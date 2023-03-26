【日劇】《重啟人生》：「如果人生可以重來」是核心命題，人活著是為了利己還是利他？

文：水無月

日劇 《重啟人生》的三個層次：

「如果人生可以重來」這是本劇的基本命題。 「人身難得」，必須「善積極」。 人為什麼活著？是「利己」還是「利他」？

2012年，日本富士電視台《世界奇妙物語》節目曾以秋季特別篇的方式，製作播出《來世不動產》。由日本影后安藤櫻主演的《重啟人生》正是這部微電影的破局延伸。

《來世不動產》描述一個中年男子（高橋克實 飾）於過世之後來到一間小屋「來世不動產」，這裡為往生者仲介下一生的去處，而往生者能投胎的「戶型」選擇是依據在世時的功過積分。

中年男子來世還想繼續投胎為人，無奈人類太搶手，他的德行積分不足以轉世為人，因此不動產仲介業務員，很有耐心地向他介紹不同的戶型：例如鬥犬、悠閒又長壽的象拔蚌、生活環境優美又悠閒的北海道乳牛、可以變得很好吃的龍蝦。最後男子選擇投胎成為在地下隱居七年、地上歡唱鳴叫七天，沒有作惡機會、利於累積功過積分的蟬。

這部短短二十分鐘的影片，傳達出「今生的善惡功過決定了來生投胎去處」的概念。

而甫播畢的十集日劇《重啟人生》，不只是內容和《來世不動產》相互呼應，就連坐在櫃檯處理轉世戶型的仲介都是同一位：喜劇演員兼編劇笨蛋節奏。

Photo Credit: KKTV 《重啟人生》劇照

《重啟人生》講述33歲市公所職員，近藤麻美最喜歡跟童年玩伴吃喝、閒聊，過得有點廢但是挺快樂的，她在意外過世後來到轉世櫃檯，如果開啟右邊的門，她將投胎為食蟻獸；若開啟左邊的門，她則可以重啟人生，再一次呱呱墜地，投胎成為近藤麻美。

從第二輪的人生起，為了能獲得投胎為人的機會，她努力積陰德，每一輪轉換不同的工作：藥師、電視劇製作人、醫學研究員。直到在第四輪人生，遇到了跟他一樣多次重啟人生的真里鈴，麻美放棄了投胎為人的機會，毅然決然走向第五輪，也是最後一輪人生，這次除了積陰德，他有了更重要的目標。

不論是《來世不動產》或《重啟人生》，下一輪生命由此生功過決定的基本設定是一樣的。後者之所以是前者的破局延伸，在於後者多了一個《重啟人生》的設定——如果人生可以重來。

如果人生可以重來，麻美要阻止幼兒園同學的家庭破裂、拯救誤食藥物的爺爺、幫助被誣陷的中學老師…..還要從小撿垃圾做環保，多多造善累積往生資糧。他的上進、努力，都是為了以後還能繼續投胎為人，但遺憾的是，她越上進努力、愈有成就，就離他的兩位童年好友愈遠。

但是真里鈴反覆重啟人生，卻是為了拯救上百年前的兒時好友免於空難。這驅動了麻美，改變了他新一輪人生的方向。但是優秀又上進的真里鈴跟麻美，卻是和兩位好友愈行愈遠，成年後順利成為機師的兩人成功改變飛機航道，並且重拾與和舊日好友的情誼。

最後，真里鈴跟麻美放棄了人人稱羨的機師工作，回到家鄉從事他們在第一輪人生的工作：幼兒園教師跟市公所職員，每個月跟好友相聚、不著邊際地吃喝、閒聊、唱KTV，這就是他們最想過的生活。

Photo Credit: KKTV 《重啟人生》劇照

麻美從為了下一世而汲汲營營努力的人生，到因為了解善惡功過對轉生的影響後選擇活在當下，這是經過了五輪重啟人生才幡悟的道理。到了第五輪，他才終於過上了自己最喜歡的人生，即便最後並非轉世為人。

《重啟人生》取用了佛法的基礎立論：

現在過去未來三世 因果，現在的造作成就來世的果報

但模糊了人在上三道（天道、人道、阿修羅道）、畜生在下三道（地獄、餓鬼、畜生）的差別。

人身難得，這地球上有千百億的畜生（包含動物、微生物等），因此如果沒有善積極，是難以投生人道。若投生在畜生道，則將因為缺乏造善的機會，要從畜生為人相對極為困難。這是本片的第二個內涵層次。

至於第三個內涵層次：「利己」還是「利他」。

則可以從麻美的五輪人生中看到，從第一輪的渾渾噩噩、第二輪到第四輪為累積足以轉世為人的陰德而汲汲努力，這都是在利己。再到第五輪拯救飛機乘客，是為了「利他」而走人生這一遭。點明了「人為什麼活著？」這個潛藏的問題。

人生的意義在於利他，為了利他，所以放棄投胎成人的機會。

在佛法中，佛菩薩為了有情眾生而再入娑婆世界度眾生、地藏王菩薩為了救度地獄眾生而放棄成佛。但是菩薩廣度眾生，並非只是為了幫助人們投生上三道，而是要引導眾生斷惡修善、離苦得樂。

麻美在一次次重啟人生後，理解與其孤獨地為了個人投胎而努力，其實生命的意義應在於利他，至於能否投胎進入上三道則已非他所能決定，因此，好好地圓滿此生才是最重要的。

只不過，此生的圓滿並不等於現在過去未來三世的圓滿，真正的究竟還是在於脫離輪迴之苦。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航