有關的，也有可能並非是乙醛這種物質，而是其所帶來的『後遺症』。」
實際上是「戒斷症狀的輕量版」？
那麼，對於宿醉的原因或機制，現在我們究竟知道些什麼呢？
從目前被認為是宿醉機制（助長要素）的可能原因中，樋口醫師列舉出了其中幾項。
雖說樋口醫師幫忙列舉出了這些項目，但說來慚愧，幾乎所有的項目我都沒辦法理解。尤其不能理解的是第一個「脫離症狀」。實際上，這是指酒精成癮患者在控制酒精攝取量時，會出現的「脫離症狀」，也就是一般俗稱的「戒斷症狀」。
「有種說法是，宿醉的原因乃是『輕度的酒精戒斷症狀』。飲用酒精會讓腦部產生『機能變化』，雖然之後發生機能變化的腦部，會恢復到原來的狀態，但此時也會出現一些典型症狀，例如：想吐、心悸、出冷汗、手抖等等。這類讓人不舒服的症狀，也就是一般俗稱的『戒斷症狀』了。酒精成癮的患者由於難以忍受這樣的戒斷症狀，會持續飲用酒精，於是腦部就繼續保持在產生機能變化的狀態中。」（樋口醫師）
舉例來說，喝完酒後就寢，雖然容易入睡，但有時會在半夜就醒過來。雖然可能是因為淺眠的關係，不過也有人認為這或許是戒斷症狀的一種。「酒精成癮患者會因為戒斷症狀而難以成眠。也就是說，喝完酒就寢時睡眠之所以變淺，正是因為『產生了戒斷症狀的輕量版』。」（樋口醫師）
若宿醉是「微酒精戒斷症狀」的話，那絕對不建議的，就是在因宿醉而感覺難受時，還來上一杯「解醉酒」了。雖然終究只是暫時性地，但不可否認喝瞭解醉酒確實可以消除當下不舒服的症狀，讓人變得輕快起來。不過，這跟有酒精成癮的人「因為忍受不住戒斷症狀而喝酒，想獲得暫時的紓解」其實是同樣的事情。
附帶一提，我有位經營酒吧的朋友，因為「微酒精戒斷症狀」不停重複發生，最後成為了酒精成癮患者，可別輕視了這個「小小的宿醉」。
然而，根據樋口醫師所說，觀察腦波檢查的結果發現，戒斷時期與宿醉時期出現了完全相反的型態，所以也有研究者據此反對了先前所提到的解釋。
激素的變化會助長脫水與低血糖
宿醉機制的候補原因，其他還有像是激素異常、脫水、低血糖、酸鹼性不平衡、發炎反應等等，在這裡出現了許多平時不常聽到的詞彙。
據樋口醫師表示，從酒醉狀態進展到宿醉狀態的過程中，有些激素的分泌狀態有了很大的變化。具體來說，會降低控制尿量的抗利尿激素（Antidiuretic Hormone, ADH），還有與排尿及調整血壓有關的醛固酮（Aldosterone）、腎素（Renin）等皆是。有可能是因為這些激素的分泌狀態發生變化，引發了脫水及低血糖等宿醉症狀。
「酒精會抑制抗利尿激素，因此就像大家實際感受到的一樣，喝了酒尿會變多、常跑廁所。尿液的量增加了，身體就會處於脫水狀態，可以說是因此引發了宿醉特有的口渴、嘔吐、倦怠感、頭痛等。」（樋口醫師）
還有，能降低血糖值的激素胰島素（Insulin），以及能夠升高血糖值的激素升糖素（Glucagon）之分泌也都會有變化，因而導致低血糖狀態。低血糖所引發的典型症狀，如：身體變得沉重無力、感覺噁心、冒冷汗、頭痛等，也都是宿醉時經常可以看到的症狀。
另外在宿醉時，身體的酸性與鹼性間的平衡（酸鹼平衡），傾向於酸性，這會導致疲勞感增強。此外，更已經知道宿醉狀態下，發炎反應的標記會處在高數值，這似乎就是宿醉時，消炎止痛藥物能夠發揮某種程度效果的根據了。
【防止宿醉，聰明的飲酒法】
有顏色的酒 容易導致宿醉的原因
雖說至今還不清楚宿醉的機制，但有種說法是——可以把宿醉當成酒精成癮的「戒斷症狀輕量版」。聽到這個說法，真的希望自己不要再出現宿醉的情況了。
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna