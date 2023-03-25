TNL+ 2023/03/25,
中東

俄羅斯居中斡旋，沙烏地阿拉伯與敘利亞時隔12年有望恢復外交關係

俄羅斯居中斡旋，沙烏地阿拉伯與敘利亞時隔12年有望恢復外交關係
黎巴嫩（左上）、沙烏地阿拉伯（左下）與敘利亞（右）國旗｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

兩國重建關係也被視為阿拉伯與敘利亞關係正常化最重要的一步，因自從2011年敘利亞內戰爆發後，總統阿薩德即遭到多個西方國家與阿拉伯國家封鎖。一名內部知情人士透露，兩國將預計在4月中旬的開齋節後重啟雙邊大使館。

文：Taylor Mei

根據《路透社》（Reuters）報導，繼先前沙烏地阿拉伯經中國斡旋後與伊朗復交，目前據沙烏地阿拉伯當地電視台指出，沙國現在則有意與敘利亞在斷交十多年後，重新修復兩國的外交關係。

兩國重建關係也被視為阿拉伯與敘利亞關係正常化最重要的一步，因自從2011年敘利亞內戰爆發後，總統阿薩德（Bashar al-Assad）即遭到多個西方國家與阿拉伯國家封鎖。

據沙烏地、敘利亞和其他相關阿拉伯國家官員透露，俄國政府在阿塞德上週訪問莫斯科時斡旋一項初步協議，之後敘利亞高層官員就往訪沙國，兩國將預計在4月中旬的開齋節（Eid al-Fitr）後重啟雙邊大使館，而兩國和解強化俄羅斯在中東的存在感。

十年前，沙烏地阿拉伯與敘利亞關係降至冰點

在2010年底開始，敘利亞便受到先前北非突尼西亞等國爆發的「阿拉伯之春」社會運動影響，導致國內自2011年3月起便內戰不斷。同時再加上民生及政府貪污等問題，也使得要求阿薩德下台的抗議聲浪隨之四起。

後續相關示威活動，演變成阿薩德政權及反政府組織間的暴力武裝衝突。後續在卡達、土耳其及沙烏地阿拉伯等國加入支援，讓敘利亞當局節節敗退後隔一年（2012），沙烏地阿拉伯便關閉了該國位於大馬士革（敘利亞首都）的大使館，並將派駐沙國的敘利亞大使驅逐出境。而這一系列的「斬斷行動」，也讓沙國與敘利亞間的關係降至冰點。

重啟外交成現在進行式

然而據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，時隔11年後，沙國國營電視台《Al-Ekhbariya》近日引述政府外交部門來源報導，雙邊現在又有計劃要恢復外交，並指出：「有鑒於王室迫切希望能重啟兩國的大使及外交服務，目前與利雅德（Riyadh，沙國首都）與大馬士革當局的討論已在進行中。」

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