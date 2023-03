科技雜誌Wired記者撰文盛讚台積電：我在一座半導體工廠見到了神的面容

美記者獲准參訪台積電,盛讚半導體技術達神境界

(中央社)半導體製程技術複雜且精準度要求高,美國資深記者赫弗南(Virginia Heffernan)在破例獲准來台參訪台積電後,撰寫了一篇長文〈我在一座半導體工廠見到了神的面容〉(I Saw the Face of God in a Semiconductor Factory),讚嘆半導體製造已達到「神的境界」。

赫弗南這次來台行程,據了解,除參訪台積電位於竹科的晶圓12A廠,拜會台積電董事長劉德音,她還訪問目前擔任清華大學半導體學院院長的台積電前研發副總經理林本堅。

赫弗南為知名科技雜誌《連線》(Wired)撰寫了長文,並以〈我在一座半導體工廠見到了神的面容〉為題,寫下前往台灣「護國神山」台積電朝聖之旅的經歷。

半導體製造技術不僅複雜,且精準度相當於從地球上拿著手電筒要精準照在月球上的50元硬幣。赫弗南讚嘆這樣的技術已不只是達人等級,而是達到「神的境界」。

劉德音告訴赫弗南,半導體產業已邁入原子等級架構,研發人員在創新發想時,要從微縮奈米的角度去思考相關的原理與外在影響因素等。

半導體業者說,目前仍有部分民眾認為晶圓代工業技術層次不高,赫弗南的長文將有助外界對於半導體前瞻製程技術能有更深入了解。

美記者盛讚台積電,劉德音透露好奇心和毅力為關鍵

(中央社)科技雜誌《連線》(Wired)專欄作家赫弗南罕見獲准參訪台積電晶圓廠並拜會董事長劉德音後,近日以〈我在一座半導體工廠見到了神的面容〉為題撰文,寫下她的所見所聞。

美國資深記者赫弗南在文中說,按收益計算,台積電是全球最大的半導體公司,它在2020年悄悄躋身全球最有價值10大公司之列,現在比社群龍頭臉書母公司Meta和埃克森美孚石油公司(ExxonMobil)更大。

台積電還擁有世界上最強大的晶圓製造能力,根據一項分析,台積電生產了92%的全球最先進晶片,包括核武、飛機、潛艦和極音速飛彈內部的晶片。

赫弗南提到,依照台灣的標準,台積電的員工薪資很高,工程師起薪相當於每個月大約5400美元(約新台幣16萬4000元),而新竹一間套房的租金約為450美元(約新台幣1萬3000元)。

赫弗南指出,她從紐約打電話問台積電人員參觀晶圓廠的事,但對方多次回絕,但她仍堅持到底並展現誠意,最終獲准來台參訪台積電晶圓廠。

她形容,半導體領域的競賽是要求快速和精確的,但速度和精準度通常是互相矛盾的,所以台積電員工團隊宛如傳奇一般。

台積電董事長劉德音告訴赫弗南,有兩項特質使台積電的科學人員與眾不同:好奇心和毅力。令赫弗南驚訝的是,宗教信仰也很普遍,劉德音說道:「每個科學人員都必須相信神。」

劉德音還說:「我們正在做原子結構。我告訴我的工程師,要像個原子大小的人去思考。」他還引用聖經箴言中的一段話,「將事隱祕乃神的榮耀;將事察清乃人的榮耀」。

