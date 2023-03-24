串流平台反其道而行，為什麼蘋果與亞馬遜預計將在電影院投入豐厚資源？

這幾年因 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，加速了串流平台的發展，而Netflix、迪士尼等影視大廠，乃至於科技產業的蘋果公司，也都加強力道發展串流，形成小螢幕的軍備競賽。

不過，近日《彭博社》就指出，科技巨頭蘋果公司，計劃每年投資10億美元製作在電影院放映的電影。至於幾個月前，亞馬遜也做出相關的類似承諾，每年將在影院上映12到15部新電影。這在目前各家致力於發展電腦、電視、平板等媒材的影劇節目而言，幾乎是反其道而行。

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對於這項重磅消息，《綜藝報》指出，對於蘋果和亞馬遜來說，此舉並非為了幫助陷入困境的電影院，反而這是一種推廣自家串流媒體服務的方式。理想情況下，一部電影在大銀幕上獲得的關注度越高，就會有越多的人，希望在線上查看其他內容——並註冊（或繼續付費）每月訂閱AppleTV+（蘋果旗下串流媒體）或Prime Video（亞馬遜旗下串流媒體）。

對於Apple TV+而言，以獎項檢視，進軍電影業界至今為止，最具代表性的作品，是於去（2022）年在奧斯卡拿下最佳影片、改編劇本、男配角等3項大獎的《樂動心旋律》；這也是首部串流平台的最佳影片（撇除《游牧人生》的Hulu特例）。

而《樂動心旋律》事實上是先從2021年的日舞影展發跡亮相，當時就於日舞影展美國劇情競賽片單元擒下4項大獎，包含評審團大獎、最佳導演獎、觀眾票選獎以及評審團特別獎最佳整體演出。

而Apple TV+也看準了此片的潛力，以2500萬美金的價碼買下《樂動心旋律》的全球發行版權，當時打破了由《棕櫚泉不思議》在日舞影展成交價碼（1750萬美金）的最高紀錄，

簡單從《樂動心旋律》的例子來看，對於蘋果公司而言，是願意耗資用於電影的版權費用。

至於今年Apple TV+最受矚目的電影大作，當屬名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的史詩作品《Killers of the Flower Moon》，此片集結了勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等馬丁史柯西斯的愛用演員，拘傳也須2億美金的製作預算，原先以派拉蒙影業負責，但後期因為資金碰到困難，最終由Apple Tv+出面相助。

而《Killers of the Flower Moon》未演先轟動的氣勢，預計也將成為 Apple Tv+ 原創製作的獎季代表選手，諸多現象也顯示，蘋果公司其實是有心要投入影視產業。

Photo Credit: 《Killers of the Flower Moon》 《Killers of the Flower Moon》劇照

至於電商龍頭亞馬遜的部分，也在去年美國時間3月17日，以84.5億美金的金額，完成收購電影公司米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer，MGM），這也表示米高梅及其4000多部電影和1.7萬部電視節目，正式全數納入亞馬遜旗下。

米高梅是好萊塢的標誌性片廠，自上個世紀「電影」媒介蓬勃發展以來，米高梅不斷推出經典作品。亞馬遜此次的併購，也將米高梅旗下的重量級IP拿到手，包含《007》系列、《洛基》系列以及其衍生外傳《金牌拳手》等等。近年的知名作品，則有名導雷利史考特（Ridley Scott）的《Gucci：豪門謀殺案》以及保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）的《甘草比薩》等片。

至於其中最具商業交易價值的，當然是《007》系列。過去此系列作品為米高梅賺進數十億美金，而丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次飾演龐德的新作《007：生死交戰》，更無懼COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情陰霾的籠罩，硬是在全球拿下7.74億美金的票房，可見全球影迷對於這名英國老牌諜報員的熱愛與忠實度。

而手上擁有這些電影素材庫，也讓亞馬遜揮軍影視產業更加有了底氣。

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而對於蘋果和亞馬遜願意每年於院線電影投入豐厚資源的狀況來說，先不論對於蘋果和亞馬遜能否有所幫助，最直接的受益者，將會是傳統電影院的經營者。

疫情過後，北美的連鎖影城正努力試圖恢復往年的生機，不過，根據《綜藝報》指出，電影票銷量仍舊比 COVID-19 之前下降了約 35%，而因為疫情延宕拍攝，乃至於越來越多的影視內容流向小螢幕，使得大銀幕缺乏影視作品也是人數下滑的原因之一。

「 蘋果和亞馬遜的消息 令人鼓舞，我們相信戲劇在娛樂生態系統中的重要性。而透過 適當長度的窗期限制，也能夠激勵觀眾前往電影院。」美國第四大連鎖電影院，馬可斯影城（ Marcus Theatres ）的執行長格雷馬可斯（ Greg Marcus ）如此表示。

而所謂的「窗期」，泛指一部電影在電影院上映下片之後，進到串流平台、DVD市場的時程， 傳統範圍，大約是擁有90天的窗期。不過，COVID-19打破了窗期。

環球影業在2020年4月，就在電影院與串流平台同步發行動畫電影《魔髮精靈：唱遊世界》，日後則與北美兩大連鎖電影院AMC與Regal協定，將傳統的90天窗期縮減至17天。

環球影業之後，在COVID-19最嚴峻的兩年之中，甚至已經沒有所謂的窗期，例如迪士尼將《黑寡婦》同步放上電影院與串流；華納華納更是於2020年宣布旗下的《神力女超人1984》採取院線與串流HBO Max同步發行的模式，並在上線滿月後從HBO Max下架。