【東南亞週報】越南迎接史上規模最大美商代表團｜遊客為天文奇景訪吳哥窟｜美將提新一輪對緬制裁
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由美國52家企業組成的商業代表團於本週出訪越南，產業別涵蓋國防、科技、製藥及食品等，包含美國太空探索技術公司（SpaceX）、臉書母公司Meta、網飛（Netflix）和波音（Boeing） 在內。美國東協商務委員會的越南代表 Vu Tu Thanh 表示，此次參訪越南的商業代表團規模為近30年來最大。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第215期，為讀者挑選2023年3月18日至3月24日期間，有關新加坡、越南、緬甸、菲律賓、馬來西亞與柬埔寨的六則東協區域大事。
新加坡｜亞太航空安全中心進駐新加坡 協助提高區域航安標準
正值全球航空業復甦之際，新加坡民航局與總部位於美國的非營利組織「飛安基金會」（Flight Safety Foundation）合作，將在新加坡設立「亞太航空安全中心」（Asia-Pacific Centre for Aviation Safety），協助航空業安全重啟、提高此區域的航安標準及運作能力。
新加坡交通部長易華仁（S. Iswaran）3月22日在首屆亞太航空安全峰會（Asia Pacific Summit for Aviation Safety）開幕致詞時表示，「亞太航空安全中心」將在航空安全方面發揮思想領袖作用，有助於業界就提高安全意識交換意見，並促進區域合作。
易華仁表示，目前樟宜機場客運量及航班數量已恢復至疫情前的80%，預計明年底前將全面復甦，而亞太地區也將成為未來20年航空旅行增長最快的地區。他指出，隨著航空旅行量的增長，安全必須成為首要考慮因素，「我們有責任保持警惕並竭盡全力維護高標準的航空安全，這也符合我們的集體利益」。
根據海峽時報報導，新成立的「亞太航空安全中心」首先將匯集數據找出區域特有的風險，制定相關解決方案。同時，中心也會檢視維持有效安全領導所需具備的能力。新加坡民航局將提供資金協助該中心的成立及其首5年的活動。中心主任將由任職國際民航組織近30年的佛克斯（Mitchell Fox）出任。
（新加坡樟宜機場）
越南｜越南迎接史上規模最大美國商業代表團
美國商業代表團3月21至23日出訪越南， 拜會總理范明正及國會主席王廷惠，據報導，代表團規模為近30年來最大。
由美國52家企業組成的商業代表團於本週出訪越南，產業別涵蓋國防、科技、製藥及食品等，包含美國太空探索技術公司（SpaceX）、臉書母公司Meta、網飛（Netflix）和波音（Boeing） 在內。美國東協商務委員會的越南代表Vu Tu Thanh表示，此次參訪越南的商業代表團規模為近30年來最大。
航太空斯波音、洛克希德·馬丁 （Lockheed Martin Corp）、貝爾直升機德事隆 （Bell Textron）與越南國營的國防採購業者會晤，這也是近年來軍火商首次參加貿易代表團。波音在去年8月便表示，目前除了7家越南供應商外，希望在越南進一步發展供應鏈。
據路透社2月獨家報導，Netflix有意在越南設立辦事處，最快將於2023年下半年開始營運，但目前Netflix拒絕對報導做出回應。而Elon Musk旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）也參與此次代表團，目前SpaceX預計在菲律賓市場提供星鏈（Starlink）的網路服務，做為其在東南亞首個服務據點。
越南和美國雙邊貿易在2022年成長了11%，貿易額約1,230億美元，創歷史新高。美國也是越南最大的出口市場以及第二大貿易夥伴，出口市場較2021年成長13.6%，達1094億美元。
緬甸｜美將提新一輪針對緬甸境內實體的制裁 阻斷緬軍經濟來源
美國國務院顧問查列特（Derek Chollet）3月22日在印尼首都雅加達受訪時表示，美方將在近日宣布新一輪針對緬甸境內實體的制裁，阻斷緬甸軍政府收入，「我們致力於加大對緬甸軍政府的施壓，讓他們難以獲得推動戰爭的經濟來源」。他也補充，緬甸幾乎已是東南亞心臟地帶的「失敗國家」。
美國迄今已對緬甸境內的80名個人和30多個企業實體實施制裁。查列特認為根除緬甸衝突的最佳途徑，是俄羅斯停止向該國軍政府提供軍事裝備。他批評俄國對緬軍統治者的支持不可接受，且會破壞穩定，「如果軍政府不再能夠進口武器，即俄羅斯停止向緬甸供應武器，局勢將大為改觀」。
查列特也呼籲東南亞國協（ASEAN）在所有會議上排除緬軍的政治代表，他表示：「該政權需要充分了解，只要它繼續對自己的人民進行殘酷打壓，他們就得為此承擔後果，包括在國際社會上被進一步孤立。」
東協目前禁止軍政府領導人列席高層會議，但反對歐美實施制裁，同時拒絕將緬甸逐出東協。查列特接受媒體採訪時表示，美國將會繼續與夥伴合作，懲戒、孤立和施壓軍政府。
（美國國務院顧問查列特（Derek Chollet）3月21日與印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）會面。）
菲律賓｜菲提供美新增4基地 有助提升呂宋島防禦
菲律賓總統小馬可仕3月22日表示，提供給美軍使用的4個新軍事基地，將分佈在菲律賓各地，其中包含菲律賓北邊、靠近南沙群島爭議水域的巴拉望島等；並指出新增的軍事基地，將有助於提升呂宋島東側的防禦能力。
今年1月美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問菲律賓，雙邊達成協議將擴大雙邊「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），菲律賓將多開放4個基地，允許美軍進入使用。近期菲律賓與美國會宣布新增軍事基地的確切位置。針對新增基地，小馬可仕指出將有助於提升呂宋島東側的防禦能力。
對此，中國外交部也在本週聲明，認為國家間的國防合作對地區的和平與穩定有利，不應針對第三方或損害第三方的利益。美方加強軍事部署的行動，會加深地區緊張局勢，各國應「提高警覺」避免被美國利用。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。