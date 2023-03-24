串流平台反其道而行，為什麼蘋果與亞馬遜預計將在電影院投入豐厚資源？
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近年串流平台當道，小螢幕的宅經濟崛起，電影院的狀態苦不堪而。然而，科技巨頭蘋果公司以及電商龍頭亞馬遜就祭出震撼彈，前者計劃每年投資10億美元，製作在電影院放映的電影；亞馬遜則是每年將在影院上映12到15部新電影。到底發生了什麼事，讓這兩大知名廠牌要攻進電影院？
這幾年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，加速了串流平台的發展，而Netflix、迪士尼等影視大廠，乃至於科技產業的蘋果公司，也都加強力道發展串流，形成小螢幕的軍備競賽。
不過，近日《彭博社》就指出，科技巨頭蘋果公司，計劃每年投資10億美元製作在電影院放映的電影。至於幾個月前，亞馬遜也做出相關的類似承諾，每年將在影院上映12到15部新電影。這在目前各家致力於發展電腦、電視、平板等媒材的影劇節目而言，幾乎是反其道而行。
對於這項重磅消息，《綜藝報》指出，對於蘋果和亞馬遜來說，此舉並非為了幫助陷入困境的電影院，反而這是一種推廣自家串流媒體服務的方式。理想情況下，一部電影在大銀幕上獲得的關注度越高，就會有越多的人，希望在線上查看其他內容——並註冊（或繼續付費）每月訂閱AppleTV+（蘋果旗下串流媒體）或Prime Video（亞馬遜旗下串流媒體）。
對於Apple TV+而言，以獎項檢視，進軍電影業界至今為止，最具代表性的作品，是於去（2022）年在奧斯卡拿下最佳影片、改編劇本、男配角等3項大獎的《樂動心旋律》；這也是首部串流平台的最佳影片（撇除《游牧人生》的Hulu特例）。
而《樂動心旋律》事實上是先從2021年的日舞影展發跡亮相，當時就於日舞影展美國劇情競賽片單元擒下4項大獎，包含評審團大獎、最佳導演獎、觀眾票選獎以及評審團特別獎最佳整體演出。
而Apple TV+也看準了此片的潛力，以2500萬美金的價碼買下《樂動心旋律》的全球發行版權，當時打破了由《棕櫚泉不思議》在日舞影展成交價碼（1750萬美金）的最高紀錄，
簡單從《樂動心旋律》的例子來看，對於蘋果公司而言，是願意耗資用於電影的版權費用。
至於今年Apple TV+最受矚目的電影大作，當屬名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的史詩作品《Killers of the Flower Moon》，此片集結了勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等馬丁史柯西斯的愛用演員，拘傳也須2億美金的製作預算，原先以派拉蒙影業負責，但後期因為資金碰到困難，最終由Apple Tv+出面相助。
而《Killers of the Flower Moon》未演先轟動的氣勢，預計也將成為 Apple Tv+ 原創製作的獎季代表選手，諸多現象也顯示，蘋果公司其實是有心要投入影視產業。
至於電商龍頭亞馬遜的部分，也在去年美國時間3月17日，以84.5億美金的金額，完成收購電影公司米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer，MGM），這也表示米高梅及其4000多部電影和1.7萬部電視節目，正式全數納入亞馬遜旗下。
米高梅是好萊塢的標誌性片廠，自上個世紀「電影」媒介蓬勃發展以來，米高梅不斷推出經典作品。亞馬遜此次的併購，也將米高梅旗下的重量級IP拿到手，包含《007》系列、《洛基》系列以及其衍生外傳《金牌拳手》等等。近年的知名作品，則有名導雷利史考特（Ridley Scott）的《Gucci：豪門謀殺案》以及保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）的《甘草比薩》等片。
至於其中最具商業交易價值的，當然是《007》系列。過去此系列作品為米高梅賺進數十億美金，而丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次飾演龐德的新作《007：生死交戰》，更無懼COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情陰霾的籠罩，硬是在全球拿下7.74億美金的票房，可見全球影迷對於這名英國老牌諜報員的熱愛與忠實度。
而手上擁有這些電影素材庫，也讓亞馬遜揮軍影視產業更加有了底氣。
而對於蘋果和亞馬遜願意每年於院線電影投入豐厚資源的狀況來說，先不論對於蘋果和亞馬遜能否有所幫助，最直接的受益者，將會是傳統電影院的經營者。
疫情過後，北美的連鎖影城正努力試圖恢復往年的生機，不過，根據《綜藝報》指出，電影票銷量仍舊比COVID-19之前下降了約 35%，而因為疫情延宕拍攝，乃至於越來越多的影視內容流向小螢幕，使得大銀幕缺乏影視作品也是人數下滑的原因之一。
「蘋果和亞馬遜的消息令人鼓舞，我們相信戲劇在娛樂生態系統中的重要性。而透過適當長度的窗期限制，也能夠激勵觀眾前往電影院。」美國第四大連鎖電影院，馬可斯影城（Marcus Theatres）的執行長格雷馬可斯（Greg Marcus）如此表示。
而所謂的「窗期」，泛指一部電影在電影院上映下片之後，進到串流平台、DVD市場的時程，傳統範圍，大約是擁有90天的窗期。不過，COVID-19打破了窗期。
環球影業在2020年4月，就在電影院與串流平台同步發行動畫電影《魔髮精靈：唱遊世界》，日後則與北美兩大連鎖電影院AMC與Regal協定，將傳統的90天窗期縮減至17天。
環球影業之後，在COVID-19最嚴峻的兩年之中，甚至已經沒有所謂的窗期，例如迪士尼將《黑寡婦》同步放上電影院與串流；華納華納更是於2020年宣布旗下的《神力女超人1984》採取院線與串流HBO Max同步發行的模式，並在上線滿月後從HBO Max下架。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。