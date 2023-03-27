習近平訪俄不僅未能確保中國利益，反而陷入普亭的「地緣軸心陷阱」
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俄烏戰爭已逾一年，中國的「一帶一路」受到空前打擊，中國亟需恢復歐亞大陸的地緣穩定，因而提倡「全球安全倡議」與「全球發展倡議」。中國一方面沿用俄國的論述合理化自身的倡議，同時也投入大量資源共同面對西方的壓力。然而，俄國卻未能給予中國同等的回報之外，更得為「大到不能倒的俄國」擔保，甚至被動陷入俄國的「地緣軸心陷阱」。
2022年2月再起的俄烏戰爭至今已歷經一年，持續衝擊歐亞大陸心臟地帶和北線陸橋，更加劇國際體系陷入動盪與對立。2023年3月20日，習近平啟動訪俄行程，由於在中國斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗之後，外界關切中國是否能再現「全球安全倡議」，進一步斡旋俄烏戰爭。
斡旋戰爭背後，實為確保中國利益
對中國而言，斡旋俄烏戰爭實為自身利益，而非為恢復當地戰前的和平狀態。首先是恢復「一帶一路」所需的穩定地緣環境，使歐亞陸橋得以恢復安全暢通。再者，是藉由「全球安全倡議」與「全球發展倡議」的推動，使中國得以將「意識之秩序」植入各國，進而改變西方主導的國際秩序。
為使俄國認同中國的介入，並且進一步以俄國的前例合理化自身的論述，中國沿用俄國提出的「安全不可分割原則」（The indivisibility of security），反對他國的安全建立在其他國家的不安全之上，並且以此為基礎發展，主張反對他國行使「長臂管轄」（long-arm jurisdiction）。
經過俄烏戰爭之後，中國定義的安全不只是地緣政治層面，更延伸至法律與社會的現象，從而擴大自身安全遭受危害的理由。
中國的地緣條件受限俄國
現今中國對於地緣戰略的選擇，於各學派之中較接近於斯皮克曼（Nicholas J. Spykman）的邊緣地帶論，中國若要成為歐亞大陸邊緣地帶的強權，勢必得避免來自歐亞大陸內部的衝突。中俄兩國同樣面對來自西方的壓力，但是權力總和未必能與整個西方抗衡，在戰略三角的思維下，兩國不得不發展「全面戰略夥伴關係」才能平衡與西方的態勢。
由於先天的地理條件，即使中國的國力大於俄國，中國的投入並未成為化為同等的主動性，面對俄國仍得處處謹慎。由於俄烏戰爭造成「一帶一路」的損失已歷歷在目，俄國的一舉一動即使不針對中國，也足以讓中國得優先滿足俄國的需求，才能確保中國各項倡議所需的穩定環境。
中國單方付出得不償失
明顯的實證表現在中國向俄國單方面採購大量天然氣，使得俄國得以有資金長期應付局勢，但是俄國並未輸出中國所需的軍事科技。反而是印度先於中國和俄國合作第六代戰機T-50，使得印度在面對中國邊境時能以俄國的先進裝備回應中國。中國空軍主力採用的渦扇-10發動機發展仍未突破，仍是基於俄羅斯AL-31的逆向工程產物，甚至在梟龍戰機的出口上也得看俄國的臉色。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。