網文〈我們把路修好，等馬英九回鄉〉，很符合中共在台灣問題上的宣傳——通篇謊話

台灣前總統馬英九先生宣布於3月27日至4月7日開始訪中行程。就目前曝光的行程來看，預計停留南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市，很多網友笑稱這就是一部「國民黨戰敗史」。

作為74年來，首位訪問中國的台灣卸任領導人，中國網友對於馬英九此行態度分為兩種極端，一方面是以官媒為主的支持歡迎，似乎接待了馬英九，就意味著台灣回歸指日可待。另一方面是個人網友，似乎對於馬英九恨之入骨，斥責馬英九對於在位時陽奉陰違，沒有為兩岸統一做出貢獻，現在再訪中也是假仁假義。

3月23日，名為「港媒觀湘」的公眾號發布一篇文章〈我們把路修好，等馬英九回鄉〉，文章著重介紹馬英九祖父馬立安，介紹馬立安在世時善舉惠及人民，後人建立「書善亭」、刻碑文紀念他，文中還提到，為了方便馬英九一行祭祖，必經的公路都新鋪了瀝青，村民也自發到書善亭清理打掃，似乎一副熱切期待馬英九回鄉的景象。

文中提到，在上個世紀70年代，中國大搞農田建設，馬立安的墳地位於農田正中間，差點被推平，最後是馬立安的外孫劉肇禮（馬英九親姑姑的兒子）出面，找到當時擔任大隊支書，才勉強保存下來。這位大隊支書叫馬仁桃，之後劉肇禮一直委托他照看馬家祖墳，之後劉肇禮出資、馬仁桃出力修繕過馬家祖墳，所以此番馬英九回鄉祭祖才能如此順利找到祖父的亡骨所在。2006年時，政府組織修路，馬仁桃還出了三萬元把公路通道馬立安的墳墓前面，就連墓碑上面「英九」兩個字都是他親手刻的。

在介紹完馬仁桃以後，記者有訪問到另一位馬先生馬石山，他自稱和馬英九同屬湖田馬氏，他們有一個微信群，裡面集合了300多個馬氏族親，大家都很期待馬英九回鄉。

這篇文章讀來溫情滿滿，似乎就是幾個留守家鄉的老人期待一個遊子歸家，很符合目前中國在台灣問題上的宣傳。但是文中細節不堪檢驗，說得直白一點，通篇謊話。

第一，就文中配圖來看，書善亭外觀以及周圍的景致都很新，網絡上也查不到具體的出資人和修建時間，故而，筆者猜測「後人」大概是在馬英九當選總統以後才修建的，意圖也不是為了紀念馬英九祖父的善行，而是為了強調台灣前總統馬英九的祖父就在這裡。