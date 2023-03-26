《蠻王科南》與現代奇幻講座側記：近百年前，留著妹妹頭的肌肉男冒險故事，魅力何在？

文：愛麗絲

「說真的，一個肌肉男的冒險故事，有些讀者實在不知道這有什麼好看的？有什麼魅力嗎？」光磊國際版權創辦人譚光磊身為重度奇幻宅，不只共同發起Facebook「奇幻故事說不完」社團，更於他的心頭好《蠻王科南》系列出版後，和 H.P.洛夫克拉夫特（Howard Phillips Lovecraft）作品譯者李函一起線上開講，爬梳出版史、更講述這部百年前肌肉男冒險故事的魅力，吸引兩百多位讀者參與。

要出版奇幻故事，得先假扮為童書

1954年，奇幻文學經典作品《魔戒》於英國出版，過了十年才於美國書市爆紅。事實上，1960年前的歐美出版市場，奇幻文學並未自成一類。「理性成熟的大人不看奇幻文學，超自然被認為是幼稚的，」譚光磊指出，1960年前，商業出版的成人書籍中，並無奇幻此類型，頂多被歸類於兒童文學中。

當時若要出版奇幻作品，只有兩個方法——一是歸類於兒童文學，二是以科幻包裝，「大家認為科幻作品有教育意義，或許會讓孩子想學科學，加上經過世界大戰，認知到新科技的新奇與重要性。」於是，奇幻故事裡的虛構世界改以外星稱呼，魔法則改用超科技替代，「科皮奇骨」便由此而來。

「劍與魔法」誕生，《魔戒》的中土之戰

奇幻文學世界中，《蠻王科南》所屬的「劍與魔法（Sword and Sorcery）」類型，最早於1961年被提出。一群熱愛《蠻王科南》的讀者、作家創辦同人雜誌《阿姆拉》， 佛利茲・萊柏（Fritz Leiber）與麥可．摩考克（Michael Moorcock）經討論後以「劍與魔法（Sword and Sorcery）」定義筆下作品——劍為主角，魔法為配角，講述主角對抗超自然敵人的故事。

1965年，Ace出版社編輯Donald A. Wollheim致電托爾金，希望能獲得《魔戒》系列美國平裝本版權，卻遭托爾金拒絕，「老教授覺得自己的書若授權給平裝本實在太low了。」然而，Wollheim可不是省油的燈，他仔細研究美國著作權法，發現當時美國出版《魔戒》精裝本的出版社早已進口超量，使《魔戒》在美國成為公版書。面對市場需求、一群等著被餵養奇幻文學的讀者，Wollheim決定不顧托爾金反對，出版平裝本，並以「劍與魔法（Sword and Sorcery）」來包裝、推廣，更大賣十萬冊。

Wollheim出版此舉雖在法理上行得通，卻讓托爾金大為光火，一向甚少經營讀者關係的托爾金更訴諸讀者、為此發動輿論戰。最後，Wollheim讓步不再加印，並支付托爾金版稅——雖依法而言，Wollheim根本不必支付版稅。1966年，托爾金修改《魔戒》內容、重新註冊著作權後，由Ballantine出版，《魔戒》系列先前因輿論戰吵得沸沸揚揚，使Ballantine所出版本極其熱銷。

同年，《蠻王科南》系列平裝本也出版了，書封替其野蠻形象具體定位——渾身光裸的肌肉，「雖然我不太懂他為什麼會搭配妹妹頭瀏海啦。」譚光磊笑道。

「劍與魔法」小說之父舉槍自盡

《蠻王科南》作者勞勃．霍華（Robert E. Howard）的一生

野蠻是人類的天性，文明只是機緣下的偶然，是違反自然的狀態，而野蠻終將得勝。

《蠻王科南3：黑河彼岸》中一位文明人角色所言，或許也道出《蠻王科南》系列作者霍華筆下核心——文明與野蠻的相互角力。

霍華出生於1906年，一家人因父親工作四處遷居，直至13歲才定居下來，而他一生都未離開過德州。霍華的鄰居中，有不少曾與印地安人交戰過的老者，那些「想當年」的故事，讓霍華對於暴力、野蠻並不陌生。而霍華一家居住的地方，原是人口約兩千人左右的小鎮，卻在發現石油後爆增至一萬人，人口激增所造成的社會問題，讓霍華深刻體認文明所帶來的亂象。

童年時期，霍華因受霸凌，曾練拳擊健身。9歲時，他開始動筆寫小說，15歲接觸到孕育類型文學的搖籃——廉價雜誌。以低廉紙張大量印製、便宜販售的廉價雜誌，主題葷腥不忌，其中《怪譚雜誌》（Weird Tales）多刊載在理性、未知邊緣的故事。

1925年，歷經多次投稿後，霍華的〈尖牙與長矛〉刊載於《怪譚雜誌》，他與洛夫克拉夫特、克拉克．艾許頓．史密斯（Clark Ashton Smith）並稱怪譚金三角，彼此更經常挪用各自筆下角色創造故事。

1929年，霍華出版如今被公認為第一篇「劍與魔法」小說的《陰影王國》，以亞特蘭提斯流亡者庫爾王為主角，講述他因緣際會推翻帝國成為皇帝，卻發現多年來帝國皆被偽裝人形、殺害帝王的「蛇人」所操控。

而後，霍華持續創作，「最後的皮克特酋長」布蘭．麥克蒙是他筆下另一角色，身處不列顛群島，為維護皮克特族人的存續而努力，甚至為抵擋羅馬人的侵襲，與克蘇魯神話中的可怕蟲族合作。布蘭．麥克蒙也串起霍華筆下的奇幻宇宙——一次英靈召喚中，布蘭．麥克蒙召喚來的正是庫爾王。

1932年，蠻王科南首冊《劍上的鳳凰》首度登場。

《劍上的鳳凰》改寫自以庫爾王為主角、講述他意外稱王後對繁文縟節不耐的小說〈吾以此斧稱王〉。霍華創造出被遺忘的史前時代——海伯利亞紀元（Hyboria），當中挪用許多現實地名，使整個世界觀與其歷史顯得以假亂真，「讀的時候我們不免會覺得，也許這些事情真的發生過。」

霍華被後世譽為「劍與魔法」小說之父，但《蠻王科南》系列平裝出版大爆發時，他早已結束自己短短三十年的人生。