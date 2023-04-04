【小說】《升級UPGRADE》選摘：基因保護局的新看板掠過我眼前，上面寫著「編輯基因是聯邦罪行」

文：布萊克．克勞奇（Blake Crouch）

我們在國際航廈的一處酒吧裡找到韓立克．索倫，三十分鐘後，他便要搭乘超級噴射機前往東京。

在今晚以前，我只在國際刑警組織的照片和監視器影像中看過他。他本尊不怎麼起眼—頂多一六八公分高，腳穿聖羅蘭的復古球鞋，身上的設計款帽T遮住了大半張臉。他帶著一本書坐在吧台遠端，還開了一瓶庫克香檳。

我在他身邊的高腳凳坐下，把識別證擱在我倆之間的吧台上。識別證上是一隻展翅環抱DNA雙鼓螺旋分子的禿鷹。接下來的好一會兒，什麼事也沒發生。我甚至不確定他是否看見了在圓形吊燈下閃閃發亮的識別證。但接著，他轉頭看向我。

我朝他咧個微笑。

他闔上書。就算他心裡緊張，外表也看不出來。他用那雙冷冽的北歐藍眼眸瞪著我看。

「嗨，韓立克，」我說：「我是GPA基因保護局的探員，蘭姆西。」

「你們覺得我做了什麼事？」

他三十三年前出生於奧斯陸，但在倫敦受教育，當年他母親是派駐當地的外交官。從他的口音中，我聽得出那個城市的腔調。

「關於這點，我們何不換個地方聊聊？」

酒保注意到我的識別證，這時正看著我們。他可能擔心收不到帳。

「我的登機時間快到了。」索倫說。

「你不去東京了。今晚不會去。」

他下顎的肌肉抽緊，目光閃爍。他把長及下巴的金髮塞到耳後，環顧酒吧，隨後再看向出境大廳裡熙來攘往的旅客。

「看到坐在我們後面那張高腳凳上的女人了嗎？」我問道：「一頭金色長髮，穿著深藍色風衣的那個。她是我的搭檔奈特曼探員。機場警方就等在兩側走廊上。聽著，我可以把你拖出去，或者你也可以自己好好走。全看你囉，但你得現在就決定。」

我不覺得他會跑。機場警戒森嚴，索倫一定也明白逃脫的可能性不高。但絕望的人自有狗急跳牆的作法。

他再次環顧四周才看向我。接著，他嘆了一口氣，迅速喝掉香檳，拎起放在地上的背包。

我們開車回城裡，負責駕駛公司這輛愛迪生改裝車的是娜汀．奈特曼。夜裡這個時候，七十號州際公路基本上沒什麼車。

索倫坐在後座，雙手上了束帶固定在背後。我檢查過他的隨身行李—一只古馳郵差包，而裡頭唯一引起我關注的是筆電，但我們得要拿到聯邦授權才能看。

「你是羅根．蘭姆西，對吧？」索倫問道，這是我們帶他出機場後他首度開口。

「沒錯。」

「你媽是蜜麗安．蘭姆西？」

「對。」我盡可能保持語氣淡然。這不是頭一回有嫌犯點出這件事。他沒再說什麼。但我感覺到娜汀的視線。

我看向窗外。車子已到市郊，時速一百九十公里。電動車的雙引擎幾乎沒有聲音。透過延伸到兩旁的深色玻璃，基因保護局的新看板飛速掠過我眼前—這是最新的公眾警示活動之一。

白色背板以黑色大字寫著：

編輯基因是聯邦罪行 ＃GPA

遠處的丹佛市區逐漸逼近了。

「半哩」摩天高樓直衝天際，發亮的尖端宛如光箭。

我們這裡的時間是凌晨一點，也就是說，華盛頓特區現在是三點。

我想到位在阿靈頓的家中沉沉入睡的家人。

妻子貝絲。

正值叛逆期的女兒艾娃。

如果今晚一切順利，明天傍晚，我會來得及回家吃晚餐。我們計畫週末到雪蘭多瓦河谷，在國家公園的天際線大道上欣賞多彩的秋色。

我們又經過另一面看板：

小錯足以引發大災難 ＃GPA ＃慎記

我看過這面看板，痛苦瞬間襲來—喉頭深處發疼。我們犯下的罪孽，必會留下痕跡。

我沒有抗拒，也沒試圖壓下痛苦。

就這麼放任著，直到痛苦消退。

基因保護局（GPA）的丹佛地區辦公室位在萊克伍德一處不起眼的辦公區，這地方能稱得上地區辦公室，已經是客氣的說法。

辦公室占了建築物一整層樓，規模很簡單，有一間拘留室、一間偵訊室、一間分子生物實驗室和一間軍械室。基因保護局在許多大城市裡都沒有地區辦公室，但因為丹佛是美西的超高速鐵路運轉中心，在此地設置基地也算合理。

基因保護局成立不久，但成長快速。相對於員工人數高達四萬的聯邦調查局，我們編制僅僅五百人。像我和娜汀這樣的特別探員有五十人，而且全都部署在華盛頓特區，一旦基因保護局情資中心懷疑哪裡有非法的地下基因實驗室，我們隨時可以快速介入。

娜汀繞到低矮建築後方，把車子駛進員工出入口，開向電梯間。她把車停在一輛裝甲車後面。這時，四名生物特勤組隊員正把裝備攤放在水泥地上。他們在做最後的武器檢查，稍後根據我們即將從索倫口中問出的資訊，就要進行黎明前的掃蕩任務—重點是我們必須馬上從索倫口中問出點資訊。

我幫著我們的嫌犯從後座下車，三人一起搭電梯到三樓。

一進到偵訊室，我立刻剪斷束帶，讓索倫坐在金屬桌後。將嫌犯的雙手扣在焊接在金屬桌面的固定手銬上，這麼做比較不至於招來抱怨。

娜汀去倒咖啡。

我在索倫對面坐下。

「你不是應該宣讀我的權利之類的話嗎？」他問道。

「光憑基因保護法案，我們可以就這麼拘留你七十二小時。」

「法西斯獨裁分子。」

我聳聳肩。他說的其實也沒錯。

我把索倫的書放在桌上，期待他會有所反應。

「卡繆的書迷？」我問道。

「是啊，我收藏他作品的稀有珍藏版。」

那是一本《異鄉人》的早期精裝本。我謹慎地翻頁。

「書很乾淨，沒問題。」索倫說。

我在找的是頁面上變硬的小點，這代表紙張曾經打濕，有微小的圓形汙點。大量DNA或質體說不定會隱藏在尋常書本的紙頁上—這些東西只要微升滴液的分量，留在紙張上乾燥，然後再經過活化，就能做各種利用。即便像《異鄉人》這樣輕薄的小說也可貯藏無限多的基因資訊，每一頁都可能藏著不同哺乳動物的基因定序、恐怖疾病或是化合物，配備齊全的地下實驗室完全能夠啟動其中任何一項。