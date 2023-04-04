【小說】《升級UPGRADE》選摘：基因保護局的新看板掠過我眼前，上面寫著「編輯基因是聯邦罪行」
我們想讓你知道的是
羅根不太想提自己的姓氏，他日日低調工作，內心卻飽受罪惡感折磨，因為他的頂尖科學家母親一個失手，讓兩百萬人陷入災難……他放棄科學研究，進入基因保護局擔任探員，專門追捕濫行改造基因的罪犯。一次行動中，他遭遇病毒炸彈，防護破損，傷勢嚴重，所幸經過治療，醫師確認：他乾淨無虞，沒有感染。
文：布萊克．克勞奇（Blake Crouch）
我們在國際航廈的一處酒吧裡找到韓立克．索倫，三十分鐘後，他便要搭乘超級噴射機前往東京。
在今晚以前，我只在國際刑警組織的照片和監視器影像中看過他。他本尊不怎麼起眼—頂多一六八公分高，腳穿聖羅蘭的復古球鞋，身上的設計款帽T遮住了大半張臉。他帶著一本書坐在吧台遠端，還開了一瓶庫克香檳。
我在他身邊的高腳凳坐下，把識別證擱在我倆之間的吧台上。識別證上是一隻展翅環抱DNA雙鼓螺旋分子的禿鷹。接下來的好一會兒，什麼事也沒發生。我甚至不確定他是否看見了在圓形吊燈下閃閃發亮的識別證。但接著，他轉頭看向我。
我朝他咧個微笑。
他闔上書。就算他心裡緊張，外表也看不出來。他用那雙冷冽的北歐藍眼眸瞪著我看。
「嗨，韓立克，」我說：「我是GPA基因保護局的探員，蘭姆西。」
「你們覺得我做了什麼事？」
他三十三年前出生於奧斯陸，但在倫敦受教育，當年他母親是派駐當地的外交官。從他的口音中，我聽得出那個城市的腔調。
「關於這點，我們何不換個地方聊聊？」
酒保注意到我的識別證，這時正看著我們。他可能擔心收不到帳。
「我的登機時間快到了。」索倫說。
「你不去東京了。今晚不會去。」
他下顎的肌肉抽緊，目光閃爍。他把長及下巴的金髮塞到耳後，環顧酒吧，隨後再看向出境大廳裡熙來攘往的旅客。
「看到坐在我們後面那張高腳凳上的女人了嗎？」我問道：「一頭金色長髮，穿著深藍色風衣的那個。她是我的搭檔奈特曼探員。機場警方就等在兩側走廊上。聽著，我可以把你拖出去，或者你也可以自己好好走。全看你囉，但你得現在就決定。」
我不覺得他會跑。機場警戒森嚴，索倫一定也明白逃脫的可能性不高。但絕望的人自有狗急跳牆的作法。
他再次環顧四周才看向我。接著，他嘆了一口氣，迅速喝掉香檳，拎起放在地上的背包。
我們開車回城裡，負責駕駛公司這輛愛迪生改裝車的是娜汀．奈特曼。夜裡這個時候，七十號州際公路基本上沒什麼車。
索倫坐在後座，雙手上了束帶固定在背後。我檢查過他的隨身行李—一只古馳郵差包，而裡頭唯一引起我關注的是筆電，但我們得要拿到聯邦授權才能看。
「你是羅根．蘭姆西，對吧？」索倫問道，這是我們帶他出機場後他首度開口。
「沒錯。」
「你媽是蜜麗安．蘭姆西？」
「對。」我盡可能保持語氣淡然。這不是頭一回有嫌犯點出這件事。他沒再說什麼。但我感覺到娜汀的視線。
我看向窗外。車子已到市郊，時速一百九十公里。電動車的雙引擎幾乎沒有聲音。透過延伸到兩旁的深色玻璃，基因保護局的新看板飛速掠過我眼前—這是最新的公眾警示活動之一。
白色背板以黑色大字寫著：
編輯基因是聯邦罪行
＃GPA
遠處的丹佛市區逐漸逼近了。
「半哩」摩天高樓直衝天際，發亮的尖端宛如光箭。
我們這裡的時間是凌晨一點，也就是說，華盛頓特區現在是三點。
我想到位在阿靈頓的家中沉沉入睡的家人。
妻子貝絲。
正值叛逆期的女兒艾娃。
如果今晚一切順利，明天傍晚，我會來得及回家吃晚餐。我們計畫週末到雪蘭多瓦河谷，在國家公園的天際線大道上欣賞多彩的秋色。
我們又經過另一面看板：
小錯足以引發大災難
＃GPA ＃慎記
我看過這面看板，痛苦瞬間襲來—喉頭深處發疼。我們犯下的罪孽，必會留下痕跡。
我沒有抗拒，也沒試圖壓下痛苦。
就這麼放任著，直到痛苦消退。
基因保護局（GPA）的丹佛地區辦公室位在萊克伍德一處不起眼的辦公區，這地方能稱得上地區辦公室，已經是客氣的說法。
辦公室占了建築物一整層樓，規模很簡單，有一間拘留室、一間偵訊室、一間分子生物實驗室和一間軍械室。基因保護局在許多大城市裡都沒有地區辦公室，但因為丹佛是美西的超高速鐵路運轉中心，在此地設置基地也算合理。
基因保護局成立不久，但成長快速。相對於員工人數高達四萬的聯邦調查局，我們編制僅僅五百人。像我和娜汀這樣的特別探員有五十人，而且全都部署在華盛頓特區，一旦基因保護局情資中心懷疑哪裡有非法的地下基因實驗室，我們隨時可以快速介入。
娜汀繞到低矮建築後方，把車子駛進員工出入口，開向電梯間。她把車停在一輛裝甲車後面。這時，四名生物特勤組隊員正把裝備攤放在水泥地上。他們在做最後的武器檢查，稍後根據我們即將從索倫口中問出的資訊，就要進行黎明前的掃蕩任務—重點是我們必須馬上從索倫口中問出點資訊。
我幫著我們的嫌犯從後座下車，三人一起搭電梯到三樓。
一進到偵訊室，我立刻剪斷束帶，讓索倫坐在金屬桌後。將嫌犯的雙手扣在焊接在金屬桌面的固定手銬上，這麼做比較不至於招來抱怨。
娜汀去倒咖啡。
我在索倫對面坐下。
「你不是應該宣讀我的權利之類的話嗎？」他問道。
「光憑基因保護法案，我們可以就這麼拘留你七十二小時。」
「法西斯獨裁分子。」
我聳聳肩。他說的其實也沒錯。
我把索倫的書放在桌上，期待他會有所反應。
「卡繆的書迷？」我問道。
「是啊，我收藏他作品的稀有珍藏版。」
那是一本《異鄉人》的早期精裝本。我謹慎地翻頁。
「書很乾淨，沒問題。」索倫說。
我在找的是頁面上變硬的小點，這代表紙張曾經打濕，有微小的圓形汙點。大量DNA或質體說不定會隱藏在尋常書本的紙頁上—這些東西只要微升滴液的分量，留在紙張上乾燥，然後再經過活化，就能做各種利用。即便像《異鄉人》這樣輕薄的小說也可貯藏無限多的基因資訊，每一頁都可能藏著不同哺乳動物的基因定序、恐怖疾病或是化合物，配備齊全的地下實驗室完全能夠啟動其中任何一項。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。