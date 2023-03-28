《晶片戰爭》：台灣是什麼時候得到發展契機呢？就在德州儀器放棄讓張忠謀擔任CEO之時
我們想讓你知道的是
這本好書記錄了半導體晶片的發展、擴散和戰略部署，能讓一般民眾快速掌握晶片的歷史，並且無負擔地瞭解其中的意義，尤其是主要故事地點是在台灣。如果台灣人連自己的優劣勢都不想也不能搞清楚，誰來呢？
文：Gene
自從俄羅斯蠻橫無理地入侵烏克蘭，很多人大概也不再相信另一場大規模戰爭是不可能的，畢竟在極權專制的軍事強權國家，只要領導人犯蠢或意氣用事，可能不會相信和平對全人類才有利。當初歐美傻到以為讓俄國權貴只要能把豪華遊艇開到地中海度假時照三餐享用頂級紅酒、鵝肝醬、松露，他們就只會想要用貿易和外交手段解決問題，而一般平民吃不到麥當勞時就會揭竿起義⋯⋯
屋漏偏逢連夜雨，原本疫情的打擊結束後，各國開始紛紛解除管制，經濟本應有所起色，可是俄烏戰爭一開打，全球民生經濟又哀鴻遍野，平民百姓原本萬物皆漲只有薪水不漲的慘況雪上加霜，因為烏克蘭大草原地處歐亞大陸最大的黑土帶，雖然烏克蘭人均收入相當低，可是肥沃的土壤讓她成為全球大糧倉，戰爭對基礎建設的破壞以及土地的污染，恐怕在未來幾十年都會造成不良影響。
全球也赫然發現，如果這場戰爭發生在東亞，直接涉及高收入的台灣，恐怕就不是通貨膨脹這麼簡單而已了。拜疫情控制得比大部分先進國家得當所賜，台灣經濟不僅逆勢成長，各先進國家還發現，台灣掌控了全球先進晶片產能的壓倒性多數，只要這些晶片因戰亂而停產，就會直接衝擊全球製造業、IT產業、醫療產業以及汽車產業，那就完全不是什麼量化寬鬆等貨幣政策可以拯救的。
先進晶片成為世界上最搶手的商品，這可能讓許多人始料未及。近幾十年來，晶片無疑已成為世界上最受歡迎和必不可少的電子產品中最不可或缺的組成部分。從高端奢侈電子產品到普通家用電器都離不開大量晶片，從智慧手機到電腦，從微波爐到洗衣機，從汽車到飛機，從醫療設備到工廠車床都可見晶片的蹤影。 政府、銀行、社交媒體、電子郵件仍至全球證券交易所等關鍵基礎設施也同樣依賴於這些晶片。拜晶片的快速發展所賜，過去先進國家的人民才有機會使用得到的3C產品和服務，也充斥發展中國家市場，拉近了世界各地的距離。
其實早在疫情前，川普政府發起的美中貿易戰中，晶片就成了主角，而美國禁售各種先進晶片給中興通訊以及華為，禁售各種先進晶片給他們，直接把華為從頂尖跨國企業降維打擊成二流中國本土企業，姑且不論中國國營企業趁虛而入扯後腿。而美國也赫然發現，這些晶片禁令，不是美國單方面說的算，他們還需要台灣等國的配合，因為美國生產的晶片不僅市占率不高，而且先進晶片幾乎都是在東亞生產的，而半導體重鎮如日本、韓國、台灣都在虎視眈眈的中國旁邊。美國近年通過所謂的「晶片法案」，試圖讓美國重回晶片製造的重地。只是這可能在未來十年、二十年都難以辦到。
而中國也醒悟到，他們與先進晶片的研發和生產無關，儘管中國各地政府在中央的一聲令下投入大量資金，但被騙子騙走的，可能比投入廠房生產的還多。這讓中國也產生了極大的焦慮，因為關鍵資源被鎖喉了（用中國普通話來說是「卡脖子」）。中國在2021年進口的晶片高達四千多億，比石油多了不止兩倍。過去中國民間嘴炮「馬六甲困境」，因為中東的石油要途經馬六甲海峽，可是相較先進晶片之下，石油的產地分散太多了，要突圍也輕易許多。晶片產業現在既決定了全球經濟格局，也決定了地緣政治力量的平衡。
想要瞭解整個晶片戰爭的起因和後果，絕不能錯過《晶片戰爭：矽時代的新賽局，解析地緣政治下全球最關鍵科技的創新、商業模式與台灣的未來》（CHIP WAR: The Fight for the World’s Most Critical Technology），作者克里斯．米勒（Chris Miller）在美國塔夫茨大學（Tufts University）的弗萊徹學院教授國際史，他把俄羅斯和中國歷史方面的專業知識帶到解說晶片的製造。這本好書記錄了半導體晶片的發展、擴散和戰略部署，能讓一般民眾快速掌握晶片的歷史，並且無負擔地瞭解其中的意義，尤其是主要故事地點是在台灣。如果台灣人連自己的優劣勢都不想也不能搞清楚，誰來呢？
英特爾（Intel）創始人之一高登．摩爾（Gordon E. Moore，1929－）在大概半世紀前提出了摩爾定律（Moore’s law），預測積體電路上可容納的電晶體數目，在成本不變的情況下約每隔兩年便會增加一倍（後來修正成每一年半）。 六十年前，四個電晶體可以裝在一個晶片上， 今天的話已超過百億個，最先進的還超過兩百億個。也因為《晶片戰爭》的科學和科技內容和知識不多，如果想進一步搞懂科技方面的歷史，可以再讀《賈伯斯傳》（Steve Jobs）作者艾薩克森（Walter Isaacson）的《創新者們：掀起數位革命的天才、怪傑和駭客》（THE INNOVATORS: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution）。
先進晶片的生產，已成為地表上人類史上最高科技的工業生產活動了，台灣壟斷了超過九成先進晶片的代工生產，而剩下的不到一成幾乎完全被韓國壟斷。而這樣的壟斷，完全不可能用反托拉斯法來避免，因為只有台灣科學園區的阿宅工程師，懂得如何賣肝地操作全世界最先進和複雜的機台以高良率的方式生產先進晶片，而生產的過程要大量使用日本公司壟斷的各種超純藥劑。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。