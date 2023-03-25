【東南亞週報】越南迎接史上規模最大美商代表團｜遊客為天文奇景訪吳哥窟｜美將提新一輪對緬制裁

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第215期，為讀者挑選2023年3月18日至3月24日期間，有關新加坡、越南、緬甸、菲律賓、馬來西亞與柬埔寨的六則東協區域大事。

新加坡｜亞太航空安全中心進駐新加坡 協助提高區域航安標準

正值全球航空業復甦之際，新加坡民航局與總部位於美國的非營利組織「飛安基金會」（Flight Safety Foundation）合作，將在新加坡設立「亞太航空安全中心」（Asia-Pacific Centre for Aviation Safety），協助航空業安全重啟、提高此區域的航安標準及運作能力。

新加坡交通部長易華仁（S. Iswaran）3月22日在首屆亞太航空安全峰會（Asia Pacific Summit for Aviation Safety）開幕致詞時表示，「亞太航空安全中心」將在航空安全方面發揮思想領袖作用，有助於業界就提高安全意識交換意見，並促進區域合作。

易華仁表示，目前樟宜機場客運量及航班數量已恢復至疫情前的80%，預計明年底前將全面復甦，而亞太地區也將成為未來20年航空旅行增長最快的地區。他指出，隨著航空旅行量的增長，安全必須成為首要考慮因素，「我們有責任保持警惕並竭盡全力維護高標準的航空安全，這也符合我們的集體利益」。

根據海峽時報報導，新成立的「亞太航空安全中心」首先將匯集數據找出區域特有的風險，制定相關解決方案。同時，中心也會檢視維持有效安全領導所需具備的能力。新加坡民航局將提供資金協助該中心的成立及其首5年的活動。中心主任將由任職國際民航組織近30年的佛克斯（Mitchell Fox）出任。

（新加坡樟宜機場）

越南｜越南迎接史上規模最大美國商業代表團

美國商業代表團3月21至23日出訪越南， 拜會總理范明正及國會主席王廷惠，據報導，代表團規模為近30年來最大。

由美國52家企業組成的商業代表團於本週出訪越南，產業別涵蓋國防、科技、製藥及食品等，包含美國太空探索技術公司（SpaceX）、臉書母公司Meta、網飛（Netflix）和波音（Boeing） 在內。美國東協商務委員會的越南代表Vu Tu Thanh表示，此次參訪越南的商業代表團規模為近30年來最大。

航太空斯波音、洛克希德·馬丁 （Lockheed Martin Corp）、貝爾直升機德事隆 （Bell Textron）與越南國營的國防採購業者會晤，這也是近年來軍火商首次參加貿易代表團。波音在去年8月便表示，目前除了7家越南供應商外，希望在越南進一步發展供應鏈。

據路透社2月獨家報導，Netflix有意在越南設立辦事處，最快將於2023年下半年開始營運，但目前Netflix拒絕對報導做出回應。而Elon Musk旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）也參與此次代表團，目前SpaceX預計在菲律賓市場提供星鏈（Starlink）的網路服務，做為其在東南亞首個服務據點。

越南和美國雙邊貿易在2022年成長了11%，貿易額約1,230億美元，創歷史新高。美國也是越南最大的出口市場以及第二大貿易夥伴，出口市場較2021年成長13.6%，達1094億美元。

Photo Credit: GettyImages 越南胡志明市市政廳大樓

緬甸｜美將提新一輪針對緬甸境內實體的制裁 阻斷緬軍經濟來源

美國國務院顧問查列特（Derek Chollet）3月22日在印尼首都雅加達受訪時表示，美方將在近日宣布新一輪針對緬甸境內實體的制裁，阻斷緬甸軍政府收入，「我們致力於加大對緬甸軍政府的施壓，讓他們難以獲得推動戰爭的經濟來源」。他也補充，緬甸幾乎已是東南亞心臟地帶的「失敗國家」。

美國迄今已對緬甸境內的80名個人和30多個企業實體實施制裁。查列特認為根除緬甸衝突的最佳途徑，是俄羅斯停止向該國軍政府提供軍事裝備。他批評俄國對緬軍統治者的支持不可接受，且會破壞穩定，「如果軍政府不再能夠進口武器，即俄羅斯停止向緬甸供應武器，局勢將大為改觀」。

查列特也呼籲東南亞國協（ASEAN）在所有會議上排除緬軍的政治代表，他表示：「該政權需要充分了解，只要它繼續對自己的人民進行殘酷打壓，他們就得為此承擔後果，包括在國際社會上被進一步孤立。」

東協目前禁止軍政府領導人列席高層會議，但反對歐美實施制裁，同時拒絕將緬甸逐出東協。查列特接受媒體採訪時表示，美國將會繼續與夥伴合作，懲戒、孤立和施壓軍政府。

（美國國務院顧問查列特（Derek Chollet）3月21日與印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）會面。）

Thank you, Indonesian Foreign Affairs Minister @Menlu_RI, for meeting me yesterday. I welcomed hearing more on Indonesia’s objectives as @ASEAN chair this year, as well as discussing how we can further U.S. cooperation with Indonesia to address the worsening crisis in Burma. pic.twitter.com/01dWNFYluf — Derek Chollet (@CounselorDOS) March 22, 2023

菲律賓｜菲提供美新增4基地 有助提升呂宋島防禦

菲律賓總統小馬可仕3月22日表示，提供給美軍使用的4個新軍事基地，將分佈在菲律賓各地，其中包含菲律賓北邊、靠近南沙群島爭議水域的巴拉望島等；並指出新增的軍事基地，將有助於提升呂宋島東側的防禦能力。

今年1月美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問菲律賓，雙邊達成協議將擴大雙邊「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），菲律賓將多開放4個基地，允許美軍進入使用。近期菲律賓與美國會宣布新增軍事基地的確切位置。針對新增基地，小馬可仕指出將有助於提升呂宋島東側的防禦能力。

對此，中國外交部也在本週聲明，認為國家間的國防合作對地區的和平與穩定有利，不應針對第三方或損害第三方的利益。美方加強軍事部署的行動，會加深地區緊張局勢，各國應「提高警覺」避免被美國利用。