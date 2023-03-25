2023/03/25,
印太

【東南亞週報】越南迎接史上規模最大美商代表團｜遊客為天文奇景訪吳哥窟｜美將提新一輪對緬制裁

【東南亞週報】越南迎接史上規模最大美商代表團｜遊客為天文奇景訪吳哥窟｜美將提新一輪對緬制裁
越南胡志明市。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

由美國52家企業組成的商業代表團於本週出訪越南，產業別涵蓋國防、科技、製藥及食品等，包含美國太空探索技術公司（SpaceX）、臉書母公司Meta、網飛（Netflix）和波音（Boeing） 在內。美國東協商務委員會的越南代表 Vu Tu Thanh 表示，此次參訪越南的商業代表團規模為近30年來最大。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第215期，為讀者挑選2023年3月18日至3月24日期間，有關新加坡、越南、緬甸、菲律賓、馬來西亞與柬埔寨的六則東協區域大事。

新加坡｜亞太航空安全中心進駐新加坡 協助提高區域航安標準

正值全球航空業復甦之際，新加坡民航局與總部位於美國的非營利組織「飛安基金會」（Flight Safety Foundation）合作，將在新加坡設立「亞太航空安全中心」（Asia-Pacific Centre for Aviation Safety），協助航空業安全重啟、提高此區域的航安標準及運作能力。

新加坡交通部長易華仁（S. Iswaran）3月22日在首屆亞太航空安全峰會（Asia Pacific Summit for Aviation Safety）開幕致詞時表示，「亞太航空安全中心」將在航空安全方面發揮思想領袖作用，有助於業界就提高安全意識交換意見，並促進區域合作。

易華仁表示，目前樟宜機場客運量及航班數量已恢復至疫情前的80%，預計明年底前將全面復甦，而亞太地區也將成為未來20年航空旅行增長最快的地區。他指出，隨著航空旅行量的增長，安全必須成為首要考慮因素，「我們有責任保持警惕並竭盡全力維護高標準的航空安全，這也符合我們的集體利益」。

根據海峽時報報導，新成立的「亞太航空安全中心」首先將匯集數據找出區域特有的風險，制定相關解決方案。同時，中心也會檢視維持有效安全領導所需具備的能力。新加坡民航局將提供資金協助該中心的成立及其首5年的活動。中心主任將由任職國際民航組織近30年的佛克斯（Mitchell Fox）出任。

（新加坡樟宜機場）

越南｜越南迎接史上規模最大美國商業代表團

美國商業代表團3月21至23日出訪越南， 拜會總理范明正及國會主席王廷惠，據報導，代表團規模為近30年來最大。

由美國52家企業組成的商業代表團於本週出訪越南，產業別涵蓋國防、科技、製藥及食品等，包含美國太空探索技術公司（SpaceX）、臉書母公司Meta、網飛（Netflix）和波音（Boeing） 在內。美國東協商務委員會的越南代表Vu Tu Thanh表示，此次參訪越南的商業代表團規模為近30年來最大

航太空斯波音、洛克希德·馬丁 （Lockheed Martin Corp）、貝爾直升機德事隆 （Bell Textron）與越南國營的國防採購業者會晤，這也是近年來軍火商首次參加貿易代表團。波音在去年8月便表示，目前除了7家越南供應商外，希望在越南進一步發展供應鏈。

據路透社2月獨家報導，Netflix有意在越南設立辦事處，最快將於2023年下半年開始營運，但目前Netflix拒絕對報導做出回應。而Elon Musk旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）也參與此次代表團，目前SpaceX預計在菲律賓市場提供星鏈（Starlink）的網路服務，做為其在東南亞首個服務據點。

越南和美國雙邊貿易在2022年成長了11%，貿易額約1,230億美元，創歷史新高。美國也是越南最大的出口市場以及第二大貿易夥伴，出口市場較2021年成長13.6%，達1094億美元。

yaa6uc4fjkgqcy176n39ym3rnca1cu
Photo Credit: GettyImages
越南胡志明市市政廳大樓

緬甸｜美將提新一輪針對緬甸境內實體的制裁 阻斷緬軍經濟來源

美國國務院顧問查列特（Derek Chollet）3月22日在印尼首都雅加達受訪時表示，美方將在近日宣布新一輪針對緬甸境內實體的制裁，阻斷緬甸軍政府收入，「我們致力於加大對緬甸軍政府的施壓，讓他們難以獲得推動戰爭的經濟來源」。他也補充，緬甸幾乎已是東南亞心臟地帶的「失敗國家」。

美國迄今已對緬甸境內的80名個人和30多個企業實體實施制裁。查列特認為根除緬甸衝突的最佳途徑，是俄羅斯停止向該國軍政府提供軍事裝備。他批評俄國對緬軍統治者的支持不可接受，且會破壞穩定，「如果軍政府不再能夠進口武器，即俄羅斯停止向緬甸供應武器，局勢將大為改觀」。

查列特也呼籲東南亞國協（ASEAN）在所有會議上排除緬軍的政治代表，他表示：「該政權需要充分了解，只要它繼續對自己的人民進行殘酷打壓，他們就得為此承擔後果，包括在國際社會上被進一步孤立。」

東協目前禁止軍政府領導人列席高層會議，但反對歐美實施制裁，同時拒絕將緬甸逐出東協。查列特接受媒體採訪時表示，美國將會繼續與夥伴合作，懲戒、孤立和施壓軍政府。

（美國國務院顧問查列特（Derek Chollet）3月21日與印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）會面。）

菲律賓｜菲提供美新增4基地 有助提升呂宋島防禦

菲律賓總統小馬可仕3月22日表示，提供給美軍使用的4個新軍事基地，將分佈在菲律賓各地，其中包含菲律賓北邊、靠近南沙群島爭議水域的巴拉望島等；並指出新增的軍事基地，將有助於提升呂宋島東側的防禦能力。

今年1月美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問菲律賓，雙邊達成協議將擴大雙邊「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），菲律賓將多開放4個基地，允許美軍進入使用。近期菲律賓與美國會宣布新增軍事基地的確切位置。針對新增基地，小馬可仕指出將有助於提升呂宋島東側的防禦能力。

對此，中國外交部也在本週聲明，認為國家間的國防合作對地區的和平與穩定有利，不應針對第三方或損害第三方的利益。美方加強軍事部署的行動，會加深地區緊張局勢，各國應「提高警覺」避免被美國利用。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。