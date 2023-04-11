《生命的非選題》：患者之所以選擇死亡，是為了因應現代醫學無法緩解的苦痛
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《生命的非選題》跳脫法律，在灰色地帶檢視那些精心策劃自己生命最後時刻的人。這些求死之人，遠離醫療診所、立法會議廳和醫院倫理委員會，也不理會禮貌性的空泛言談。透過這本書，讀者得以窺探幫助這些求死之人，包括他們的親人，有時還有網路上的祕密團體，共同組成的「地下安樂死世界」。
文：凱蒂．恩格爾哈特（Katie Engelhart）
前言
（前略）
不少人自然走到生命盡頭時，曾經跟大藥廠（Big Medicine）和國家這等龐然大物爭奪對自己身體的控制權。這些人通常是白人女性，她們的臨終悲劇變成了家庭鬧劇，然後戲碼向病毒一樣迅速傳播到全美各地，成了各方討論的焦點，後續又出現轉捩點，上演一齣更廣泛的「病患自主權」（patient autonomy）政治運動。在美國，這段現代歷史始於一九七五年。
當時，二十一歲的凱倫．安．昆蘭（Karen Ann Quinlan）去紐澤西的一家酒吧參加派對，據說她喝了幾杯琴湯尼（gin and tonic），還服用了「煩寧」（Valium，一種精神安定劑），結果人就昏倒了。凱倫被送到醫院後，醫生給她安裝呼吸器，但為時已晚。她的大腦缺氧太久，早已受損而無法修復。嚴格來說，凱倫並沒有死，但已經成了「植物人」，體重從約五十二公斤掉到約三十二公斤。
她的眼睛會睜開、閉上和轉動，但雙眼珠不是向同一方向或同時轉動。凱倫似乎會（因痛苦）做出怪異的表情，但醫生向她的家人保證，那只不過是無意識的肌肉痙攣。幾週之後，約瑟夫．昆蘭（Joseph Quinlan）和茱莉亞．昆蘭（Julia Quinlan）要求醫生關閉他們女兒的呼吸器，但醫生拒絕了。醫院管理人員表示，移除機器，凱倫就會死亡，這樣便構成謀殺。
昆蘭夫婦於一九七五年九月提起訴訟。這場因年輕凱倫而上演的鬥爭演變成電視轉播的昆蘭事件，搞得沸沸揚揚，全美皆知。數十名記者擠進擁擠的莫里斯敦（Morristown）法庭，並且徹夜守在昆蘭家門外。每當有人進出前門，這些狗仔隊就會衝上去，不停拿閃光燈拍照。爆瘦的凱倫早已發不出聲響，但她的身體似乎在呼喊要人保護，於是很快便出現了一批救世主。
政客和牧師相繼發言，誓言要營救凱倫。自稱信仰治療師（faith healer）和先知的人紛紛前往紐澤西，某些人信誓旦旦，妄稱會出現奇蹟，但前提是他們要能把手搭在「睡美人」身上。凱倫的沉睡神祕莫測，每日的新聞廣播便以童話或道德劇（morality play，又稱寓意劇，一種勸善規過的戲劇）的形式上演她的經歷。在法庭上，凱倫家聘請的律師表示，凱倫應該「保有尊嚴，以優雅的方式」離世，但代表醫生的律師團則將昆蘭家的請願比作大屠殺期間的納粹暴行，說這種行徑「跟利用毒氣室殺人沒兩樣」。
一九七五年十一月，昆蘭夫婦敗訴，但很快又上訴到紐澤西州最高法院（New Jersey Supreme Court）。最高法院推翻了下級法院的裁決。法官裁定，凱倫的個人自由利益大於國家保護她生命的利益，因為醫生認為，「照理來說，她不可能」會好轉。按照法院的邏輯，當醫生關閉凱倫的生命維持儀器時，他們不是謀殺她，而是讓她「因現有的自然原因而死亡」。紐澤西州法官稱這種行為是「審慎明智的忽視」（judiciousneglect），但其他人卻把它稱為「消極安樂死」（passive euthanasia，指中斷進行中的醫療或撤除維生儀器，讓患者自然死亡）。
後來，在凱倫的葬禮上，名叫湯馬斯．特拉帕索蒙席（Monsignor Thomas Trapasso，「蒙席」是義大利文Monsignor的音譯，是羅馬天主教會授予聖職人員的榮銜）的教區神父悲痛地進行布道。他指出，凱倫這位年輕女子拖了許久才過世，他祈禱這件事不會「削弱社會對人類生命價值的關注⋯⋯唯有時間才能證明，凱倫的生與死將在未來全面影響道德倫理。」
一九八三年，二十五歲的南希．克魯贊（Nancy Cruzan）在密蘇里州迦太基（Carthage）住家附近的一間起司工廠上班，某天她開車回家時失控翻車，摔落溝渠後臉部朝下。她被人發現時，早已沒有了呼吸。同樣地，醫生宣布南希成了植物人，並讓她靠機器維持生命。然而，她的父母堅持認為，南希寧願死也不願當植物人，因此要求醫生拔掉她的餵食導管。院方也再次拒絕。
歷史重演，這位年輕的女子在醫院病床上躺了幾天，然後又熬了幾個月，最後拖了數年：南希的手和腳向內扭曲得很古怪，身體仍然無法動彈，她只會偶爾動一下眼皮、癲癇發作或者嘔吐一輪。這一次，南希的命運由美國最高法院（US Supreme Court）決定，該法院於一九九〇年首度對死亡權案件作出裁決。投票結果是五比四，法官裁定，人只要尚有能力，誰都有權拒絕醫療，無論預後或治療效果如何。例如，患者可以拒絕服用可以挽救生命的藥物。
此外，家庭成員和醫療代理人可以代表已經喪失能力的患者拒絕治療，只要患者明確留下證據來表明自己的意願。某些死亡權倡導者慶祝這項判決，但對許多美國人來說，最高法院的裁決帶有一種令人不安的成分；法官確立了一項權利（死亡權），而這項權利是許多人以為他們已經享有且一直擁有的。
南希的餵食導管被拔掉以後，她撐了十二天才死去。根據報導，她的嘴唇起泡又裂開，並開始向外突出。她的舌頭腫了起來，眼皮也乾癟不堪。追蹤南希事件的美國人不禁在想，撤除儀器讓一個人死於脫水以及讓醫生注射致命藥物來迅速結束病人的生命，這兩者竟然有天壤之別，而且也不知道哪種做法更好。南希的身體逐漸消亡之際，有一位牧師遠從亞特蘭大趕到醫院，站在外頭說道：「在密蘇里州，即使讓一條狗活活餓死也是違法的。」
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
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理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！