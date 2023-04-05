《為什麼非蒂芬妮藍不可》：所有顏色都充滿意義，你聽過速食店的「番茄醬和芥末理論」嗎？

文：巴柏．漢布利（Bob Hambly）

藍色龍蝦 blue lobster

信不信由你，真的有藍色龍蝦，只是，抓到一隻純藍珍品的機率是兩百萬分之一。牠們獨特的顏色，是因為基因突變而導致某些蛋白質生產過量的結果。本質上來說，這是大自然的偶然。世界各地的漁民都曾通報捕獲其他罕見顏色的龍蝦：黃色、藍紋和白化龍蝦，這些都極為稀有。捕獲白化龍蝦的可能性，估計約為億分之一。這些稀奇的樣本多數都被保留為研究之用，以進一步了解突變的原因。

或許你會想知道：藍色龍蝦鮮豔的色素沉澱從殼開始，但也僅止於殼。因此，牠們是可以安全食用的。不管牠們的顏色是什麼，所有龍蝦在煮熟後都會變紅。

番茄醬和芥末理論 ketchup and mustard theory

你有沒有注意過，有多少速食店的標誌用了紅色和黃色？麥當勞、漢堡王、溫蒂漢堡、In-N-Out漢堡和哈帝漢堡於是浮現在腦海中。這並不是偶然。所有顏色都充滿意義，這些意義可以在潛意識層面影響我們的情緒、我們的選擇以及我們希望別人如何看待我們。

紅色和黃色都是暖色，很容易吸引注意力並產生刺激。紅色鮮豔而具有活力，常常會引起興奮的感覺，它的可見度也很高。由於其明亮度，它是人眼在嬰兒期感測到的第一種顏色。而黃色則是幸福和青春的顏色。

想像你沿著一條開滿零售商店和餐館的街道開車。標誌中如果有紅色和黃色的速食連鎖店，會在眾多商店裡特別顯眼。這稱之為番茄醬和芥末理論。

這兩種原色在讓人感覺振奮、積極的同時，也促進速食店的翻桌率。因此，在任何室內空間出現紅色和黃色，都不會讓人想要放鬆或偷懶。它們太鮮明了。顏色鮮豔的標誌、椅子、桌子和包裝，都會促使我們保持警覺與投入。換句話說，就是：吃，享受，然後離開。

有人說，這兩種顏色會促進食慾；然而，關於這個主題的研究，仍相當紛歧，但有一件事是肯定的：藍色，剩下的第三種原色，它會抑制食慾，因此在速食店是很少見的。下次當你去漢堡店時，看看那些典型的番茄醬和芥末醬填充擠壓瓶，是否會讓你想到顏色是如何引導你。

綠火腿加蛋 green eggs and ham

蘇斯博士（Dr. Seuss）因為和人打賭而創作出《綠火腿加蛋》（Green Eggs and Ham ）這本書。1960年，蘭登書屋（Random House）創始人之一貝內特．瑟夫（Bennett Cerf），與希奧多．蓋索（Theodor Geisel，即蘇斯博士）打賭蘇斯博士不可能用少於50個字寫出一本童書。結果蘇斯博士用了剛剛好50個單字創作出《綠火腿加蛋》，這本書後來也成為他最受歡迎的書，迄今已賣了超過2億本。這本書的大賣，讓瑟夫的賭注輸了。

就像很多蘇斯博士寫的書一樣，《綠火腿加蛋》裡有寶貴的教誨，但是用古怪的敘事線將其包覆起來。「教孩子哲學」（Teaching Children Philosophy）網站說，《綠火腿加蛋》「提出一個問題：經驗在我們信念的形成中所扮演的角色。」

綠色，一種常會令人聯想到豌豆、菠菜和綠花椰菜等健康食物的顏色，成為這本書的催化劑。綠色的雞蛋和火腿，讓人覺得怪怪的，這兩樣食物的顏色不該是綠色的，它們是壞掉了嗎？故事大膽地進入了非理性偏見的範圍，在沒有實際經驗的情況下做出決定。不管食物的顏色為何，最後嚐起來的味道都是很棒的。

食物呈現的方式對我們的食慾影響很大。在盤子上的排列、盤子的顏色（多數廚師喜歡白色）是重要因素，但食物本身的顏色也一樣重要。研究顯示，一個盤子上的食物顏色少於四種，得到的反應會最好。不過健康專家推薦「彩虹飲食」，鼓勵人們攝取多種顏色的食物，因為顏色光譜提供了所有必要的營養。來份綠火腿加蛋吧！

書籍介紹

本文摘錄自《為什麼非蒂芬妮藍不可：那些令人意想不到的色色故事》，典藏藝術家庭出版

作者：巴柏．漢布利（Bob Hambly）

譯者：田立心

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第一個穿上白色婚紗的是誰？

為什麼海盜搶的不是黃金而是紅色的蟲子？

每一種顏色都有一個故事！

《紐約時報》、《時代雜誌》插畫師帶你發現色彩背後的祕密！

知更鳥的淺藍蛋殼色如何變成全球女性瘋搶的蒂芬妮藍？

什麼顏色會引領今年的潮流？它是怎麼選出來的？

速食連鎖店的Logo為什麼愛用紅色和黃色？

飛機上的黑盒子原來不是黑色的？

美麗的白色羽毛竟然有羞辱人的意思？

顏色就像呼吸一樣無處不在。衣服、包包、紅綠燈、各式招牌、藍天白雲、綠樹等等，但為什麼紫色會是高貴？藍色是憂鬱？粉色就是浪漫？身為插畫師的漢布利，以幽默、敏銳的洞察力，加上在世界一流媒體所累積的專業和熱情，一一循線以日常的事物實例，揭開75則繽紛的色色小故事。一旦了解顏色的奧妙，即使不會配色至少也要知道什麼是「顏色」。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰