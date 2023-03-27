TNL+ 2023/03/27,
國際

習近平訪俄不僅未能確保中國利益，反而陷入普亭的「地緣軸心陷阱」

習近平訪俄不僅未能確保中國利益，反而陷入普亭的「地緣軸心陷阱」
Photo Credit: Getty Images

我們想讓你知道的是

俄烏戰爭已逾一年，中國的「一帶一路」受到空前打擊，中國亟需恢復歐亞大陸的地緣穩定，因而提倡「全球安全倡議」與「全球發展倡議」。中國一方面沿用俄國的論述合理化自身的倡議，同時也投入大量資源共同面對西方的壓力。然而，俄國卻未能給予中國同等的回報之外，更得為「大到不能倒的俄國」擔保，甚至被動陷入俄國的「地緣軸心陷阱」。

2022年2月再起的俄烏戰爭至今已歷經一年，持續衝擊歐亞大陸心臟地帶和北線陸橋，更加劇國際體系陷入動盪與對立。2023年3月20日，習近平啟動訪俄行程，由於在中國斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗之後，外界關切中國是否能再現「全球安全倡議」，進一步斡旋俄烏戰爭。

斡旋戰爭背後，實為確保中國利益

對中國而言，斡旋俄烏戰爭實為自身利益，而非為恢復當地戰前的和平狀態。首先是恢復「一帶一路」所需的穩定地緣環境，使歐亞陸橋得以恢復安全暢通。再者，是藉由「全球安全倡議」與「全球發展倡議」的推動，使中國得以將「意識之秩序」植入各國，進而改變西方主導的國際秩序。

為使俄國認同中國的介入，並且進一步以俄國的前例合理化自身的論述，中國沿用俄國提出的「安全不可分割原則」（The indivisibility of security），反對他國的安全建立在其他國家的不安全之上，並且以此為基礎發展，主張反對他國行使「長臂管轄」（long-arm jurisdiction）。

經過俄烏戰爭之後，中國定義的安全不只是地緣政治層面，更延伸至法律與社會的現象，從而擴大自身安全遭受危害的理由。

中國的地緣條件受限俄國

現今中國對於地緣戰略的選擇，於各學派之中較接近於斯皮克曼（Nicholas J. Spykman）的邊緣地帶論，中國若要成為歐亞大陸邊緣地帶的強權，勢必得避免來自歐亞大陸內部的衝突。中俄兩國同樣面對來自西方的壓力，但是權力總和未必能與整個西方抗衡，在戰略三角的思維下，兩國不得不發展「全面戰略夥伴關係」才能平衡與西方的態勢。

由於先天的地理條件，即使中國的國力大於俄國，中國的投入並未成為化為同等的主動性，面對俄國仍得處處謹慎。由於俄烏戰爭造成「一帶一路」的損失已歷歷在目，俄國的一舉一動即使不針對中國，也足以讓中國得優先滿足俄國的需求，才能確保中國各項倡議所需的穩定環境。

中國單方付出得不償失

明顯的實證表現在中國向俄國單方面採購大量天然氣，使得俄國得以有資金長期應付局勢，但是俄國並未輸出中國所需的軍事科技。反而是印度先於中國和俄國合作第六代戰機T-50，使得印度在面對中國邊境時能以俄國的先進裝備回應中國。中國空軍主力採用的渦扇-10發動機發展仍未突破，仍是基於俄羅斯AL-31的逆向工程產物，甚至在梟龍戰機的出口上也得看俄國的臉色。

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