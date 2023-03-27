TNL+ 2023/03/27,
中國

網文〈我們把路修好，等馬英九回鄉〉，很符合中共在台灣問題上的宣傳——通篇謊話

網文〈我們把路修好，等馬英九回鄉〉，很符合中共在台灣問題上的宣傳——通篇謊話
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國這一招混淆視聽，用得還算高明。中國一直以中國式國情誤導民眾去曲解民主國家，在馬英九這件事上也是如此。馬英九雖然祖籍湖南，但血緣關係不代表國籍、更不代表政治立場。

台灣前總統馬英九先生宣布於3月27日至4月7日開始訪中行程。就目前曝光的行程來看，預計停留南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市，很多網友笑稱這就是一部「國民黨戰敗史」。

作為74年來，首位訪問中國的台灣卸任領導人，中國網友對於馬英九此行態度分為兩種極端，一方面是以官媒為主的支持歡迎，似乎接待了馬英九，就意味著台灣回歸指日可待。另一方面是個人網友，似乎對於馬英九恨之入骨，斥責馬英九對於在位時陽奉陰違，沒有為兩岸統一做出貢獻，現在再訪中也是假仁假義。

3月23日，名為「港媒觀湘」的公眾號發布一篇文章〈我們把路修好，等馬英九回鄉〉，文章著重介紹馬英九祖父馬立安，介紹馬立安在世時善舉惠及人民，後人建立「書善亭」、刻碑文紀念他，文中還提到，為了方便馬英九一行祭祖，必經的公路都新鋪了瀝青，村民也自發到書善亭清理打掃，似乎一副熱切期待馬英九回鄉的景象。

文中提到，在上個世紀70年代，中國大搞農田建設，馬立安的墳地位於農田正中間，差點被推平，最後是馬立安的外孫劉肇禮（馬英九親姑姑的兒子）出面，找到當時擔任大隊支書，才勉強保存下來。這位大隊支書叫馬仁桃，之後劉肇禮一直委托他照看馬家祖墳，之後劉肇禮出資、馬仁桃出力修繕過馬家祖墳，所以此番馬英九回鄉祭祖才能如此順利找到祖父的亡骨所在。2006年時，政府組織修路，馬仁桃還出了三萬元把公路通道馬立安的墳墓前面，就連墓碑上面「英九」兩個字都是他親手刻的。

在介紹完馬仁桃以後，記者有訪問到另一位馬先生馬石山，他自稱和馬英九同屬湖田馬氏，他們有一個微信群，裡面集合了300多個馬氏族親，大家都很期待馬英九回鄉。

這篇文章讀來溫情滿滿，似乎就是幾個留守家鄉的老人期待一個遊子歸家，很符合目前中國在台灣問題上的宣傳。但是文中細節不堪檢驗，說得直白一點，通篇謊話。

第一，就文中配圖來看，書善亭外觀以及周圍的景致都很新，網絡上也查不到具體的出資人和修建時間，故而，筆者猜測「後人」大概是在馬英九當選總統以後才修建的，意圖也不是為了紀念馬英九祖父的善行，而是為了強調台灣前總統馬英九的祖父就在這裡。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。