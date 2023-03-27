網文〈我們把路修好，等馬英九回鄉〉，很符合中共在台灣問題上的宣傳——通篇謊話
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中國這一招混淆視聽，用得還算高明。中國一直以中國式國情誤導民眾去曲解民主國家，在馬英九這件事上也是如此。馬英九雖然祖籍湖南，但血緣關係不代表國籍、更不代表政治立場。
台灣前總統馬英九先生宣布於3月27日至4月7日開始訪中行程。就目前曝光的行程來看，預計停留南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市，很多網友笑稱這就是一部「國民黨戰敗史」。
作為74年來，首位訪問中國的台灣卸任領導人，中國網友對於馬英九此行態度分為兩種極端，一方面是以官媒為主的支持歡迎，似乎接待了馬英九，就意味著台灣回歸指日可待。另一方面是個人網友，似乎對於馬英九恨之入骨，斥責馬英九對於在位時陽奉陰違，沒有為兩岸統一做出貢獻，現在再訪中也是假仁假義。
3月23日，名為「港媒觀湘」的公眾號發布一篇文章〈我們把路修好，等馬英九回鄉〉，文章著重介紹馬英九祖父馬立安，介紹馬立安在世時善舉惠及人民，後人建立「書善亭」、刻碑文紀念他，文中還提到，為了方便馬英九一行祭祖，必經的公路都新鋪了瀝青，村民也自發到書善亭清理打掃，似乎一副熱切期待馬英九回鄉的景象。
文中提到，在上個世紀70年代，中國大搞農田建設，馬立安的墳地位於農田正中間，差點被推平，最後是馬立安的外孫劉肇禮（馬英九親姑姑的兒子）出面，找到當時擔任大隊支書，才勉強保存下來。這位大隊支書叫馬仁桃，之後劉肇禮一直委托他照看馬家祖墳，之後劉肇禮出資、馬仁桃出力修繕過馬家祖墳，所以此番馬英九回鄉祭祖才能如此順利找到祖父的亡骨所在。2006年時，政府組織修路，馬仁桃還出了三萬元把公路通道馬立安的墳墓前面，就連墓碑上面「英九」兩個字都是他親手刻的。
在介紹完馬仁桃以後，記者有訪問到另一位馬先生馬石山，他自稱和馬英九同屬湖田馬氏，他們有一個微信群，裡面集合了300多個馬氏族親，大家都很期待馬英九回鄉。
這篇文章讀來溫情滿滿，似乎就是幾個留守家鄉的老人期待一個遊子歸家，很符合目前中國在台灣問題上的宣傳。但是文中細節不堪檢驗，說得直白一點，通篇謊話。
第一，就文中配圖來看，書善亭外觀以及周圍的景致都很新，網絡上也查不到具體的出資人和修建時間，故而，筆者猜測「後人」大概是在馬英九當選總統以後才修建的，意圖也不是為了紀念馬英九祖父的善行，而是為了強調台灣前總統馬英九的祖父就在這裡。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。