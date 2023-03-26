【日劇】《重啟人生》：「如果人生可以重來」是核心命題，人活著是為了利己還是利他？
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《重啟人生》的基本設定，是下一輪生命由此生功過決定的。而在此取用了佛法的兩大基礎立論。人身難得，這地球上有千百億的畜生（包含動物、微生物等），因此如果沒有善積極，是難以投生人道。若投生在畜生道，則將因為缺乏造善的機會，要從畜生為人相對極為困難。這是本片的第二個內涵層次。
文：水無月
日劇 《重啟人生》的三個層次：
- 「如果人生可以重來」這是本劇的基本命題。
- 「人身難得」，必須「善積極」。
- 人為什麼活著？是「利己」還是「利他」？
2012年，日本富士電視台《世界奇妙物語》節目曾以秋季特別篇的方式，製作播出《來世不動產》。由日本影后安藤櫻主演的《重啟人生》正是這部微電影的破局延伸。
《來世不動產》描述一個中年男子（高橋克實 飾）於過世之後來到一間小屋「來世不動產」，這裡為往生者仲介下一生的去處，而往生者能投胎的「戶型」選擇是依據在世時的功過積分。
中年男子來世還想繼續投胎為人，無奈人類太搶手，他的德行積分不足以轉世為人，因此不動產仲介業務員，很有耐心地向他介紹不同的戶型：例如鬥犬、悠閒又長壽的象拔蚌、生活環境優美又悠閒的北海道乳牛、可以變得很好吃的龍蝦。最後男子選擇投胎成為在地下隱居七年、地上歡唱鳴叫七天，沒有作惡機會、利於累積功過積分的蟬。
這部短短二十分鐘的影片，傳達出「今生的善惡功過決定了來生投胎去處」的概念。
而甫播畢的十集日劇《重啟人生》，不只是內容和《來世不動產》相互呼應，就連坐在櫃檯處理轉世戶型的仲介都是同一位：喜劇演員兼編劇笨蛋節奏。
《重啟人生》講述33歲市公所職員，近藤麻美最喜歡跟童年玩伴吃喝、閒聊，過得有點廢但是挺快樂的，她在意外過世後來到轉世櫃檯，如果開啟右邊的門，她將投胎為食蟻獸；若開啟左邊的門，她則可以重啟人生，再一次呱呱墜地，投胎成為近藤麻美。
從第二輪的人生起，為了能獲得投胎為人的機會，她努力積陰德，每一輪轉換不同的工作：藥師、電視劇製作人、醫學研究員。直到在第四輪人生，遇到了跟他一樣多次重啟人生的真里鈴，麻美放棄了投胎為人的機會，毅然決然走向第五輪，也是最後一輪人生，這次除了積陰德，他有了更重要的目標。
不論是《來世不動產》或《重啟人生》，下一輪生命由此生功過決定的基本設定是一樣的。後者之所以是前者的破局延伸，在於後者多了一個《重啟人生》的設定——如果人生可以重來。
如果人生可以重來，麻美要阻止幼兒園同學的家庭破裂、拯救誤食藥物的爺爺、幫助被誣陷的中學老師…..還要從小撿垃圾做環保，多多造善累積往生資糧。他的上進、努力，都是為了以後還能繼續投胎為人，但遺憾的是，她越上進努力、愈有成就，就離他的兩位童年好友愈遠。
但是真里鈴反覆重啟人生，卻是為了拯救上百年前的兒時好友免於空難。這驅動了麻美，改變了他新一輪人生的方向。但是優秀又上進的真里鈴跟麻美，卻是和兩位好友愈行愈遠，成年後順利成為機師的兩人成功改變飛機航道，並且重拾與和舊日好友的情誼。
最後，真里鈴跟麻美放棄了人人稱羨的機師工作，回到家鄉從事他們在第一輪人生的工作：幼兒園教師跟市公所職員，每個月跟好友相聚、不著邊際地吃喝、閒聊、唱KTV，這就是他們最想過的生活。
麻美從為了下一世而汲汲營營努力的人生，到因為了解善惡功過對轉生的影響後選擇活在當下，這是經過了五輪重啟人生才幡悟的道理。到了第五輪，他才終於過上了自己最喜歡的人生，即便最後並非轉世為人。
《重啟人生》取用了佛法的基礎立論：
- 現在過去未來三世
- 因果，現在的造作成就來世的果報
但模糊了人在上三道（天道、人道、阿修羅道）、畜生在下三道（地獄、餓鬼、畜生）的差別。
人身難得，這地球上有千百億的畜生（包含動物、微生物等），因此如果沒有善積極，是難以投生人道。若投生在畜生道，則將因為缺乏造善的機會，要從畜生為人相對極為困難。這是本片的第二個內涵層次。
至於第三個內涵層次：「利己」還是「利他」。
則可以從麻美的五輪人生中看到，從第一輪的渾渾噩噩、第二輪到第四輪為累積足以轉世為人的陰德而汲汲努力，這都是在利己。再到第五輪拯救飛機乘客，是為了「利他」而走人生這一遭。點明了「人為什麼活著？」這個潛藏的問題。
人生的意義在於利他，為了利他，所以放棄投胎成人的機會。
在佛法中，佛菩薩為了有情眾生而再入娑婆世界度眾生、地藏王菩薩為了救度地獄眾生而放棄成佛。但是菩薩廣度眾生，並非只是為了幫助人們投生上三道，而是要引導眾生斷惡修善、離苦得樂。
麻美在一次次重啟人生後，理解與其孤獨地為了個人投胎而努力，其實生命的意義應在於利他，至於能否投胎進入上三道則已非他所能決定，因此，好好地圓滿此生才是最重要的。
只不過，此生的圓滿並不等於現在過去未來三世的圓滿，真正的究竟還是在於脫離輪迴之苦。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
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AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
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而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。