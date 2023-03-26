《蠻王科南》與現代奇幻講座側記：近百年前，留著妹妹頭的肌肉男冒險故事，魅力何在？
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《蠻王科南》曾於1982年翻拍為電影《王者之劍》，由阿諾．史瓦辛格主演，而後雖仍有幾次影視化，卻不如先前版本成功。近年Netflix買下影視版權，或許未來仍可期待這部近百年前的奇幻故事再次上演。
文：愛麗絲
「說真的，一個肌肉男的冒險故事，有些讀者實在不知道這有什麼好看的？有什麼魅力嗎？」光磊國際版權創辦人譚光磊身為重度奇幻宅，不只共同發起Facebook「奇幻故事說不完」社團，更於他的心頭好《蠻王科南》系列出版後，和 H.P.洛夫克拉夫特（Howard Phillips Lovecraft）作品譯者李函一起線上開講，爬梳出版史、更講述這部百年前肌肉男冒險故事的魅力，吸引兩百多位讀者參與。
要出版奇幻故事，得先假扮為童書
1954年，奇幻文學經典作品《魔戒》於英國出版，過了十年才於美國書市爆紅。事實上，1960年前的歐美出版市場，奇幻文學並未自成一類。「理性成熟的大人不看奇幻文學，超自然被認為是幼稚的，」譚光磊指出，1960年前，商業出版的成人書籍中，並無奇幻此類型，頂多被歸類於兒童文學中。
當時若要出版奇幻作品，只有兩個方法——一是歸類於兒童文學，二是以科幻包裝，「大家認為科幻作品有教育意義，或許會讓孩子想學科學，加上經過世界大戰，認知到新科技的新奇與重要性。」於是，奇幻故事裡的虛構世界改以外星稱呼，魔法則改用超科技替代，「科皮奇骨」便由此而來。
「劍與魔法」誕生，《魔戒》的中土之戰
奇幻文學世界中，《蠻王科南》所屬的「劍與魔法（Sword and Sorcery）」類型，最早於1961年被提出。一群熱愛《蠻王科南》的讀者、作家創辦同人雜誌《阿姆拉》， 佛利茲・萊柏（Fritz Leiber）與麥可．摩考克（Michael Moorcock）經討論後以「劍與魔法（Sword and Sorcery）」定義筆下作品——劍為主角，魔法為配角，講述主角對抗超自然敵人的故事。
1965年，Ace出版社編輯Donald A. Wollheim致電托爾金，希望能獲得《魔戒》系列美國平裝本版權，卻遭托爾金拒絕，「老教授覺得自己的書若授權給平裝本實在太low了。」然而，Wollheim可不是省油的燈，他仔細研究美國著作權法，發現當時美國出版《魔戒》精裝本的出版社早已進口超量，使《魔戒》在美國成為公版書。面對市場需求、一群等著被餵養奇幻文學的讀者，Wollheim決定不顧托爾金反對，出版平裝本，並以「劍與魔法（Sword and Sorcery）」來包裝、推廣，更大賣十萬冊。
Wollheim出版此舉雖在法理上行得通，卻讓托爾金大為光火，一向甚少經營讀者關係的托爾金更訴諸讀者、為此發動輿論戰。最後，Wollheim讓步不再加印，並支付托爾金版稅——雖依法而言，Wollheim根本不必支付版稅。1966年，托爾金修改《魔戒》內容、重新註冊著作權後，由Ballantine出版，《魔戒》系列先前因輿論戰吵得沸沸揚揚，使Ballantine所出版本極其熱銷。
同年，《蠻王科南》系列平裝本也出版了，書封替其野蠻形象具體定位——渾身光裸的肌肉，「雖然我不太懂他為什麼會搭配妹妹頭瀏海啦。」譚光磊笑道。
「劍與魔法」小說之父舉槍自盡
《蠻王科南》作者勞勃．霍華（Robert E. Howard）的一生
野蠻是人類的天性，文明只是機緣下的偶然，是違反自然的狀態，而野蠻終將得勝。
《蠻王科南3：黑河彼岸》中一位文明人角色所言，或許也道出《蠻王科南》系列作者霍華筆下核心——文明與野蠻的相互角力。
霍華出生於1906年，一家人因父親工作四處遷居，直至13歲才定居下來，而他一生都未離開過德州。霍華的鄰居中，有不少曾與印地安人交戰過的老者，那些「想當年」的故事，讓霍華對於暴力、野蠻並不陌生。而霍華一家居住的地方，原是人口約兩千人左右的小鎮，卻在發現石油後爆增至一萬人，人口激增所造成的社會問題，讓霍華深刻體認文明所帶來的亂象。
童年時期，霍華因受霸凌，曾練拳擊健身。9歲時，他開始動筆寫小說，15歲接觸到孕育類型文學的搖籃——廉價雜誌。以低廉紙張大量印製、便宜販售的廉價雜誌，主題葷腥不忌，其中《怪譚雜誌》（Weird Tales）多刊載在理性、未知邊緣的故事。
1925年，歷經多次投稿後，霍華的〈尖牙與長矛〉刊載於《怪譚雜誌》，他與洛夫克拉夫特、克拉克．艾許頓．史密斯（Clark Ashton Smith）並稱怪譚金三角，彼此更經常挪用各自筆下角色創造故事。
1929年，霍華出版如今被公認為第一篇「劍與魔法」小說的《陰影王國》，以亞特蘭提斯流亡者庫爾王為主角，講述他因緣際會推翻帝國成為皇帝，卻發現多年來帝國皆被偽裝人形、殺害帝王的「蛇人」所操控。
而後，霍華持續創作，「最後的皮克特酋長」布蘭．麥克蒙是他筆下另一角色，身處不列顛群島，為維護皮克特族人的存續而努力，甚至為抵擋羅馬人的侵襲，與克蘇魯神話中的可怕蟲族合作。布蘭．麥克蒙也串起霍華筆下的奇幻宇宙——一次英靈召喚中，布蘭．麥克蒙召喚來的正是庫爾王。
1932年，蠻王科南首冊《劍上的鳳凰》首度登場。
《劍上的鳳凰》改寫自以庫爾王為主角、講述他意外稱王後對繁文縟節不耐的小說〈吾以此斧稱王〉。霍華創造出被遺忘的史前時代——海伯利亞紀元（Hyboria），當中挪用許多現實地名，使整個世界觀與其歷史顯得以假亂真，「讀的時候我們不免會覺得，也許這些事情真的發生過。」
霍華被後世譽為「劍與魔法」小說之父，但《蠻王科南》系列平裝出版大爆發時，他早已結束自己短短三十年的人生。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。