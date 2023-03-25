【藝文圖表】慘遭真人化？電玩改編電影真的都不成功嗎？

日本東京電視台3月24日晚間播出電視動畫《寶可夢旅途：目標是寶可夢大師》最終章，主角小智最後一次與皮卡丘搭擋後功成身退，正式交棒給新生代角色，讓許多寶可夢動畫迷感性發文回憶青春。但你知道嗎？這部已經風靡全世界多年的動畫，實際上是源自於日本遊戲大廠任天堂知名遊戲《寶可夢》（Pokémon）。據Kantan Games研究指出，截至2022年5月為止，《寶可夢》系列透過遊戲、相關周邊及動畫，為任天堂帶來的營收高達1185億美元，成為全球知名度最高的IP（Intellectual Property）。

不只是任天堂，各家遊戲大廠自1990年代起就陸續透過授權IP的方式，與不同產業合作，不只增加營收，也能進一步拓展知名度，其中又以授權影視作品改編最為常見。從歷年數據可以發現，從1983年萬代（BANDAI）授權電視台改編小精靈PAC-MAN系列開始，每年幾乎都能在不同平台看見源自於遊戲的影視作品，在1990年代後期甚至進一步打入電影市場。

我們整理2000年後的數據發現，每年至少有一部院線作品改編自電玩遊戲，2016年達到高峰，總計有9部基於電玩遊戲改編的作品，動畫電影就佔了6部。2023年4月5日即將上映的《超級瑪利歐兄弟電影版》更是任天堂暌違37年再推出《超級瑪利歐系列》動畫作品，也預計將會再刮起一陣瑪利歐風潮。

在遊戲改編成真人電影作品中，最知名的便是惡靈古堡系列。源於1996年由日本遊戲大廠卡普空發行的同名遊戲惡靈古堡（BIOHAZARD，英文譯名為Resident Evil ），2002年首次改編為同名電影，由蜜拉·喬娃維琪（Milla Jovovich）主演，全球票房超過1億美元，後來接續推出六部系列電影，成為電玩改編真人電影的代表性作品。除此之外，英國遊戲公司發行的《古墓奇兵》（Tomb Raider）也多次被改編成電影，並在歐美市場有不錯的成績。

除此之外，遊戲改編成動畫電影也很常見，包含任天堂《寶可夢》、《超級瑪利歐》系列都曾改編為動畫電影，廣受大小朋友歡迎。

Photo Credit: 中央社

雖然從幾部知名作品來看，每當遊戲宣布改編成電影時，總能再次創造話題，但從知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）的評價來看，普遍觀眾並不買單，甚至還會有「慘遭真人化」的評語。我們整理2000年後曾於院線上映、且於爛番茄網站上有評分的作品來看可以發現，大部分改編的影視作品評分都未達新鮮度60%以上的好評，就連惡靈古堡系列最高分電影《惡靈古堡6：最終章》，也僅有新鮮度37%的評價。

直到2017年《劇場版寶可夢：我們的故事》上映後，才有遊戲改編作品首次拿到新鮮度60%以上的評價。其中評價最高的是2021年電影《狼人遊戲》，改編自2016年由Ubisoft發行的同名遊戲。而由手機遊戲《憤怒鳥》改編而成的《憤怒鳥玩電影2》也有不錯的評價，爛番茄新鮮度為73%。

衛報報導就指出，多數從遊戲改編的電影作品評價不佳，可能原因在於電玩遊戲通常透過讓玩家控制、選擇、沉浸在角色視角中來推進故事，但影視作品需要更扎實且吸引人的劇情才能成功。雖然遊戲改編作品在釋出改編訊息時會引起話題，卻時常因為乏味的劇情發展導致口碑不佳，往往在美國國內票房市場滑鐵盧，僅能靠海外市場扳回一城。

不過這樣的現象未來或許會有所轉變，過去遊戲IP授權往往是由遊戲大廠與知名製片廠合作，但現在有越來越多遊戲廠商希望能更加掌握影視作品改編的品質，選擇自行成立影視公司、或提升改編作品的參與程度。

例如掌握三大家用主機之一的索尼互動娛樂公司2019年就宣佈成立影視部門PlayStation Productions，將專注於開發PlayStation旗下遊戲的相關電影和電視劇內容，電影《秘境探險》就是首部由其製作的影視作品。任天堂2022年7月也收購日本知名CG影像公司Dynamo Pictures，並成立「任天堂影業（Nintendo Pictures）」，宣布未來將會專注創作任天堂旗下IP衍生作品。

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核稿編輯：林奕甫