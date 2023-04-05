《日本名醫教你飲酒的科學》：「有顏色的酒」比較容易導致宿醉，是真的嗎？

文：葉石香織（葉石かおり）

【充滿謎的「宿醉」真相】

宿醉的機制依然不明

喝酒的人幾乎誰都體驗過，卻也都不想再次體驗的就是「宿醉」了。

宿醉無疑是因為喝過頭所導致的，但引發宿醉的機制卻依然包藏在謎霧當中。

事實上，我也試著問過周遭喜歡喝酒的人，但大多數的人都無法正確掌握宿醉的原因。飲酒當天的身體狀況、空腹程度、酒類混飲、是否備有醒酒水、飲用蒸餾酒或是釀造酒等等因素，都可能有或沒有導致宿醉情況的發生。我自己也曾經發生過這樣的情況，同樣分量的酒，前一週喝完一點事都沒有，但這週喝了之後隔天卻變得什麼事都沒辦法做。

關於酒精與健康的研究，在日本具有代表性的久里濱醫療中心院長樋口進醫師表示：「宿醉的原因，其中的機制令人驚訝地依然不明」。

舉例來說，有種見解認為，在分解酒精的過程中產生的乙醛應該就是造成宿醉的原因。乙醛對人體有害，會引發臉紅、嘔吐、心悸、想睡覺等潮紅反應。而這些，都跟宿醉的症狀有著共通之處。

然而，樋口醫師表示：「即使幫宿醉的人檢查，從血液裡檢測到的乙醛數值，也都幾乎是零。」

根據樋口醫師的說法，喝酒臉不會變紅的人——也就是對酒精耐受性高的人，即便在他們喝酒的當下進行檢查，也幾乎檢測不出乙醛的存在。這可以認為是因為乙醛在其體內很快就被分解掉的緣故。

然而即使是那些一喝酒臉就會變紅的人，「也只有在一開始的階段能檢測出乙醛，隨著時間經過，乙醛就無法再被檢測到了。由於這樣的情況，也可以認為乙醛並非是造成宿醉的直接原因。」（樋口醫師）

不過，也有研究報告顯示，喝酒臉會變紅的人容易宿醉。對此，樋口醫師表示：「跟宿醉有關的，也有可能並非是乙醛這種物質，而是其所帶來的『後遺症』。」

實際上是「戒斷症狀的輕量版」？

那麼，對於宿醉的原因或機制，現在我們究竟知道些什麼呢？

從目前被認為是宿醉機制（助長要素）的可能原因中，樋口醫師列舉出了其中幾項。

雖說樋口醫師幫忙列舉出了這些項目，但說來慚愧，幾乎所有的項目我都沒辦法理解。尤其不能理解的是第一個「脫離症狀」。實際上，這是指酒精成癮患者在控制酒精攝取量時，會出現的「脫離症狀」，也就是一般俗稱的「戒斷症狀」。

「有種說法是，宿醉的原因乃是『輕度的酒精戒斷症狀』。飲用酒精會讓腦部產生『機能變化』，雖然之後發生機能變化的腦部，會恢復到原來的狀態，但此時也會出現一些典型症狀，例如：想吐、心悸、出冷汗、手抖等等。這類讓人不舒服的症狀，也就是一般俗稱的『戒斷症狀』了。酒精成癮的患者由於難以忍受這樣的戒斷症狀，會持續飲用酒精，於是腦部就繼續保持在產生機能變化的狀態中。」（樋口醫師）

舉例來說，喝完酒後就寢，雖然容易入睡，但有時會在半夜就醒過來。雖然可能是因為淺眠的關係，不過也有人認為這或許是戒斷症狀的一種。「酒精成癮患者會因為戒斷症狀而難以成眠。也就是說，喝完酒就寢時睡眠之所以變淺，正是因為『產生了戒斷症狀的輕量版』。」（樋口醫師）

若宿醉是「微酒精戒斷症狀」的話，那絕對不建議的，就是在因宿醉而感覺難受時，還來上一杯「解醉酒」了。雖然終究只是暫時性地，但不可否認喝瞭解醉酒確實可以消除當下不舒服的症狀，讓人變得輕快起來。不過，這跟有酒精成癮的人「因為忍受不住戒斷症狀而喝酒，想獲得暫時的紓解」其實是同樣的事情。

附帶一提，我有位經營酒吧的朋友，因為「微酒精戒斷症狀」不停重複發生，最後成為了酒精成癮患者，可別輕視了這個「小小的宿醉」。

然而，根據樋口醫師所說，觀察腦波檢查的結果發現，戒斷時期與宿醉時期出現了完全相反的型態，所以也有研究者據此反對了先前所提到的解釋。

激素的變化會助長脫水與低血糖

宿醉機制的候補原因，其他還有像是激素異常、脫水、低血糖、酸鹼性不平衡、發炎反應等等，在這裡出現了許多平時不常聽到的詞彙。

據樋口醫師表示，從酒醉狀態進展到宿醉狀態的過程中，有些激素的分泌狀態有了很大的變化。具體來說，會降低控制尿量的抗利尿激素（Antidiuretic Hormone, ADH），還有與排尿及調整血壓有關的醛固酮（Aldosterone）、腎素（Renin）等皆是。有可能是因為這些激素的分泌狀態發生變化，引發了脫水及低血糖等宿醉症狀。

「酒精會抑制抗利尿激素，因此就像大家實際感受到的一樣，喝了酒尿會變多、常跑廁所。尿液的量增加了，身體就會處於脫水狀態，可以說是因此引發了宿醉特有的口渴、嘔吐、倦怠感、頭痛等。」（樋口醫師）

還有，能降低血糖值的激素胰島素（Insulin），以及能夠升高血糖值的激素升糖素（Glucagon）之分泌也都會有變化，因而導致低血糖狀態。低血糖所引發的典型症狀，如：身體變得沉重無力、感覺噁心、冒冷汗、頭痛等，也都是宿醉時經常可以看到的症狀。

另外在宿醉時，身體的酸性與鹼性間的平衡（酸鹼平衡），傾向於酸性，這會導致疲勞感增強。此外，更已經知道宿醉狀態下，發炎反應的標記會處在高數值，這似乎就是宿醉時，消炎止痛藥物能夠發揮某種程度效果的根據了。

【防止宿醉，聰明的飲酒法】

有顏色的酒 容易導致宿醉的原因

雖說至今還不清楚宿醉的機制，但有種說法是——可以把宿醉當成酒精成癮的「戒斷症狀輕量版」。聽到這個說法，真的希望自己不要再出現宿醉的情況了。