《為什麼非蒂芬妮藍不可》：所有顏色都充滿意義，你聽過速食店的「番茄醬和芥末理論」嗎？
我們想讓你知道的是
顏色就像呼吸一樣無處不在。但為什麼紫色會是高貴？藍色是憂鬱？粉色就是浪漫？身為插畫師的漢布利，以幽默、敏銳的洞察力，加上在世界一流媒體所累積的專業和熱情，一一循線以日常的事物實例，揭開75則繽紛的色色小故事。一旦了解顏色的奧妙，即使不會配色至少也要知道什麼是「顏色」。
文：巴柏．漢布利（Bob Hambly）
藍色龍蝦 blue lobster
信不信由你，真的有藍色龍蝦，只是，抓到一隻純藍珍品的機率是兩百萬分之一。牠們獨特的顏色，是因為基因突變而導致某些蛋白質生產過量的結果。本質上來說，這是大自然的偶然。世界各地的漁民都曾通報捕獲其他罕見顏色的龍蝦：黃色、藍紋和白化龍蝦，這些都極為稀有。捕獲白化龍蝦的可能性，估計約為億分之一。這些稀奇的樣本多數都被保留為研究之用，以進一步了解突變的原因。
或許你會想知道：藍色龍蝦鮮豔的色素沉澱從殼開始，但也僅止於殼。因此，牠們是可以安全食用的。不管牠們的顏色是什麼，所有龍蝦在煮熟後都會變紅。
番茄醬和芥末理論 ketchup and mustard theory
你有沒有注意過，有多少速食店的標誌用了紅色和黃色？麥當勞、漢堡王、溫蒂漢堡、In-N-Out漢堡和哈帝漢堡於是浮現在腦海中。這並不是偶然。所有顏色都充滿意義，這些意義可以在潛意識層面影響我們的情緒、我們的選擇以及我們希望別人如何看待我們。
紅色和黃色都是暖色，很容易吸引注意力並產生刺激。紅色鮮豔而具有活力，常常會引起興奮的感覺，它的可見度也很高。由於其明亮度，它是人眼在嬰兒期感測到的第一種顏色。而黃色則是幸福和青春的顏色。
想像你沿著一條開滿零售商店和餐館的街道開車。標誌中如果有紅色和黃色的速食連鎖店，會在眾多商店裡特別顯眼。這稱之為番茄醬和芥末理論。
這兩種原色在讓人感覺振奮、積極的同時，也促進速食店的翻桌率。因此，在任何室內空間出現紅色和黃色，都不會讓人想要放鬆或偷懶。它們太鮮明了。顏色鮮豔的標誌、椅子、桌子和包裝，都會促使我們保持警覺與投入。換句話說，就是：吃，享受，然後離開。
有人說，這兩種顏色會促進食慾；然而，關於這個主題的研究，仍相當紛歧，但有一件事是肯定的：藍色，剩下的第三種原色，它會抑制食慾，因此在速食店是很少見的。下次當你去漢堡店時，看看那些典型的番茄醬和芥末醬填充擠壓瓶，是否會讓你想到顏色是如何引導你。
綠火腿加蛋 green eggs and ham
蘇斯博士（Dr. Seuss）因為和人打賭而創作出《綠火腿加蛋》（Green Eggs and Ham ）這本書。1960年，蘭登書屋（Random House）創始人之一貝內特．瑟夫（Bennett Cerf），與希奧多．蓋索（Theodor Geisel，即蘇斯博士）打賭蘇斯博士不可能用少於50個字寫出一本童書。結果蘇斯博士用了剛剛好50個單字創作出《綠火腿加蛋》，這本書後來也成為他最受歡迎的書，迄今已賣了超過2億本。這本書的大賣，讓瑟夫的賭注輸了。
就像很多蘇斯博士寫的書一樣，《綠火腿加蛋》裡有寶貴的教誨，但是用古怪的敘事線將其包覆起來。「教孩子哲學」（Teaching Children Philosophy）網站說，《綠火腿加蛋》「提出一個問題：經驗在我們信念的形成中所扮演的角色。」
綠色，一種常會令人聯想到豌豆、菠菜和綠花椰菜等健康食物的顏色，成為這本書的催化劑。綠色的雞蛋和火腿，讓人覺得怪怪的，這兩樣食物的顏色不該是綠色的，它們是壞掉了嗎？故事大膽地進入了非理性偏見的範圍，在沒有實際經驗的情況下做出決定。不管食物的顏色為何，最後嚐起來的味道都是很棒的。
食物呈現的方式對我們的食慾影響很大。在盤子上的排列、盤子的顏色（多數廚師喜歡白色）是重要因素，但食物本身的顏色也一樣重要。研究顯示，一個盤子上的食物顏色少於四種，得到的反應會最好。不過健康專家推薦「彩虹飲食」，鼓勵人們攝取多種顏色的食物，因為顏色光譜提供了所有必要的營養。來份綠火腿加蛋吧！
書籍介紹
本文摘錄自《為什麼非蒂芬妮藍不可：那些令人意想不到的色色故事》，典藏藝術家庭出版
作者：巴柏．漢布利（Bob Hambly）
譯者：田立心
第一個穿上白色婚紗的是誰？
為什麼海盜搶的不是黃金而是紅色的蟲子？
每一種顏色都有一個故事！
《紐約時報》、《時代雜誌》插畫師帶你發現色彩背後的祕密！
知更鳥的淺藍蛋殼色如何變成全球女性瘋搶的蒂芬妮藍？
什麼顏色會引領今年的潮流？它是怎麼選出來的？
速食連鎖店的Logo為什麼愛用紅色和黃色？
飛機上的黑盒子原來不是黑色的？
美麗的白色羽毛竟然有羞辱人的意思？
顏色就像呼吸一樣無處不在。衣服、包包、紅綠燈、各式招牌、藍天白雲、綠樹等等，但為什麼紫色會是高貴？藍色是憂鬱？粉色就是浪漫？身為插畫師的漢布利，以幽默、敏銳的洞察力，加上在世界一流媒體所累積的專業和熱情，一一循線以日常的事物實例，揭開75則繽紛的色色小故事。一旦了解顏色的奧妙，即使不會配色至少也要知道什麼是「顏色」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。